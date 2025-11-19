Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso, mañana estoy preso”

Aseguró de haber sido él o cualquier hombre la denuncia pública se hubiera hecho viral también - crédito @emfuror/IG

La reacción del creador de contenido, Nicolás Arrieta, ante el reciente video del cantante Andrés Altafulla con una fanática en un concierto, se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales.

Arrieta, primer participante confirmado para la próxima edición de La casa de los famosos Colombia, no tardó en opinar sobre la viralización del clip, en el que se observa a una mujer mirando de manera lasciva y provocadora al cantante barranquillero mientras él se acomoda la ropa durante la presentación.

Entre lágrimas, Altafulla confesó su temor a la soledad y compartió cómo estudió una carrera para complacer a sus padres, aunque su verdadera pasión siempre fue la música - crédito cortesía del Canal RCN

De inmediato, el youtuber bogotano se pronunció y aseguró que este tipo de situaciones, de hombres hacia mujeres, habría implicado una denuncia pública por un aparente caso de acoso, pero a la inversa solo provoca risas y comentarios jocosos.

“Donde yo mire a una mujer así en algún lugar público, voy preso… el acosador número uno. Si lo hago yo la vieja creerá que la voy a robar… no miren a nadie así, pero es el privilegio de la gente bella”, expresó Arrieta.

La escena que generó tanta atención que, según comentarios en redes, los gestos que hizo con los ojos y la boca delataron su insistente interés por el artista. Los usuarios destacaron que la fanática, entre bailes y miradas, no ocultó su deseo de seguir cada movimiento del cantante.

Altafulla respondió al video replicado en redes sociales - crédito @dimeloking/IG

Este episodio tomó relevancia porque varias personas en redes sociales calificaron de “extraña” la actitud de la asistente, asegurando que no se trató de un simple coqueteo. Las interpretaciones abundaron: algunos vieron humor en la escena, mientras que otros manifestaron incomodidad ante la insistencia de la espectadora.

Fue en este contexto que Arrieta ironizó sobre lo diferente que puede percibirse tal conducta dependiendo de quién la tenga.

El interés por la experiencia personal de Altafulla se ha incrementado desde su triunfo en La casa de los famosos Colombia 2, reality que le otorgó gran exposición y una nutrida base de seguidores atentos a cada aspecto de su vida.

El creador de contenido opinó sobre el video viral de Altafulla y una seguidora en un concierto - crédito @nicolasarrieta/Instagram

En respuesta a la viralización del video, Andrés Altafulla intervino directamente en la conversación digital mediante un comentario en la publicación realizada por la cuenta Dímelo King.

“Y esas miradas qué significarán”, preguntó en tono inquisitivo el cantante, abriendo un nuevo hilo de especulación y humor entre sus seguidores.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. Muchos aconsejaron a Altafulla ignorar la situación y centrarse en su carrera, mientras otros continuaron analizando el episodio, mientras que otros afirmaron que se trató solo de una estrategia de marketing para un nuevo lanzamiento.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de asombro, bromas y debates sobre las miradas y el significado que los seguidores les atribuyeron, entre los comentarios destacan: “Para mí eso es falso, el man imposible que no se dé cuenta que lo miran, si uno siente eso”; “puede ser lo más actuado del mundo, pero a mí me miran así y salgo corriendo”; “hubiera sido al contrario, el man estaría siendo funado”, entre otros.

La razón por la que Arrieta aceptó ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta revela su crisis y apuesta por La casa de los famosos - crédito @yonosoyturk02/tiktok

En medio de la una transmisión de TikTok, confirmó que uno de los motivos principales por los que aceptó ingresar al reality La casa de los famosos Colombia es la crisis financiera que atraviesa desde hace varios meses.

“Yo antes tenía joyas, carros, motos. No joda, perdí todo, y por eso me estoy metiendo a La casa de los famosos, ya nos llevó el que nos trajo”, confesó Arrieta, que además aseguró que su actual realidad dista mucho del estilo de vida que había mostrado en redes años atrás y que está tratando de recuperarse, no solo emocionalmente y personalmente, sino también económicamente.