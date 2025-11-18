Colombia

María Fernanda Cabal se despachó contra “la paz total” del Gobierno Petro: “Fue un fracaso, territorios llenos de coca, están poniendo en peligro a la gente”

La senadora advirtió que la supuesta “paz total” facilitó la proliferación de cultivos ilícitos, permitió que grupos armados adoptaran nuevas identidades y modificaran sus métodos de operación

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal no dejó pasar la oportunidad para irse lanza en ristre contra el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Colprensa - Presidencia

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó abiertamente la política de “paz total” del actual Gobierno colombiano, calificándola como un fracaso que permitió la expansión de cultivos ilícitos y la mutación de organizaciones criminales.

Así lo expresó a través de mensajes publicados en la red social X, donde sostuvo que los resultados han sido contraproducentes para la seguridad en los territorios.

En su pronunciamiento, Cabal afirmó que la política gubernamental instauró lo que denominó “paz cocal” y aseguró: “La paz total fue un fracaso, es paz cocal, territorios llenos de coca, grupos criminales que mutaron y están poniendo en peligro a la gente“.

Según la legisladora, esta estrategia facilitó que diversas estructuras criminales se fortalecieran y adquirieran un carácter transnacional, lo cual representa una amenaza directa para la población.

Durante un video difundido también en X, la congresista amplió sus críticas y argumentó: “Cuando usted vende paz, pues ¿quién no quiere vivir feliz? Paz total. No, nos vendió paz cocal. Llenó los territorios de coca, se fragmentaron los grupos, mutaron, porque el peligro hoy para el Estado colombiano y la supervivencia de la sociedad es que hoy tienen otras máscaras, otras caras“.

Destacó que las actuales bandas criminales operan bajo nuevas identidades y se desplazan a países vecinos como Venezuela y Ecuador.

