El rapto de Miguel Ayala recordó algunos de los secuestros que han sacudido a los artistas en Colombia

El hijo de Giovanny Ayala se movilizaba por la vía que conecta a Popayán con Cali cuando fue interceptado por hombres armados

El artista fue secuestrado junto
El artista fue secuestrado junto con un trabajador de su equipo de comunicaciones - crédito iStock/RedesSociales

En la mañana del 19 de noviembre las autoridades informaron que el hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, fue secuestrado junto con un trabajador de su equipo de comunicaciones cuando se movilizaban por la vía que conecta a Popayán con Cali.

De manera preliminar se ha conocido que el hecho se registró sobre las 9:00 p. m. del 18 de noviembre, luego de que el artista terminó una presentación en el corregimiento de Huesito, en El Tambo y se movilizaba hasta Cali para tomar un vuelo comercial a Bogotá.

La Policía Nacional informó que dos carros y una motocicleta interceptaron la camioneta en la que iba a bordo el cantante, bajaron del vehículo a Ayala y su trabajador, pero no interceptaron al conductor.

Mánager de Miguel Ayala habló sobre el secuestro

Giovanny Ayala es hijo del
Giovanny Ayala es hijo del reconocido artista Giovanny Ayala - crédito redes sociales/X

En diálogo con BluRadio, Jairo Maturana, mánager de Miguel Ayala, confirmó que no han establecido ningún tipo de comunicación con los captores del artista, mientras las autoridades siguen investigando sobre la posible ruta de escape que tomaron los criminales.

“Estaba con el tour mánager, la persona que viaja con él cuando yo no puedo acompañarlo. El conductor llegó a la Policía y contó que se los habían llevado. Los celulares están apagados”, explicó.

En el departamento del Cauca, las autoridades informaron que la zona en la que se registró el secuestro tiene presencia activa del Estado Mayor Central, más específicamente hombres de las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez al mando de “Iván Mordisco”.

Hasta el momento, las disidencias de las Farc no han confirmado o desmentido que tengan en su poder al hijo de Giovanny Ayala y la otra persona, cuya identidad no ha sido expuesta.

Miguel Ayala se presentó en
Miguel Ayala se presentó en tres ocasiones en el famoso programa 'Yo Me Llamo', pero en ninguna tuvo el visto bueno de los tres jurados, incluida Amparo Grisales - crédito @miguelayala_oficial/IG

Otros artistas que han sido secuestrados en Colombia

Todo lo relacionado con el secuestro de Miguel Ayala ha hecho que se recuerden casos similares, como el caso protagonizado por “Gran País” Benítez, Osvaldo Pabuena y Javier Machado, que en 2022 fueron interceptados por el Gaor Los Caparros, que operaban principalmente en Antioquia y Córdoba.

Los músicos estuvieron retenidos durante varias jornadas en una vivienda de Usme, en Bogotá; sin embargo, por la exposición que tuvo el caso, los criminales decidieron abandonarlos en la residencia que había sido alquilada por un tercero.

El rescate de los músicos se registró el 23 de diciembre, en el lugar solo fue encontrada un arma de fuego, pero no se registró ningún tipo de captura o avance de la investigación del proceso con el paso de las semanas.

Secuestro de Miguel Ayala ha
Secuestro de Miguel Ayala ha hecho que se recuerde otros casos de la misma índole - crédito iStock

Otro hecho similar se registró cuando el artista Tony Díaz fue interceptado por hombres armados cuando estaba junto con su colega Felipe Andrade, en esa ocasión el cantante de vallenato se movilizaba hacia Morales, Cauca, en donde tenía una presentación programada.

Ambos sujetos fueron subidos a una camioneta y en medio del recorrido, Andrade se lanzó del vehículo y corrió hasta llegar a una comunidad indígena, que lo protegió y luego lo acompañó hasta una estación de la Policía Nacional.

Por su parte, Tony Díaz estuvo dos días en la selva, y sin que se tenga certeza de cómo se registraron los hechos, logró escapar, el artista llegó a una vereda de Piendamó, que curiosamente coincide con la zona en la que se encontraba Miguel Ayala antes de ser secuestrado.

En medio de la situación, a través de las redes sociales, Giovanny Ayala pidió respeto por la situación que está viviendo junto con su familia, además, publicó una fotografía junto con su hijo, que acompañó con la descripción: ”Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios".

