Este es el listado completo de los 91 precandidatos que buscan llegar a la Presidencia de Colombia por firmas

Imagen de referencia - La Registraduría Nacional exige a cada comité ciudadano la entrega de al menos 635.216 firmas válidas para oficializar candidaturas - crédito Colprensa

El proceso electoral colombiano de 2026 se perfila como el más plural de la historia reciente, tras la inscripción de 91 comités ciudadanos que buscan avalar candidaturas presidenciales mediante la recolección de firmas.

Así lo confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil, que lo calificó como una inscripción inédita desde la creación del sistema, lo que anticipa una contienda caracterizada por la diversidad de aspirantes y la fragmentación de apoyos.

De acuerdo con el listado entregado por la entidad, las solicitudes se realizaron en diferentes fechas del calendario electoral.

En primer lugar, se encuentran Mauricio Lizcano Arango, Leonardo Huerta Gutierrez y Jaime Araujo Renteria, quienes realizaron su inscripción el 31 de mayo de 2025.

Posteriormente, los precandidatos Claudia Nayibe López Hernández, Juan Daniel Oviedo Arango y Ricardo Pérez González se registraron el 3 de junio en las instalaciones de la Registraduría.

Entre el 5 y 6 de junio, la entidad recibió la solicitud de Álvaro León Pardo Contreras, Jhon Jair Segura Toloza, Martha Viviana Bernal Amaya, David Andrés Luna Sánchez, Juan Pablo Gómez Guancha y José Eccehomo Gamba Martínez, respectivamente.

Del mismo modo, del 9 al 13 de junio, se inscribieron Fabio Antonio Forero Chávez, Juan Carlos Torres Noguera, Danny Sequeda Becerra, Santiago Botero Jaramillo, Alberto Lizarazo, Claudia Lorena Fernández Valencia, Cesar Augusto Pinzón, Jorge Iván Rojas, Ernesto Sánchez Herrera, Neys Santana Sarmiento Jiménez, Sondra Macollins Garvin Pinto y John Edison Mosquera Blanco.

En el mes de junio también se registraron las candidaturas de Vicky Dávila, Pierre Onzaga Ramírez, Jose De Jesús Vargas Valencia, Miguel Pretel Hernández, Armando Villegas Centeno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Pedro Pablo Diaz, Daniel Andrés Palacios Martínez, Hilmar Mario Moreno Villarreal y Mihaly Flandorffer.

De otro lado, la Registraduría confirmó que, en el mes de julio de 2025, se presentaron los precandidatos Juan Esteban Toro Parra, Estefanía Arenilla Guerra, José Ignacio Márquez Daza, Juan De Zubiria Rago, Rafael Alonso Quintero Mora, Germán Rojas Olarte, Duván Felipe Torres Pedraza, Abelardo De La Espriella, Jorge Alberto Bastidas Sprockel y Diego Felipe Urrea Vanegas.

En agosto, 21 precandidatos acudieron a la Registraduría para inscribir su comité de recolección de firmas, entre los que se destacan Gustavo Matamoros, Juan Carlos Cárdenas Rey, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Aníbal Gaviria Correa, Juan Guillermo Zuluaga Cardona y Luis Gilberto Murillo.

A continuación, los aspirantes Alexander Amaya, Jairo Fidel Jaimes Amado, Pedro Agustino Rosado Escorsia y Leonardo Fabio Molina Rodríguez hicieron su proceso en el mes de septiembre.

Así mismo, un total de 11 precandidatos se registraron en octubre, en la que se resalta el excontralor Felipe Córdoba, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.

Por último, en noviembre del año en curso, se inscribieron siete precandidatos, los cuales son Héctor Fabio Osorio Montoya, Gregorio Caro Moreno, Sneider Alonso Rivera Vargas, Luis Francisco Aponte Aldana, Jorge Eduardo Charlot, Cristhian David Mancera Mejía y Linda Alexi Gómez Poveda, respectivamente.

La ausencia más notoria es la de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, cuya solicitud de inscripción fue rechazada por la Registraduría debido a su participación previa en la consulta del Pacto Histórico, lo que le impide acceder al aval por firmas.