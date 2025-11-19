Colombia

Jared Leto conquista a los usuarios de Netflix Colombia con esta película de suspenso

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Un sheriff y un detective de homicidios colaboran para dar caza a un astuto asesino en Los Ángeles. Pero las cosas se tornan oscuras poco a poco. (Warner Bros.)

Ambientada en los años 90 en Los Ángeles, la historia de “Pequeños Secretos” sigue a dos detectives: Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), un sheriff experimentado pero atormentado por su pasado, que regresa a la ciudad para una tarea rutinaria y termina involucrado en la caza de un asesino en serie que está aterrorizando la ciudad con crímenes brutales contra mujeres jóvenes.

Se une al sargento Jim Baxter (Rami Malek), un investigador ambicioso y meticuloso, quien lidera el caso. Juntos, desentrañan “pequeños secretos” —detalles aparentemente insignificantes— que los llevan a un sospechoso misterioso y perturbador.

La trama explora temas como la obsesión, la culpa, los prejuicios y el costo psicológico de la justicia, con un ritmo lento que construye tensión en lugar de acción explosiva.

El listado de las películas más populares de Netflix Colombia

1. Frankenstein

Un avance de la película del director mexicano sobre el monstruo que aún sigue vivo en la literatura y el cine desde que fue creado por la escritora Mary Shelley. Netflix anunció su estreno en la plataforma para el 7 de noviembre

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Pequeños secretos

(captura de pantalla/ tráiler oficial)

Joe ‘Deke’ Deacon, ayudante de sheriff del condado de Kern, es enviado a Los Angeles para lo que debería ser un caso rápido de recopilación de evidencias. Sin embargo, se ve involucrado en la búsqueda de un asesino en serie que aterroriza a la ciudad. Encabezando la investigación se encuentra el sargento del departamento del sheriff de Los Angeles, Jim Baxter, quien, impresionado por el instinto policial de Deke, le ayuda de manera extraoficial. Pero mientras siguen la pista al asesino, Baxter desconoce que la investigación desentierra partes del pasado de Deke que sacan a la luz secretos más peligrosos que el propio caso.

3. Furiosa: De la saga Mad Max

Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Navegando por Wasteland, se encuentran con la Ciudadela presidida por The Immortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa. (Warner Bros.)

En un mundo postapocalíptico donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes se guían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos. En este contexto conoceremos la historia de la arrebatadoramente despiadada, salvaje y joven Furiosa, quien cae en manos de una horda de motoristas y debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. Precuela de ‘Mad Max: Furia en la carretera’ (2015).

4. Una Navidad ex-cepcional

Se estrena esta próxima semana en la plataforma Netflix. (Netflix España)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

5. En tus sueños

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

6. El buen mentiroso

El drama de New Line Cinema "El Buen Mentiroso" reúne a la ganadora del Oscar Helen Mirren ("La Reina") y al dos veces nominado al Oscar Ian McKellen ("El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo", "Dioses y Monstruos") en la pantalla grande por primera vez. (WB)

El estafador profesional Roy Courtnay no puede creer su suerte cuando conoce a la viuda adinerada Betty McLeish por internet. Sin embargo, a medida que Betty le abre las puertas de su vida y su hogar, Roy se sorprende al sentir que esta mujer le importa mucho más de lo que se podría imaginar.

7. Navidad bajo un cielo de auroras

En busca de inspiración para su libro, una escritora visita su ciudad natal para ver las auroras boreales y conoce a un encantador guía turístico.

8. Focus

﻿Trailer - Focus

Nicky, un consumado maestro de la estafa conoce a Jess, una atractiva y joven ladrona que está dando sus primeros pasos en el oficio. Tras el intenso encuentro entre ambos, Nicky decide compartir sus trucos con ella.

9.Krakens y sirenas

A veces, el héroe que estás destinado a ser se encuentra justo debajo de la superficie. (Universal Pictures)

Una tímida adolescente descubre que forma parte de la legendaria realeza de los míticos Kraken, los señores del mar y que su destino en las profundidades del océano es mucho mayor de lo que jamás había soñado.

10. Un golpe con estilo

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

