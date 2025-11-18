Jennifer Pedraza estalló contra el Gobierno por los bombardeos en el que murieron menores: pidió la renuncia del ministro de Defensa

Jennifer Pedraza exigió la renuncia del ministro de Defensa tras los bombardeos autorizados que resultaron en la muerte de varios menores de edad - crédito Congreso

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de la bancada Dignidad y Compromiso, criticó fuertemente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por los bombardeos autorizados por el Gobierno nacional que terminaron con la muerte de varios menores de edad.

Este hecho, que provocó una ola de indignación en el país, fue especialmente devastador en el Guaviare, donde, según informes, siete menores perdieron la vida. No obstante, la representante también hizo mención de otras muertes registradas en diferentes regiones de Colombia, atribuidas a los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc lideradas por “Iván Mordisco” —que el Gobierno mismo declaró—.

En una fuerte intervención en el Salón Elíptico del Congreso, Pedraza manifestó su preocupación por la falta de acción efectiva por parte del Gobierno de Gustavo Petro frente al reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales. Recordó que, un año atrás, la defensora del pueblo, Iris Marín, había emitido una alerta a las autoridades, en el que pidió medidas urgentes para frenar el avance de las disidencias, pero que estas peticiones no fueron atendidas de manera adecuada.

La representante Jennifer Pedraza estalló contra el Gobierno nacional debido a las muertes de menores de edad caídos en combate

“Hace un año, la defensora del Pueblo emitió una alerta urgente pidiéndole al Gobierno que tomara cartas en el asunto, que hiciera algo para frenar el avance de las disidencias, sobre todo en Guaviare y en Calamar. Y no hubo poder humano que lograra que el Gobierno actuara. El reclutamiento de menores ha aumentado en un 160%. Mientras tanto, el presidente se atreve a decir que este fenómeno ha disminuido. Esto es una mentira”, afirmó Pedraza, visiblemente indignada.

