Colombia

General (r) Mauricio Santoyo podría quedar fuera de la JEP por incumplimiento de sus compromisos con la verdad

Mauricio Alfonso Santoyo Velasco reconoció haber entregado información de las autoridades a las AUC entre 1997 y 2001

Guardar
Santoyo reconoció haberle entregado información
Santoyo reconoció haberle entregado información a las autodefensas entre 1997 y 2001 - crédito Colprensa/AFP

Mauricio Alfonso Santoyo Velasco es un general retirado de la Policía Nacional de Colombia, institución en la que ocupó varios cargos de alto rango, incluyendo el de jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato.

En 2012 fue noticia nacional por declararse culpable ante una corte en Estados Unidos por su participación directa con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que era considerada una estructura terrorista por las autoridades en el país norteamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese momento, Santoyo fue acusado de entregarle información confidencial de las Fuerzas Militares a las AUC, lo que permitió que la estructura paramilitar perpetrara secuestros y homicidios en varias zonas de Colombia.

Tras el proceso judicial, el militar retirado fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos, en donde recibió una disminución de la pena por revelar secretos que sabía sobre el grupo armado que firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2003.

Desde la JEP reafirmaron que
Desde la JEP reafirmaron que los vinculados a la justicia transicional deben estar comprometidos a aportar verdad en los procesos - crédito JEP

Santoyo fue deportado a Colombia, en donde debe cumplir parte de su condena y también afrontar otros procesos legales en su contra por acciones ilegales que cometió durante el tiempo que fue policía.

Es por ello que en el país Santoyo se vinculó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el compromiso de aportar información relevante sobre el conflicto interno del país y de cierta forma remunerar a las víctimas de sus acciones.

Sin embargo, en varias ocasiones se han registrado denuncias sobre el presunto incumplimiento del uniformado retirado de su compromiso, provocando que el 19 de noviembre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP lo citara a una audiencia pública.

En esta se buscará determinar si Santoyo Velasco en realidad ha incumplido con el régimen de condicionalidad de la JEP, que sería un factor por el que podría quedar fuera del sistema transicional y por ende debería ser juzgado de manera ordinaria.

El general (r) se declaró
El general (r) se declaró culpable de haber colaborado con las AUC - crédito CTI

En el comunicado expuesto por la sala se recuerda que en el proceso se relaciona al policía retirado con crímenes registrados entre 1997 y 2001, considerado el auge de las AUC en el país.

En ese momento, Santoyo era comandante del Gaula de la Policía Nacional en Antioquia, misma época en la que se registró la desaparición forzada de varios defensores de los derechos humanos, entre ellos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.

El primer reporte por incumplimiento en contra del uniformado (r) se abrió en marzo de 2025, después de que la JEP consideró que los aportes de Santoyo eran insuficientes y no cumplían con su compromiso de verdad en contraste con la magnitud y la información que consideran en realidad puede tener el general sobre esos hechos puntuales por su rango y funciones en la Policía Nacional.

Santoyo Velasco podría quedar fuera
Santoyo Velasco podría quedar fuera de la JEP - crédito CTI

La diligencia fue programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, en donde se verificará el nivel de cumplimiento que ha tenido Mauricio Alfonso Santoyo Velasco durante sus compromisos de reparación y no repetición.

Al respecto, en el comunicado la sala resaltó que en caso de que se concluya que no ha sido efectiva la reparación de Santoyo, le serán revocados los beneficios judiciales y su caso será remitido a la justicia ordinaria.

Desde la JEP recordaron que los comparecientes deben cumplir plenamente con los compromisos adquiridos para conservar los beneficios de la justicia transicional, puesto que la mayoría van centrados en la protección de los derechos de las víctimas.

De la misma forma, se ha conocido que la defensa de Santoyo ha entregado pruebas sobre la participación del uniformado (r) en espacios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).

Temas Relacionados

JEPMauricio Alfonso Santoyo VelascoAUCAutodefensas Unidas de ColombiaJusticia TransicionalColombia-Noticias

Más Noticias

Subjefe de gabinete de la Casa Blanca lanzó duras pullas contra Gustavo Petro y su Gobierno: “Existe un problema muy serio”

Stephen Miller, titular de esta dependencia, reiteró que su jefe, el presidente norteamericano Donald Trump, “ha sido muy claro sobre sus opiniones” frente a su par colombiano, aunque hizo énfasis en que existe extrema preocupación sobre el “narcoterrorismo” que se vive en el país

Subjefe de gabinete de la

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

El altercado físico entre las “influenciadoras” generó conmoción en la audiencia y obligó a la intervención del equipo de producción. Se evalúan posibles sanciones disciplinarias para la participante colombiana

Yina Calderón se enfrentó a

Bucaramanga vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas

Los dirigidos por Leonel Álvarez cierran la primera jornada del grupo B frente a los actuales campeones del fútbol colombiano, en un duelo de favoritos en la pelea por la final

Bucaramanga vs. Santa Fe EN

James Rodríguez está a punto de romper histórico récord de la selección Colombia: vea de qué se trata

El volante viene de marcar gol ante Australia y se perfila para ser la figura de la Tricolor de la Copa del Mundo, en la que quiere dejar huella porque le apunta a una marca que Falcao posee

James Rodríguez está a punto

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca mientras el gobernador está en Europa

Rensón Martínez hace parte de una comitiva que viajó a Italia para la feria del chocolate en Perugia, mientras su departamento sufre la violencia entre el ELN y las disidencias

Alertan por los riesgos que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca mientras el gobernador está en Europa

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

Volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica: autoridades restringieron el paso por el enorme cráter

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se enfrentó a

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Vanessa Pulgarín brilló en Miss Universo 2025 con su traje nacional: esta fue la inspiración para el atuendo

Colombia siempre enciende la pasarela de Miss Universe con sus trajes típicos: estos son los atuendos más impactantes

Paola Jara y Jessi Uribe derritieron las redes sociales con el anuncio del nacimiento de su hija, Emilia: estas son las primeras imágenes

Jared Leto conquista a los usuarios de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Deportes

Bucaramanga vs. Santa Fe EN

Bucaramanga vs. Santa Fe EN VIVO, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas

James Rodríguez está a punto de romper histórico récord de la selección Colombia: vea de qué se trata

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

Escándalo del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador: “Clasificó a Panamá dos veces” y se peleó con un hincha

Así quedó la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: estos son los cuatro bombos