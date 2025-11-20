Colombia

“A mi papá le dijeron que dejara de buscarlo”: relato tras muerte de menor en bombardeo en Guaviare

El testimonio de la hermana de un menor fallecido en un bombardeo contra estructuras de alias Iván Mordisco expone cómo fue reclutado meses atrás y las dificultades de su familia para buscarlo en medio de presiones armadas en el Guaviare

Guardar
El bombardeo en Guaviare dejó
El bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar - crédito AP

El fallecimiento de un menor durante una operación aérea del Ejército en zona rural del Guaviare volvió a situar en el centro del debate la situación de niños y adolescentes reclutados por estructuras armadas ilegales en esa región del país.

El relato entregado por una de sus hermanas y citado por Blu Radio, también menor de edad, ofrece una reconstrucción del impacto que vivió su familia tras conocer que el joven había sido involucrado en actividades del grupo liderado por alias Iván Mordisco.

El cabecilla criminal ha recurrido
El cabecilla criminal ha recurrido al uso de magia negra para obtener ayuda y protección para no ser capturado por las autoridades colombianas, que lo tienen fichado como uno de los hombres más buscados en todo el país - crédito red social X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La joven explicó que su hermano había sido llevado hace tres meses por integrantes de esa organización. Según su versión, desde ese momento la incertidumbre marcó a su familia, que intentó obtener información sobre su paradero sin conseguirlo. “A él se lo llevaron hace tres meses, lo reclutaron. Mi papá intentó buscarlo, pero le dijeron que dejara así; por miedo y terror dejó de buscarlo”, relató. Este testimonio fue conocido mientras la familia permanecía en la sede de Medicina Legal en Villavicencio, donde esperaban la entrega de los restos del menor.

El episodio se produjo después de un bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública contra campamentos asociados a esa estructura.

En la operación participaron unidades militares desplegadas en el Guaviare, y el resultado incluyó la muerte de varios integrantes del grupo, entre ellos el joven cuya familia había reportado su desaparición meses atrás.

La mayoría de menores son
La mayoría de menores son víctimas de ataques si se niegan a cumplir con las órdenes de los guerrilleros - crédito AFP

Aunque los detalles técnicos de la operación fueron expuestos por las autoridades en distintos escenarios, las familias acudieron a los procedimientos forenses para la plena identificación de quienes fallecieron.

La hermana del menor dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro tras conocer la noticia. “Se supone que él cuida a los jóvenes, pero no le importó que murieran todos esos niños, les arrebató sus sueños”, expresó. Su declaración se dio en medio de la atención de entidades encargadas de acompañar a los familiares en los trámites posteriores a la identificación.

En días recientes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó ante el Congreso que la operación cumplió los parámetros establecidos para acciones de esta naturaleza. Señaló que el área intervenida había sido identificada como una zona donde se concentraban integrantes del grupo armado y que la misión había sido preparada bajo los criterios operacionales vigentes. El Ministerio indicó que la información disponible sobre presunto reclutamiento de menores forma parte de las investigaciones abiertas por las autoridades competentes.

Por su parte, la Procuraduría anunció una indagación preliminar para verificar si durante estas acciones se observaron los principios que regulan la conducción de operaciones militares en contextos donde podrían encontrarse personas menores de edad. La entidad afirmó que se evaluarán los reportes oficiales y los elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

La familia del joven recordó aspectos de su vida antes de su desaparición. “Era muy juicioso, le ayudaba a mi papá a trabajar y, cuando tenía tiempo, le gustaba jugar con sus amigos del colegio”, señaló su hermana. Esta descripción fue acompañada por la preocupación que atraviesan otras familias que acudieron a Villavicencio con el propósito de recibir información sobre sus seres queridos.

imagen de referencia - Reclutamiento
imagen de referencia - Reclutamiento de menores en Colombia - crédito Colprensa

En las instalaciones forenses se adelantan los procedimientos de identificación mediante cotejo de ADN y otros análisis técnicos. Personal especializado ha explicado a los familiares las etapas necesarias antes de autorizar la entrega de los cuerpos. Las autoridades locales informaron que han dispuesto de equipos interdisciplinarios para brindar apoyo psicológico y orientación en los trámites administrativos correspondientes.

El caso del Guaviare se suma a otras situaciones registradas en distintos departamentos, en las que comunidades han denunciado el reclutamiento de menores por parte de estructuras armadas. Organizaciones sociales han reiterado la importancia de fortalecer las rutas de prevención, así como la coordinación entre entidades territoriales para atender alertas tempranas. Mientras avanzan las indagaciones, las familias afectadas continúan a la espera de respuestas sobre los hechos que rodearon la muerte de los menores y las circunstancias que condujeron a su vinculación con grupos ilegales.

La situación en Villavicencio, donde se concentran las labores forenses, refleja el alcance del procedimiento posterior a operaciones de esta magnitud. Los equipos técnicos trabajan en la verificación de cada caso, y las autoridades señalaron que los procesos se adelantan con el fin de garantizar la precisión en la identificación y la entrega digna de los restos

Temas Relacionados

reclutamiento forzadoGuaviarebombardeoEjército Nacional de Colombiamenores de edadalias Iván MordiscoMedicina LegalColombia-noticias

Más Noticias

Super Astro Sol y Luna: resultados de hoy, miércoles 19 de noviembre

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 mil veces la cantidad de su apuesta

Super Astro Sol y Luna:

Resultados Lotería de Meta miércoles 19 de noviembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados Lotería de Meta miércoles

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este jueves 20 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este jueves

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Con gol de Didier Moreno en el primer tiempo, los tiburones dieron un golpe contundente al Poderoso que llegaba como favorito para la victoria y sufrió la lesión del portero Washington Aguerre

Junior empezó con pie derecho
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Las reinas que no clasificaron:

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Vanessa Pulgarín brilló en Miss Universo 2025 con su traje nacional: esta fue la inspiración para el atuendo

Colombia siempre enciende la pasarela de Miss Universe con sus trajes típicos: estos son los atuendos más impactantes

Paola Jara y Jessi Uribe derritieron las redes sociales con el anuncio del nacimiento de su hija, Emilia: estas son las primeras imágenes

Deportes

Junior empezó con pie derecho

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna

La dolorosa razón por la que Daniel Muñoz abandonó la concentración de la selección Colombia en Estados Unidos