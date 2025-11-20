“A mi papá le dijeron que dejara de buscarlo”: relato tras muerte de menor en bombardeo en Guaviare

El bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar - crédito AP

El fallecimiento de un menor durante una operación aérea del Ejército en zona rural del Guaviare volvió a situar en el centro del debate la situación de niños y adolescentes reclutados por estructuras armadas ilegales en esa región del país.

El relato entregado por una de sus hermanas y citado por Blu Radio, también menor de edad, ofrece una reconstrucción del impacto que vivió su familia tras conocer que el joven había sido involucrado en actividades del grupo liderado por alias Iván Mordisco.

El cabecilla criminal ha recurrido al uso de magia negra para obtener ayuda y protección para no ser capturado por las autoridades colombianas, que lo tienen fichado como uno de los hombres más buscados en todo el país - crédito red social X

La joven explicó que su hermano había sido llevado hace tres meses por integrantes de esa organización. Según su versión, desde ese momento la incertidumbre marcó a su familia, que intentó obtener información sobre su paradero sin conseguirlo. “A él se lo llevaron hace tres meses, lo reclutaron. Mi papá intentó buscarlo, pero le dijeron que dejara así; por miedo y terror dejó de buscarlo”, relató. Este testimonio fue conocido mientras la familia permanecía en la sede de Medicina Legal en Villavicencio, donde esperaban la entrega de los restos del menor.

El episodio se produjo después de un bombardeo ejecutado por la Fuerza Pública contra campamentos asociados a esa estructura.

En la operación participaron unidades militares desplegadas en el Guaviare, y el resultado incluyó la muerte de varios integrantes del grupo, entre ellos el joven cuya familia había reportado su desaparición meses atrás.

La mayoría de menores son víctimas de ataques si se niegan a cumplir con las órdenes de los guerrilleros - crédito AFP

Aunque los detalles técnicos de la operación fueron expuestos por las autoridades en distintos escenarios, las familias acudieron a los procedimientos forenses para la plena identificación de quienes fallecieron.

La hermana del menor dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro tras conocer la noticia. “Se supone que él cuida a los jóvenes, pero no le importó que murieran todos esos niños, les arrebató sus sueños”, expresó. Su declaración se dio en medio de la atención de entidades encargadas de acompañar a los familiares en los trámites posteriores a la identificación.

En días recientes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó ante el Congreso que la operación cumplió los parámetros establecidos para acciones de esta naturaleza. Señaló que el área intervenida había sido identificada como una zona donde se concentraban integrantes del grupo armado y que la misión había sido preparada bajo los criterios operacionales vigentes. El Ministerio indicó que la información disponible sobre presunto reclutamiento de menores forma parte de las investigaciones abiertas por las autoridades competentes.

Por su parte, la Procuraduría anunció una indagación preliminar para verificar si durante estas acciones se observaron los principios que regulan la conducción de operaciones militares en contextos donde podrían encontrarse personas menores de edad. La entidad afirmó que se evaluarán los reportes oficiales y los elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

La familia del joven recordó aspectos de su vida antes de su desaparición. “Era muy juicioso, le ayudaba a mi papá a trabajar y, cuando tenía tiempo, le gustaba jugar con sus amigos del colegio”, señaló su hermana. Esta descripción fue acompañada por la preocupación que atraviesan otras familias que acudieron a Villavicencio con el propósito de recibir información sobre sus seres queridos.

imagen de referencia - Reclutamiento de menores en Colombia - crédito Colprensa

En las instalaciones forenses se adelantan los procedimientos de identificación mediante cotejo de ADN y otros análisis técnicos. Personal especializado ha explicado a los familiares las etapas necesarias antes de autorizar la entrega de los cuerpos. Las autoridades locales informaron que han dispuesto de equipos interdisciplinarios para brindar apoyo psicológico y orientación en los trámites administrativos correspondientes.

El caso del Guaviare se suma a otras situaciones registradas en distintos departamentos, en las que comunidades han denunciado el reclutamiento de menores por parte de estructuras armadas. Organizaciones sociales han reiterado la importancia de fortalecer las rutas de prevención, así como la coordinación entre entidades territoriales para atender alertas tempranas. Mientras avanzan las indagaciones, las familias afectadas continúan a la espera de respuestas sobre los hechos que rodearon la muerte de los menores y las circunstancias que condujeron a su vinculación con grupos ilegales.

La situación en Villavicencio, donde se concentran las labores forenses, refleja el alcance del procedimiento posterior a operaciones de esta magnitud. Los equipos técnicos trabajan en la verificación de cada caso, y las autoridades señalaron que los procesos se adelantan con el fin de garantizar la precisión en la identificación y la entrega digna de los restos