El euro volvió a tomar impulso en Colombia: se alejó del piso y revivió la tensión en el mercado cambiario el 20 de noviembre

La volatilidad semanal del euro frente al peso colombiano alcanzó el 19,56%, superando ampliamente la media anual del 14,99%

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 20 de noviembre de 2025 en un promedio de $4.312,19, lo que representó una subida $20,48 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +0,48%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.343,3 y un mínimo de $4.271,26, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, la caída en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

El euro cerró el 20 de noviembre de 2025 en Colombia con un precio promedio de $4.312,19, registrando una subida diaria del 0,48%

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una subida 2,09%; pese a ello desde hace un año aún mantiene una bajada del 2,95%.

Con respecto a días anteriores, invirtió el dato de la sesión previa, en el que finalizó con una disminución del 0,08%, siendo incapaz de establecer una tendencia clara. La volatilidad referente a estos siete días fue de 19,56%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (14,99%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.

Análisis de mercado

El comportamiento reciente del euro y del peso colombiano se ha visto moldeado por un entorno global donde las señales económicas se mezclan con expectativas políticas y monetarias divergentes. Mientras los activos de riesgo ganaron tracción tras el sólido pronóstico de ingresos de Nvidia, que alivió momentáneamente los temores sobre un posible sobrecalentamiento en el sector de inteligencia artificial, las divisas enfrentan dinámicas particulares marcadas por la cautela. En este contexto, el euro intenta sostenerse ante nuevas revisiones de crecimiento en la eurozona, mientras que el peso colombiano sigue respondiendo a factores domésticos en medio del debate interno sobre las tasas de interés.

Una parte central del sentimiento del mercado proviene de Estados Unidos, donde hoy se conocerán por fin los datos rezagados de las nóminas no agrícolas de septiembre. Las proyecciones apuntan a una creación de 50.000 empleos, más del doble de la cifra de agosto. El dato llega en un momento en el que la Reserva Federal navega entre señales contradictorias: debilidad en algunos segmentos del mercado laboral, una inflación que no termina de ceder y una fuerte división interna sobre la necesidad o no de recortes adicionales este año.

El euro acumula una subida del 2,09% en la última semana, aunque mantiene una caída interanual del 2,95% frente al peso colombiano

Esa falta de claridad llevó a los operadores a ajustar sus apuestas, reduciendo la probabilidad de un recorte en diciembre del 50% al 33%. Esa incertidumbre sostiene al dólar en rangos estrechos y limita movimientos amplios en las principales divisas.

En Europa, el repunte en la proyección de crecimiento para 2025, que la Comisión Europea revisó al alza hasta 1,3%, dio algo de soporte al euro, aunque no con la fuerza suficiente para alterar su tendencia dominada por la cautela. La mejora obedece, en parte, a un aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos, pero convive con señales internas menos alentadoras, en septiembre, la producción de la construcción retrocedió 0,3% anual, reflejo de un sector todavía presionado por altos costos financieros.

El cuadro se complica aún más con la situación del Reino Unido, donde la incertidumbre fiscal mantiene presionados los rendimientos de los bonos y, paradójicamente, incrementa la probabilidad de que el Banco de Inglaterra recorte tasas en diciembre, apuesta que hoy ronda el 84%. Este panorama mixto genera fluctuaciones moderadas para el euro, que se mueve al ritmo de datos fragmentados y decisiones políticas aún en debate.

El peso colombiano enfrenta presiones locales por el debate interno sobre tasas de interés y el aumento de expectativas de inflación para 2026

Al mismo tiempo, el peso colombiano, aunque influido por el ajuste global de expectativas, enfrenta tensiones de origen local. Las declaraciones recientes dentro del Banco de la República evidencian una división marcada: por un lado, la codirectora Olga Lucía Acosta advirtió que el consumo supera la capacidad de oferta, situación que podría justificar un incremento en las tasas para contener presiones; por otro, César Giraldo argumentó que mantener niveles elevados resulta contraproducente en un momento de fuerte entrada de divisas y apreciación del peso. Esa disparidad coincide con el aumento en las expectativas de inflación para 2026, que pasaron de 4,23% a 4,43%, así como con la percepción generalizada de que la tasa de política monetaria se estabilizará en 9,25% durante diciembre.