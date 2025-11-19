La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

15 menores reclutados por las disidencias murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en 2025 - crédito Icbf

A pesar de la firma del proceso de paz con las Farc-EP, en Colombia se mantiene el conflicto armado con otras estructuras armadas, como el Clan del Golfo, el ELN y otros Gaor, a los que se suman las disidencias del primer grupo armado mencionado, que se dividen en tres facciones, lideradas por “Iván Mordisco”, “Calarcá” e “Iván Márquez”.

Para combatirlos, las Fuerzas Militares priorizan los ataques organizados en los que se intenta tener el control absoluto de la situación; sin embargo, en algunas situaciones se registran bombardeos, que son aprobados por el Ministerio de Defensa y el presidente de turno.

Precisamente, en lo que va de 2025 se han registrado siete ataques de esta índole en el país, en los que se ha registrado la muerte de 15 menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias de “Iván Mordisco”.

Estos resultados de Medicina Legal han provocado que se debata a nivel nacional sobre la aprobación de bombardeos en zonas en las que podría haber menores de edad.

La mayoría de menores son víctimas de ataques si se niegan a cumplir con las órdenes de los guerrilleros - crédito AFP

En medio de esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó sobre varias denuncias por presencia de grupos armados que reclutan a menores de edad en el Cauca.

Durante la sesión, la representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, María Eugenia Erazo, indicó que durante 2025 han sido reclutados al menos 233 niños en el departamento mencionado, cifra que se suma a los más de 600 casos reportados entre 2022 y 2024.

Erazo afirmó que la tendencia de los grupos armados para instrumentalizar a los niños para la guerra incluye llevarlos a otros departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y el Meta, en donde tienen menos posibilidades de retornar con sus familias.

Después de ser reclutados, los menores son obligados a participar de diferentes actividades ilícitas, lo que incluye ser violentados en caso de que se nieguen a cumplir con las órdenes.

Hay polémica en Colombia por la muerte de menores en bombardeos del Ejército Nacional contra disidencias al mando de "Iván Mordisco" - crédito Verdad Abierta

La representante recordó que el reclutamiento es una violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de que es uno de los motivos por los que se quiebra el tejido social y cultural de las comunidades indígenas en todo el país.

Debido al contexto que se registra actualmente en el país, se ha pedido la intervención directa de las autoridades para evitar que más menores sigan siendo reclutados por los grupos armados, las diferentes entidades piden que el Gobierno nacional garantice la protección de los niños en todo el territorio nacional.

Por último, en la sesión se indicó que la tendencia de reclutamiento expone el poder y la expansión que han logrado los grupos armados en regiones como Cauca y Arauca, en donde la presencia de las autoridades es limitada.

Entre 2022 y 2024, más de 600 menores fueron reclutados por grupos armados en el Cauca - crédito Icbf

Cauca es el epicentro de la violencia en Colombia tras amenaza de “Iván Mordisco”

Tras los bombardeos, “Iván Mordisco” reapareció públicamente en un video en el que señaló la responsabilidad del Estado en los hechos que podrían registrarse en los próximos meses.

Después de ello, las disidencias de las Farc perpetraron ataques contra la fuerza pública y la población civil en el Cauca, principalmente en Jambaló, en donde la estación de policía fue blanco de varias asonadas por parte de hombres del Estado Mayor Central.

De la misma forma, en la región se registró el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, que hasta el momento no ha sido confirmado nada sobre su paradero; sin embargo, fuentes de Infobae Colombia indicaron que, en Cajibío, en donde se registró la detención del vehículo en el que se movilizaba el hijo del artista, hay una alta presencia de hombres al mando de “Iván Mordisco”.