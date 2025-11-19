Colombia

Este es el listado completo de los 91 precandidatos que buscan llegar a la Presidencia de Colombia por firmas

La Registraduría reportó un número sin precedentes de precandidatos presidenciales, mientras partidos y movimientos se preparan para superar el exigente filtro de firmas y sortear desafíos de seguridad

Guardar
Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La Registraduría Nacional exige a cada comité ciudadano la entrega de al menos 635.216 firmas válidas para oficializar candidaturas - crédito Colprensa

El proceso electoral colombiano de 2026 se perfila como el más plural de la historia reciente, tras la inscripción de 91 comités ciudadanos que buscan avalar candidaturas presidenciales mediante la recolección de firmas.

Así lo confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil, que lo calificó como una inscripción inédita desde la creación del sistema, lo que anticipa una contienda caracterizada por la diversidad de aspirantes y la fragmentación de apoyos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el listado entregado por la entidad, las solicitudes se realizaron en diferentes fechas del calendario electoral.

En primer lugar, se encuentran Mauricio Lizcano Arango, Leonardo Huerta Gutierrez y Jaime Araujo Renteria, quienes realizaron su inscripción el 31 de mayo de 2025.

Posteriormente, los precandidatos Claudia Nayibe López Hernández, Juan Daniel Oviedo Arango y Ricardo Pérez González se registraron el 3 de junio en las instalaciones de la Registraduría.

Entre el 5 y 6 de junio, la entidad recibió la solicitud de Álvaro León Pardo Contreras, Jhon Jair Segura Toloza, Martha Viviana Bernal Amaya, David Andrés Luna Sánchez, Juan Pablo Gómez Guancha y José Eccehomo Gamba Martínez, respectivamente.

Del mismo modo, del 9 al 13 de junio, se inscribieron Fabio Antonio Forero Chávez, Juan Carlos Torres Noguera, Danny Sequeda Becerra, Santiago Botero Jaramillo, Alberto Lizarazo, Claudia Lorena Fernández Valencia, Cesar Augusto Pinzón, Jorge Iván Rojas, Ernesto Sánchez Herrera, Neys Santana Sarmiento Jiménez, Sondra Macollins Garvin Pinto y John Edison Mosquera Blanco.

En el mes de junio también se registraron las candidaturas de Vicky Dávila, Pierre Onzaga Ramírez, Jose De Jesús Vargas Valencia, Miguel Pretel Hernández, Armando Villegas Centeno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Pedro Pablo Diaz, Daniel Andrés Palacios Martínez, Hilmar Mario Moreno Villarreal y Mihaly Flandorffer.

De otro lado, la Registraduría confirmó que, en el mes de julio de 2025, se presentaron los precandidatos Juan Esteban Toro Parra, Estefanía Arenilla Guerra, José Ignacio Márquez Daza, Juan De Zubiria Rago, Rafael Alonso Quintero Mora, Germán Rojas Olarte, Duván Felipe Torres Pedraza, Abelardo De La Espriella, Jorge Alberto Bastidas Sprockel y Diego Felipe Urrea Vanegas.

En agosto, 21 precandidatos acudieron a la Registraduría para inscribir su comité de recolección de firmas, entre los que se destacan Gustavo Matamoros, Juan Carlos Cárdenas Rey, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Aníbal Gaviria Correa, Juan Guillermo Zuluaga Cardona y Luis Gilberto Murillo.

A continuación, los aspirantes Alexander Amaya, Jairo Fidel Jaimes Amado, Pedro Agustino Rosado Escorsia y Leonardo Fabio Molina Rodríguez hicieron su proceso en el mes de septiembre.

Así mismo, un total de 11 precandidatos se registraron en octubre, en la que se resalta el excontralor Felipe Córdoba, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.

Por último, en noviembre del año en curso, se inscribieron siete precandidatos, los cuales son Héctor Fabio Osorio Montoya, Gregorio Caro Moreno, Sneider Alonso Rivera Vargas, Luis Francisco Aponte Aldana, Jorge Eduardo Charlot, Cristhian David Mancera Mejía y Linda Alexi Gómez Poveda, respectivamente.

La ausencia más notoria es la de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, cuya solicitud de inscripción fue rechazada por la Registraduría debido a su participación previa en la consulta del Pacto Histórico, lo que le impide acceder al aval por firmas.

Temas Relacionados

Precandidatos presidencialesElecciones ColombiaRegistraduría Nacional91 precandidatosLista de precandidatosRecolección de firmasColombia-Noticias

Más Noticias

Sofía Avendaño respalda el protagonismo de Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’ tras altercados en el pasado: “Las cosas como son”

En redes sociales, la exparticipante de realities destaca el rol de la influenciadora y la importancia de su presencia junto a La Piry para el éxito del programa

Sofía Avendaño respalda el protagonismo

Medellín invertirá $342.000 millones para terminar el tramo 2 de la vía al Mar, que dejó inconcluso el Gobierno

Con esta inversión y los recursos de la Gobernación, la obra clave para conectar a Antioquia con el Caribe quedará garantizada

Medellín invertirá $342.000 millones para

Dos adultos mayores quedaron atrapados en un incendio en apartamento de Soacha: dos mascotas quedaron incineradas

El fuego de gran magnitud consumió por completo un apartamento y las víctimas fueron trasladas a centros asistenciales para su valoración. El material reciclable almacenado podría haber acelerado la propagación de las llamas

Dos adultos mayores quedaron atrapados

Abogado Diego Cadena negó un supuesto complot contra Miguel Ángel del Río y responsabilizó al ‘narco chofer’ de poner en riesgo su vida

En el supuesto complot también aparece el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti

Abogado Diego Cadena negó un

Qué estaba haciendo Gustavo Petro en Portugal cuando supuestamente hizo un gasto en el Ménage Strip Club

El presidente colombiano se reunió con su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, durante su visita oficial en mayo de 2023

Qué estaba haciendo Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón defiende a Yina

Juliana Calderón defiende a Yina Calderón y pide a los seguidores de Karina García aceptar la derrota en ‘La mansión de Luinny’

Las últimas publicaciones de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, cobran relevancia luego de ser secuestrado junto a su mánager

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala en Cauca: “Una situación extremadamente difícil”

Beéle sería el artista principal para el Carnaval de Barranquilla tras invitación del alcalde Alejandro Char: “Dónde firmo”

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, no ha podido salir de Estados Unidos en un año: esta es su situación

Deportes

El Deportivo Pereira tiene un

El Deportivo Pereira tiene un nuevo propietario: esto dijo el presidente del club

Le piden a Sergio ‘Kun’ Agüero que traiga su torneo de fútbol a Colombia: esta sería la ciudad donde se jugaría

Néstor Lorenzo explicó el duro enojo con integrantes del cuerpo técnico de la selección de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

James Rodríguez recibió elogios por el emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia a Australia: “Estalla de la furia”