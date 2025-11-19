Colombia

Lina María Garrido llamó “dolida” a Isabel Zuleta por una denuncia que interpuso ante la Corte Suprema, que no prosperó: “Volví a ganar”

La representante a la Cámara se burló abiertamente de la senadora del Pacto Histórico, que la denunció por su contundente discurso durante la instalación del Congreso el 20 de julio de 2025

La representante Lina María Garrido
La representante Lina María Garrido se burló de la senadora Isabel Zuleta tras ganar un fallo por su declaración el 20 de julio de 2025 - crédito @ISAZULETA/X - Lina María Garrido/Facebook

Un nuevo capítulo en la disputa política entre el oficialismo y la oposición en Colombia se escribió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó una denuncia presentada por la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, contra la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical.

La denuncia se centraba en un discurso pronunciado por Garrido el 20 de julio de 2025, durante la instalación del Congreso, en el que se señaló en términos severos contra el presidente Gustavo Petro; sin embargo, lo que parecía ser un nuevo enfrentamiento legal se convirtió en una victoria para la congresista de oposición, que no dudó en celebrar públicamente el fallo.

La denuncia presentada por Zuleta acusaba a la representante de haber emitido amenazas contra ella, un alegato que fue rápidamente desestimado por los magistrados de la Corte Suprema. En su lugar, Garrido aprovechó la oportunidad para responder, no solo al defender su postura política, sino al lazar un mensaje claro sobre lo que considera un ataque sin fundamento por parte de la senadora del Pacto Histórico.

El fallo de la Corte,
El fallo de la Corte, que favorece a la representante Lina María Garrido marca un nuevo giro en la tensa relación entre el oficialismo y la oposición - crédito @linamariagarri1/X

Sin embargo, el alto tribunal no encontró suficientes elementos para procesar a Garrido por amenazas. En su sentencia, la Corte argumentó que las palabras de la representante a la Cámara se centraron en el derecho constitucional a la libertad de expresión, especialmente dado que se dirigían a una figura pública y se presentaban en el contexto de un debate político.

El fallo dejó claro que no se podían interpretar las críticas como una amenaza, a pesar de que las palabras pudieran haber sido percibidas como duras o provocadoras.

Lina María Garrido, al enterarse de la decisión, no tardó en expresar su satisfacción a través de sus redes sociales, por lo que en su cuenta de X, escribió: “La senadora que vive feliz sacando bandidos de la cárcel, Isabel Zuleta, quedó tan dolida con mi discurso del 20 de julio, donde le canté la tabla a Gustavo Petro, que corrió a denunciarme en la Corte. Resultado: le volví a ganar”.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia rechazó la denuncia presentada por la senadora Isabel Zuleta contra la representante a la Cámara Lina María Garrido - crédito @linamariagarri1/X

“Otra medalla para mi uniforme de defensora de la Patria, y otra derrota más para la izquierda que no soporta que les digan la verdad en su cara”, publicó la representante en la plataforma digital.

El discurso de Lina María Garrido que inició con la controversia

El 20 de julio de 2025, durante la instalación del Congreso de la República, Lina María Garrido ofreció una dura réplica al discurso del presidente Gustavo Petro, en el que criticó frontalmente su gestión.

Durante su intervención, Garrido acusó al presidente de “traicionar a Colombia” y afirmó que, tras tres años de Gobierno, “no hay nada que mostrar”, al hacer referencia a los bajos niveles de aprobación de Petro, que según ella alcanzaban el 70%.

El 20 de julio de
El 20 de julio de 2025, Lina María Garrido ofreció una réplica feroz al presidente Petro, cuestionando su Gobierno y su economía - crédito Colprensa

En un discurso lleno de reproches, la representante cuestionó la situación económica del país, al asegurar que la administración actual había “quebrado al Estado colombiano” y dejado de ejecutar más de $100 billones en 2024. También rechazó la propuesta de una nueva reforma tributaria, señalando que el país se encontraba “pobre y endeudado”.

La representante no solo atacó el manejo económico del Gobierno, sino su relación con las instituciones democráticas. Garrido también denunció la crisis de seguridad, al mencionar el aumento de masacres y el asesinato de soldados y policías.

En la intervención de Garrido, que comenzó reconociendo que, como muchos colombianos, había votado por Petro y se sentía “equivocada”, fue calificada de “irrespetuosa” por algunos, pero de “valiente” por la oposición, generando una fuerte reacción en el Congreso.

