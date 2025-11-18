Colombia

‘Influencer’ chino en Bogotá destacó sector en la ciudad que parece una capital europea: “Me desconecté”

Varios sectores de la capital del país adoptaron influencias europeas para la construcción de sus viviendas, edificaciones que aún se conservan en la actualidad

Guardar
El influencer aseguró que estos
El influencer aseguró que estos lugares son iguales a los ingleses - crédito @kai_seol / TikTok

El asombro de un influencer chino ante la arquitectura de ciertos barrios de Bogotá ha puesto en el centro de la conversación a una zona que, para muchos, pasa inadvertida en el paisaje urbano de la capital colombiana.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, kai_seol relató su experiencia al recorrer sectores como Chapinero, donde, según sus palabras, encontró “el barrio más británico fuera del Reino Unido”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El creador de contenido, que residió varios años en Inglaterra, afirmó: “Me desconecté cuando visité Chapinero. Viví en Inglaterra varios años y esta zona se ve idéntica a Reino Unido. El barrio se construyó cuando aquí gustaba el estilo británico y hoy es zona histórica”.

El influencer compartió algunos datos acerca de las particularidades arquitectónicas - crédito @kai_seol / TikTok

La influencia británica en la arquitectura bogotana se manifiesta con especial fuerza en sectores como Quinta Camacho, Teusaquillo, Chapinero Alto y La Merced. Estas áreas destacan por sus casas de ladrillo de estilo victoriano, techos inclinados y jardines frontales, elementos que evocan la atmósfera de ciudades inglesas.

El propio kai_seol señaló dos de sus lugares predilectos: la calle 69A #10-05 y la calle 67 #6, ambas ubicadas en Chapinero, donde la similitud con el entorno británico resulta, a su juicio, sorprendente.

El origen de este fenómeno arquitectónico se remonta a comienzos del siglo XX, cuando los arquitectos de Bogotá experimentaron una marcada fascinación por los estilos europeos, con una preferencia particular por el británico.

El clima de la ciudad, que guarda ciertas semejanzas con el del Reino Unido, contribuyó a que la adaptación de estos diseños resultara especialmente convincente y auténtica.

Entre los barrios que mejor representan esta tendencia, Quinta Camacho se ha consolidado como el “barrio inglés” más emblemático de Bogotá. Ubicado en la localidad de Chapinero Alto, este sector es célebre por sus viviendas de estilo victoriano, caracterizadas por techos inclinados y antejardines que remiten a la imagen de Londres.

La Candelaria es uno de
La Candelaria es uno de los ejemplos de la infraestructura cambiante de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Las edificaciones se distinguen por el uso del ladrillo a la vista combinado con piedra, arcos apuntados y de estilo Tudor en las entradas, cubiertas muy inclinadas con tejas de arcilla, buhardillas y altas chimeneas. La variedad de aparejos y trabas en la construcción permite crear formas singulares, mientras que las ventanas tipo cajón-mirador, conocidas como bay-windows o bow-windows, sobresalen de las fachadas y refuerzan la estética inglesa.

En la actualidad, esta zona alberga una amplia oferta de restaurantes casuales, cafeterías, salones de onces y bares de coctelería de autor con música en vivo, consolidándose como uno de los puntos gastronómicos y culturales más destacados de la ciudad.

Por otra parte, el desarrollo urbano de Bogotá cambia dependiendo los sectores, por ejemplo; el barrio La Candelaria constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura colonial en Bogotá.

Sus calles empedradas, casas de colores vivos, balcones de madera y puertas talladas a mano evocan la influencia española y la ornamentación religiosa que caracterizó la etapa fundacional de la ciudad.

Las calles inglesas y coloniales
Las calles inglesas y coloniales de Bogotá contrastan con los edificios que modernizaron a la ciudad - crédito archdaily.cl

En contraste, Teusaquillo resulta paradigmático en la historia del urbanismo bogotano. Concebido como un barrio de elite, lo que constituyó un hito en la planificación urbana de la ciudad. Estas residencias, con su impronta europea, marcaron una etapa de experimentación y sofisticación en la arquitectura local.

La transformación de la ciudad se aceleró a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la modernización impulsó el uso del concreto, la estandarización de formas y la búsqueda de funcionalidad en los nuevos edificios residenciales y de servicios.

Este periodo tuvo influencia de corrientes como el racionalismo y los modelos urbanísticos de la posguerra, lo que se tradujo en la aparición de rascacielos, conjuntos residenciales y edificios institucionales que redefinieron el perfil urbano de Bogotá.

La arquitectura de Bogotá es el resultado de una sucesión de fases históricas que han dejado marcados cambios con tan solo transitar entre barrios que a veces son vecinos.

Temas Relacionados

Barrio inglés en BogotáBarrio británico en BogotáChapineroBarrio Quinta CamachoColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Colombia redujo la pobreza energética al 15,4% en 2024, beneficiando a más de 300.000 personas según Promigas

El último informe del Impe reveló que, aunque la pobreza energética bajó, regiones como Vaupés y La Guajira siguen con altos niveles de privación, evidenciando profundas diferencias territoriales

Colombia redujo la pobreza energética

Armando Benedetti rechazó la versión sobre una posible orden de captura de la DEA y calificó la información de “payaso viejo”

El ministro del Interior hizo pública su reacción irónica ante los rumores sobre investigaciones en su contra, minimizando las advertencias y optando por un mensaje directo

Armando Benedetti rechazó la versión

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

La joven relató cómo le negaron el acceso a ‘Clandestino’, uno de los bares de moda en Bogotá, y cuestionó los supuestos filtros visuales y el trato recibido por parte del personal

Tiktoker fue a la discoteca

Iván Cepeda anunció la adhesión de un sector del liberalismo a su campaña presidencial: “Es una demostración de que ha comenzado Frente Amplio”

Tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico, el senador fortalece su candidatura con la integración de sectores liberales y sindicales para su campaña

Iván Cepeda anunció la adhesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Tiktoker fue a la discoteca

Tiktoker fue a la discoteca de Yeferson Cossio en Bogotá y le negaron el acceso: “Eso es clasismo disfrazado”

Yina Calderón pidió perdón a La Piry por empujarla en ‘La mansión de Luinny’ y reveló el verdadero motivo detrás de su polémica reacción

Del odio al amor: Valentina Taguado dedicó sentidas palabras a Michelle en la recta final de ‘Masterchef’ que las llevó al llanto

La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “Gracias por tanto”

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Deportes

Así está el historial de

Así está el historial de partidos de la Selección Colombia ante Australia

Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”