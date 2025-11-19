Colombia

Juliana Calderón defiende a Yina Calderón y pide a los seguidores de Karina García aceptar la derrota en ‘La mansión de Luinny’

Tras la victoria de la DJ, su hermana no se guardó nada y envió un mensaje contundente a los fans de la modelo paisa, resaltando la madurez de la concursante y el apoyo internacional que recibe la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’

La creadora de contenido y abogada se fue de frente contra el grupo de seguidores de Karina García - crédito @andreaaaa.suarez_/IG

El reciente triunfo de Yina Calderón en el reality La Mansión de Luinny ha intensificado la controversia en redes sociales, especialmente tras la reacción de su hermana, Juliana Calderón, frente a los seguidores de la también influencer Karina García.

La empresaria y hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no solo defendió la victoria de Yina, sino que además envió un mensaje directo al grupo de fanáticos de la otra concursante, lo que generó un nuevo foco de debate en el entorno digital.

Yina Calderón y Juliana
Yina Calderón y Juliana Calderón, hermanas e influencers colombianas. Foto: Instagram @julianacalderon12

La dinámica de la convivencia reveló los porcentajes de la tabla de posiciones, donde Yina Calderón se posicionó como líder al acumular 17.704 puntos, superando a Karina García, quien obtuvo 17.152.

Este resultado consolidó a Calderón como la favorita de la audiencia en esta etapa, lo que provocó diversas reacciones tanto dentro como fuera del reality, razón por la que las redes sociales indican que sería ella la ganadora de esta temporada.

Tras conocerse estos datos, Juliana Calderón utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre la actitud del público seguidor de Karina García. En sus declaraciones, la empresaria subrayó que su mensaje no estaba dirigido a la propia Karina, a quien reconoció por aceptar la derrota con madurez, sino a su comunidad de seguidores.

“Bebés, yo sí les tengo que decir algo y esto va para el team de Karina, ni siquiera es ella porque ella ayer lo afrontó de buena forma, no hizo mala cara, es más que todo el fandom de ella, que no aceptan perder y ustedes saben perfectamente que Yina da muy buen contenido, ella tiene buenos números, está moviendo mucha gente”, dijo Juliana Calderón en sus redes sociales.

Yina Calderón aceptó el reto
Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

La empresaria de keratinas también destacó el respaldo que su hermana recibe del público de República Dominicana, asegurando que el apoyo trasciende fronteras y que la aceptación de Yina en ese país es notable.

Además, Juliana Calderón insistió en que, cuando Karina García lideraba las votaciones, ni ella ni sus hermanas emitieron comentarios al respecto, por lo que ahora, con Yina en la cima, los seguidores de la otra concursante deberían aceptar el resultado.

En un tono enfático, Juliana Calderón reiteró: “Acepten que Yina está arriba, que Yina está moviendo mucha gente, entonces aprendan a perder, así como cuando gana que todo el mundo supercontento, también aprendan que cuando se pierde, se pierde”, concluyó.

Yurgenis Aular y Karina García
Yurgenis Aular y Karina García reflexionan sobre los límites y la sororidad en el mundo digital - crédito @lamansiondeluinny/IG

Mientras tanto, la presencia de ambas colombianas en el reality continúa generando conversación en redes sociales, donde miles de usuarios siguen de cerca cada acontecimiento dentro de la competencia.

Las reacciones por los argumentos de Juliana Calderón no tardaron en aparecer y algunos le dieron la razón: “Creo que Juliana esta vez tiene razón, hay veces en que se gana y a veces se pierde”; “por culpa de Karina tengo que darle toda la razón a Juliana”; “los fandoms son tan apasionados, que no entienden la diferencia entre la vida real y un programa”, entre otros.

Juliana Calderón se plantaría a las afueras de ‘La mansión de Luinny’ para golpear a Chanel

Juliana Calderón advierte tras ataque a Yina en reality dominicano - crédito @julianacalderon12/IG

Debido al incidente protagonizado entre las dos creadoras de contenido en el programa, la hermana de Yina salió en su defensa.

La respuesta de Juliana Calderón no se hizo esperar y a través de sus historias de Instagram, la hermana de Yina expresó su indignación por lo sucedido y defendió la reacción de su hermana ante el ataque múltiple, mientras indicaba cuáles eran las medidas que ella iba a tomar de manera personal, en el caso en el que la empresaria de fajas saliera afectada.

“Vengan, yo acabo de llegar de la playa y estaba viendo el problema que mi hermana tuvo en la cocina en donde más de dos personas se les están yendo. Yo quiero dejar claro que mi hermana no es ninguna manca. Que si Channel la llega a golpear y más por ahí con armas cortopunzantes, el problema es para ellos... Primero, es de esas gavilleras, que se le van dos, tres a mi hermana”, manifestó Juliana.

