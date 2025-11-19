Estadounidense fue expulsado de Cartagena, comía en restaurantes y luego se iba sin pagar afirmando no hablar español

Comerciantes afirmaron que el extranjero se marchó sin pagar cuentas por más de 300.000 pesos - crédito Tripadvisor

Debido a casos en los que el orden público ha sido afectado por turistas extranjeros, Migración Colombia ha alertado a los visitantes sobre el comportamiento que deben tener en el territorio nacional.

Al respecto, la entidad ha recordado que ser turistas no exime a los extranjeros de cumplir con la normatividad del país, lo que incluye no solo comportamientos ligados a crímenes de gravedad.

Precisamente, en un caso de esta índole, la seccional de Migración Colombia en el Caribe informó de la expulsión de un ciudadano estadounidense que se había convertido en el “terror” de los comerciantes en El Laguito.

Norteamericano comía gratis en los restaurantes de la capital de Bolívar

El estadounidense era conocido en algunos sectores por protagonizar agresiones contra comerciantes u otros turistas - crédito Colprensa

Migración Colombia informó que el ciudadano estadounidense incurrió en conductas que afectaron la tranquilidad del sector comercial mencionado, en donde protagonizó varios escándalos.

En estos casos, el norteamericano tuvo comportamientos agresivos en contra de locales y otros turistas, por lo que fue necesaria la presencia de las autoridades en más de una ocasión.

La situación escaló hasta el punto de que fue sancionado económicamente por uniformados de la Policía Nacional, que le recordaron al extranjero que no podía vulnerar la convivencia de la zona o infringir el Código nacional de Seguridad y Convivencia.

Debido a que las denuncias de los locales no trascendieron, el extranjero empeoró su comportamiento, llegando a ingresar a restaurantes en los que aún no era conocido para ordenar varios platillos y luego marcharse del lugar sin pagar.

El extranjero comía en restaurantes y luego de iba sin pagar - crédito Migración Colombia

En los casos expuestos se conoció que en un establecimiento de la avenida San Martín se fue sin pagar una cuenta de 380.000 pesos; de la misma forma, en el Centro Histórico consumió bebidas y alimentos por 130.000 pesos y luego se retiró.

Locales afirmaron que el estadounidense utilizaba gestos para ordenar la comida y cuando era detenido por trabajadores justificaba su accionar indicando que no sabía hablar español.

Debido a que completó cinco medidas correctivas, la Policía Nacional capturó al ciudadano estadounidense, que fue puesto a disposición de Migración Colombia para que tramitara la expulsión cumpliendo con el Decreto 1067 de 2015.

El extranjero fue trasladado hasta el aeropuerto de Cartagena y finalmente entregado a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Al respecto, la directora de la seccional de Migración Colombia, Gloria Arriero López, reafirmó que no se permitirá el comportamiento indebido de extranjeros en el país.

“Las puertas de nuestro país están abiertas para quienes respetan la ley, pero ante conductas que vulneran la convivencia, la respuesta institucional será contundente”.

La entidad ha recordado que ser extranjeros no exime a los turistas de cumplir con las normas - crédito Migración Colombia

Este no es el único caso que se ha registrado recientemente en el país, puesto que en la primera semana de noviembre fue expulsado el ciudadano estadounidense Emmanuel Hernández luego de que rompiera varios cubículos de Migración Colombia en el aeropuerto de Cartagena. En diálogo con Caracol Radio, Hernández, que afirmó tener padres colombianos, a los que le pidió disculpas por su comportamiento.

“No debí reaccionar de esa manera, son cosas que pasan, somos seres humanos. Vengo de una familia buena, trabajo duro en los Estados Unidos, viví en Barranquilla de nueve a catorce años. Me considero colombiano, cometí un error y lo estoy pagando con toda mi alma porque aquí está mi familia y estoy muy avergonzado con todo el mundo”.

El ciudadano estadounidense reafirmó que está arrepentido de lo registrado y pidió que se reconsidere la decisión de no permitir su ingreso al país por los próximos diez años.

“Lo que más me duele es no volver a mis padres en Colombia por diez años. Eso es lo que más me duele, mi familia, mi papá es un señor mayor, yo quiero venir a verlo más a menudo”.