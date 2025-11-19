Abogado de Petro acusó a sectores de derecha de coincidir con el discurso de ‘Iván Mordisco’: “Habrá consecuencias”

Carranza aseguró que el crimen de guerra es reclutar y usar niños como combatientes - crédito Joaquín Sarmiento/AFP y @HombreJurista/X

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, divulgó un mensaje en su cuenta de X en el que criticó a sectores de la oposición y a figuras públicas por, según él, orientar sus cuestionamientos a la reciente operación militar como si siguieran la misma línea argumentativa del reciente video en el que reapareció alias ‘Iván Mordisco’.

El pronunciamiento se conoció luego de la difusión de un mensaje en el que aparece el líder de las disidencias de las Farc junto a hombres armados, señalando al Gobierno por supuestas acciones militares y anunciando retaliaciones.

En el primer segmento de su mensaje, Carranza se refirió al video atribuido a Mordisco y explicó su interpretación jurídica del debate suscitado por la operación militar y el presunto desconocimiento de los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario. “Frente al operativo liderado por el señor presidente, muchos olvidan lo elemental del Derecho Internacional de los Conflictos Armados: el Protocolo II y las reglas consuetudinarias que prohíben reclutar y usar niños como combatientes. Ese es el crimen de guerra, no impedir que una columna armada masacre o secuestre a un pelotón de soldados”, afirmó.

Críticas a figuras políticas y mediáticas

El abogado criticó a Vicky Dávila por calificar el bombardeo como “crimen de guerra” - crédito @VickyDavilaH/X

Carranza continuó su mensaje señalando que parte de la discusión pública coincidía con el discurso expuesto por ‘Mordisco’. “Lo verdaderamente inquietante es que el discurso de Iván Mordisco hoy coincide con el de cierto sector de la extrema derecha: con esos mismos argumentos se ataca la defensa del Estado colombiano, para, por esa vía, abrirle más espacio al narcotráfico en el Congreso y debilitar la legitimidad de quienes lo combaten, empezando por el presidente Petro”, indicó.

En esa línea mencionó a la periodista y ahora precandidata Vicky Dávila. Según Carranza, “la periodista ha presumido públicamente de sus contactos con figuras como Marco Rubio para denunciar la supuesta tolerancia de Petro, ahora sale a calificar el bombardeo como un ‘crimen de guerra’, exige la renuncia inmediata del ministro de Defensa, enfocándose solo en las muertes de menores sin mencionar el reclutamiento forzado por Mordisco”.

Carranza también señaló a Cathy Juvinao por cuestionar la operación militar en EE. UU. ante Marco Rubio - crédito Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao

También se refirió a la representante a la Cámara Cathy Juvinao, de la Alianza Verde, a quien describió como crítica de la ofensiva militar. De acuerdo con el texto del abogado, “la congresista, aliada de la derecha extrema que ha viajado a EE.UU. para reunirse con Rubio y acusar al gobierno de ceder al narcoterrorismo, critica el bombardeo como una violación al DIH por la presencia de niños, ignorando que las disidencias de Mordisco los usan como escudos humanos para expandir su control narco en Guaviare”.

Asimismo, citó comentarios a Julián Quintana. “Incluso el exfiscal, quien ha usado su influencia para alertar a Rubio sobre la ‘doble moral’ de Petro en temas de narcotráfico, ahora acusa al presidente de hipocresía por ordenar el ataque, equiparándolo a operaciones de EE. UU. que él mismo ha defendido en el pasado”, expresó Carranza.

La petición al senador Marco Rubio

En el video, Iván Mordisco acusó al Gobierno de causar la muerte de menores en bombardeos - crédito Europa Press

En otra parte del mensaje, Carranza señaló que, a su juicio, algunos sectores políticos difunden información en Estados Unidos para presentar una imagen distorsionada de la situación interna. “Por eso, esos extremos se encuentran: venden en Estados Unidos un relato amañado sobre Colombia que desinforma a las autoridades norteamericanas, erosiona la unidad nacional y sabotea cualquier camino serio hacia la paz y la derrota del narcotráfico”, escribió.

El abogado también mencionó al senador estadounidense Marco Rubio. “Ojalá observe con atención a todos los que hoy salen a ‘defender’ a Iván Mordisco atacando la ofensiva militar liderada por nuestro Presidente: ellos no buscan la paz ni enfrentar al narco; buscan preparar el negocio de ‘vender seguridad’ en 2026, mientras a usted le venden otro cuento en EE. UU.”, señaló.

Entre los nombres mencionados se refirió también al activista opositor del Gobierno, Mauricio MaTri. “Figuras como Mauricio MaTri, que ha usado su plataforma para denunciar la Paz Total como farsa narco ante audiencias en Florida y aliados de Rubio, ahora resucita la narrativa de Mordisco como víctima para deslegitimar al Estado, sin un ápice de condena al reclutamiento infantil”, afirmó.

Carranza pidió que Marco Rubio examine “a todos los que hoy salen a ‘defender’ a Iván Mordisco atacando la ofensiva militar” - crédito Mandel Ngan/REUTERS

Carranza agregó que, a su juicio, la difusión de este tipo de narrativas en el exterior podría tener implicaciones. “Usar y engañar a las autoridades estadounidenses para proteger intereses del narcotráfico no es política exterior: puede ser delito, y lo demostraremos allá. Habrá consecuencias”, escribió.

El abogado cerró su mensaje mencionando una eventual moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “Si esa columna narcoguerrillera, hoy neutralizada y por la que incluso pretenden montar moción de censura contra el valiente ministro, hubiera logrado matar o encadenar a los soldados, estaríamos escuchando exactamente el mismo libreto de Mordisco: que el país está perdido, que el Estado no sirve y que solo ellos… pueden ‘salvar’ a Colombia en las urnas”, agregó.