Santander: estos son los cortes de la luz este martes 18 de noviembre

Este martes 18 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 3 de Octubre, 16 de Marzo, Prados Del Campestre, El Campestre sector el Reten y algunos sectores del Área de Expansión urbana, Centro poblado Los Laureles y las veredas Santo Domingo, La Colorada, Cuatro Bocas, así como algunos sectores de Ciénaga Del Opón, Campo 45 y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal, Hato y algunos sectores de Vegas y Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Bellavista, Panorama, Altos de Bellavista, Lagos II, Lagos V, Los Alpes, Santa Ana, Villa Helena, Nuevo Villabel, Villareal Sur, Altos de Villabel, Escoflor y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanizaciones Mirador de Tejaditos, Portal de Belén, Tejaditos, Conjuntos residenciales Miraflores, Terrazas de Miraflores, Miraflores del Valle y algunos sectores de la vereda Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto residencial Balcón Del Tejar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Frigorífico Rio Frío.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Sectores del barrio San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Libertad sectores de la carrera 21 con calle 72.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esperanza - El Duende.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Barrio Santa Bárbara vía a la vereda Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio Villa Marcela sectores de las manzanas E y F.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio San Rafael Vía la Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Gran Ladera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanizaciones Mirador de Tejaditos, Portal de Belén, Tejaditos, Conjuntos residenciales Miraflores, Terrazas de Miraflores, Miraflores del Valle y algunos sectores de la vereda Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización Villa Marcela y conjuntos residenciales Palco de Barroblanco y Senderos de Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio San Rafael Vía la Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Petróleos del Norte S.A carrera 7 # 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esperanza - El Duende.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Sectores de la urbanización Arenales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Palmira Iglesia MMM.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Filtros Partmo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Bosques de La Cira Lotes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Mata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Carnes Manzanares.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esperanza - El Duende.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Polideportivo San Carlos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio La Floresta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Emigdio, Santa Clara y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal, Hato; y algunos sectores de Vegas y Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Urbanización El Lago.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio Remansos del Rio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Palo Cortado, Macanillo y sectores de El Rodeo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Avícola El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Trilladora El Guane Chimita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de la calle 52 con carrera 24 y 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Sectores de la urbanización Arenales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Sectores de la urbanización Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Quebrada Larga y sectores de Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Vereda Poveda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen de Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Olivos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Margelina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Sectores de la urbanización 16 de Marzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San José, Mirador, Puerto Rico, Quebrada Larga y Caño Bonito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrios Bellavista, Panorama, Altos de Bellavista, Lagos II, Lagos V, Los Alpes, Santa Ana, Villa Helena, Nuevo Villabel, Villareal Sur, Altos de Villabel, Escoflor y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Corregimiento El Guamo, veredas El Guamo, así como sectores de El Reposo y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Corinto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Veredas El Poleo y sectores de Vueltes, Castame y La Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Urumal, Alto Capilla y sectores de Bajo Capilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Sectores de la urbanización Villas de San Pedro Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Pertrecho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Casco urbano sectores de la urbanización Pedro Fermín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carabali.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Jaral San Pedro y San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Vereda Carabali.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Los Laureles y algunos sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Asentamiento humano San Martin sector lotes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Villas Del Prado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Cacaos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuchiquira y Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cerro de La Aurora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Carnes Manzanares.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chaguaca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Espinal Bajo y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del área de expansión urbana aledaños a la ciudadela Colinas del Puerto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolívar Edificio Dominiq.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carpinteros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Molinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Caño Diez y sectores de Platanala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Los Pinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios 3 de Octubre, 16 de Marzo, Prados Del Campestre, El Campestre sector el Reten y algunos sectores del Área de Expansión urbana, Centro poblado Los Laureles y las veredas Santo Domingo, La Colorada, Cuatro Bocas, así como algunos sectores de Ciénaga Del Opón, Campo 45 y Tenerife.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas Bajas y sectores de San Isidro y Sardinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:55

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Barrio Altos del Capiagua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.