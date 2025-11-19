Colombia

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso, mañana estoy preso”

El ‘youtuber’ bogotano comparó la situación con lo que pasaría si fuera un hombre quien hiciera gestos a una mujer en un evento, siendo tildado de acosador y señalado en redes sociales

Guardar
Aseguró de haber sido él o cualquier hombre la denuncia pública se hubiera hecho viral también - crédito @emfuror/IG

La reacción del creador de contenido, Nicolás Arrieta, ante el reciente video del cantante Andrés Altafulla con una fanática en un concierto, se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales.

Arrieta, primer participante confirmado para la próxima edición de La casa de los famosos Colombia, no tardó en opinar sobre la viralización del clip, en el que se observa a una mujer mirando de manera lasciva y provocadora al cantante barranquillero mientras él se acomoda la ropa durante la presentación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Entre lágrimas, Altafulla confesó su
Entre lágrimas, Altafulla confesó su temor a la soledad y compartió cómo estudió una carrera para complacer a sus padres, aunque su verdadera pasión siempre fue la música - crédito cortesía del Canal RCN

De inmediato, el youtuber bogotano se pronunció y aseguró que este tipo de situaciones, de hombres hacia mujeres, habría implicado una denuncia pública por un aparente caso de acoso, pero a la inversa solo provoca risas y comentarios jocosos.

Donde yo mire a una mujer así en algún lugar público, voy preso… el acosador número uno. Si lo hago yo la vieja creerá que la voy a robar… no miren a nadie así, pero es el privilegio de la gente bella”, expresó Arrieta.

La escena que generó tanta atención que, según comentarios en redes, los gestos que hizo con los ojos y la boca delataron su insistente interés por el artista. Los usuarios destacaron que la fanática, entre bailes y miradas, no ocultó su deseo de seguir cada movimiento del cantante.

Altafulla respondió al video replicado
Altafulla respondió al video replicado en redes sociales - crédito @dimeloking/IG

Este episodio tomó relevancia porque varias personas en redes sociales calificaron de “extraña” la actitud de la asistente, asegurando que no se trató de un simple coqueteo. Las interpretaciones abundaron: algunos vieron humor en la escena, mientras que otros manifestaron incomodidad ante la insistencia de la espectadora.

Fue en este contexto que Arrieta ironizó sobre lo diferente que puede percibirse tal conducta dependiendo de quién la tenga.

El interés por la experiencia personal de Altafulla se ha incrementado desde su triunfo en La casa de los famosos Colombia 2, reality que le otorgó gran exposición y una nutrida base de seguidores atentos a cada aspecto de su vida.

El creador de contenido opinó
El creador de contenido opinó sobre el video viral de Altafulla y una seguidora en un concierto - crédito @nicolasarrieta/Instagram

En respuesta a la viralización del video, Andrés Altafulla intervino directamente en la conversación digital mediante un comentario en la publicación realizada por la cuenta Dímelo King.

“Y esas miradas qué significarán”, preguntó en tono inquisitivo el cantante, abriendo un nuevo hilo de especulación y humor entre sus seguidores.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. Muchos aconsejaron a Altafulla ignorar la situación y centrarse en su carrera, mientras otros continuaron analizando el episodio, mientras que otros afirmaron que se trató solo de una estrategia de marketing para un nuevo lanzamiento.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de asombro, bromas y debates sobre las miradas y el significado que los seguidores les atribuyeron, entre los comentarios destacan: “Para mí eso es falso, el man imposible que no se dé cuenta que lo miran, si uno siente eso”; “puede ser lo más actuado del mundo, pero a mí me miran así y salgo corriendo”; “hubiera sido al contrario, el man estaría siendo funado”, entre otros.

La razón por la que Arrieta aceptó ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta revela su crisis y apuesta por La casa de los famosos - crédito @yonosoyturk02/tiktok

En medio de la una transmisión de TikTok, confirmó que uno de los motivos principales por los que aceptó ingresar al reality La casa de los famosos Colombia es la crisis financiera que atraviesa desde hace varios meses.

Yo antes tenía joyas, carros, motos. No joda, perdí todo, y por eso me estoy metiendo a La casa de los famosos, ya nos llevó el que nos trajo”, confesó Arrieta, que además aseguró que su actual realidad dista mucho del estilo de vida que había mostrado en redes años atrás y que está tratando de recuperarse, no solo emocionalmente y personalmente, sino también económicamente.

Temas Relacionados

Nicolás ArrietaAltafullaFanática AltafullaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presuntos actos de corrupción en el PAE

El Ministerio Público actúa tras difundirse imágenes que acusan al presidente de recibir pagos indebidos del proveedor del PAE en 2025

Procuraduría abrió investigación contra el

Los tres platos de la comunidad wayúu que debes probar si visitas La Guajira y que muy pocos conocen

Más allá del paisaje, este departamento dguarda tesoros culinarios poco difundidos, listos para sorprender a quienes buscan experiencias auténticas de viaje

Los tres platos de la

Los ‘influencers’ gastronómicos mexicanos conocidos como ‘Los Gemelos’ compartieron su opinión sobre las arepas cartageneras

Los creadores de contenido no solo probaron las arepas de huevo, sino también eligieron otros dos fritos típicos de la ciudad para degustar

Los ‘influencers’ gastronómicos mexicanos conocidos

Chontico Día: números ganadores último sorteo hoy 19 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día: números ganadores último

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

La menor anunció con entusiasmo su participación en la popular producción, donde dará voz a un personaje protagónico y suma así un importante logro a su corta trayectoria

Salomé, hija de James Rodríguez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala un congresista había sido víctima de un atentado

Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

El presentador Carlos Vargas sorprendió

El presentador Carlos Vargas sorprendió al confesar cómo escapó sin saberlo de Luis Alfredo Garavito cuando era un niño

Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos comparten su experiencia como padres y la curiosa conexión que tiene la paternidad de ambos con un ‘reality’

Mabel Cartagena habló de su sexualidad con su esposo, y confesó si tienen pocos o muchos encuentros

Karen Sevillano pone su sello a la preliminar de Miss Universo 2025 y ‘enloquece’ a los fans de Vanessa Pulgarín: “Hay tanguita”

Lina Tejeiro desveló su mayor deseo sexual y sorprendió con las peticiones en el ‘Show de Juanpis González’

Deportes

Nacional vs. América: hora y

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Así reaccionó la prensa hondureña a la eliminación del Mundial 2026, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda: “Ridículo”

Carlos Antonio Vélez criticó a la selección Colombia pese a la goleada que le metió a Australia: “Maquilló una gris andadura”

El Deportivo Pereira ya tiene nuevo dueño: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría