Estás son las 3 diferencias culturales colombianas que impactaron a ‘influencer’ estadounidense: “son tan maduros y tan tranquilos”

La ‘influencer’ llamó la atención días atrás al afirmar que la comida colombiana es algo insípida, ahora habla de las cosas que le impactaron del país

La influencer se mostró impactada
La influencer se mostró impactada con las situaciones que vivió - crédito imyouwin / Instagram

La experiencia de la influencer estadounidense imyouwin en Colombia ha generado un intenso intercambio cultural en redes sociales, especialmente tras la publicación de un video en el que relató los tres aspectos que más la sorprendieron durante su estadía en el país sudamericano.

En la grabación, realizada en inglés y con una toalla en la cabeza, la creadora de contenido compartió sus impresiones sobre la forma en que los niños interactúan con los adultos, el sabor de la comida local y el clima de Bogotá.

Uno de los elementos que más llamó la atención de imyouwin fue la actitud de los niños colombianos.

Según relató en su video, le sorprendió la seguridad con la que los menores se desenvuelven en espacios públicos. “No tienen miedo. Por ejemplo, yo iría a un restaurante y, normalmente, si un niño quiere wifi del restaurante, sería un poco tímido. Ellos no. Ellos simplemente se levantan, van hacia una mesera y preguntan: ‘¿Cuál es el wifi?’”, expresó.

La creadora se mostró muy sorprendida por cosas que parecen sencillas, como el clima de Bogotá - crédito imyouwin / Instagram

La influencer también describió una situación en la que, durante una conversación entre once adultos, un niño de 12 años interrumpió para plantear una pregunta, lo que le hizo notar que en Colombia “a los niños los tratan como adultos”.

“Son tan maduros y tan tranquilos y tan estoicos. La única vez que vi a un niño sorprendido fue cuando, en secreto, le di un poco de dinero antes de irme”.

Además, destacó la manera en que los adultos educan a los menores: “Me sorprendió mucho cómo los adultos educan a los niños. Nunca escuché a los adultos gritarles a los niños. ‘No hagas eso. Te dije que no hicieras eso.’ Nunca escuché nada de eso. Son tan tranquilos y calmados y no hacen un escándalo por todo”.

El segundo choque cultural que mencionó imyouwin estuvo relacionado con la gastronomía. En un video anterior, la influencer había afirmado que “la comida colombiana es insípida”, lo que generó debate entre sus seguidores.

En su nueva publicación, aclaró su postura: “Como dije en el video, la comida sabe a comida. No sabe a 90% sal o 90% especias. Me gusta la comida insípida. Para una persona asiática, si te digo que este postre no es dulce, eso es un gran cumplido. Mucha de la comida en Estados Unidos es demasiado salada (...) Mi opinión subjetiva es que me encantó la comida colombiana y me encanta lo insípido y natural que saben las cosas”.

Ella se impresionó por la
Ella se impresionó por la falta de timidez de los niños - crédito Freepik

El clima de la capital colombiana constituyó el tercer aspecto destacado por la creadora de contenido. imyouwin confesó que desconocía las bajas temperaturas de Bogotá y que esto la tomó por sorpresa: “No sabía que Bogotá iba a ser tan fría. Simplemente... Fue como, ‘¿Por qué hace tanto frío?’ Además, un dato interesante es que ese clima es así todo el año”.

Las reacciones de los colombianos no se hicieron esperar. Varios usuarios intentaron explicar las costumbres locales que llamaron la atención de imyouwin.

Uno de ellos escribió: “Lo que pasa es que nuestras madres nos decían tipo: en la casa arreglamos jajajaja y ya uno se calmaba al instante porque sabíamos que estábamos haciendo algo mal y en la casa DE VERDAD nos arreglaban”.

Otro usuario aportó una visión sobre el clima bogotano: “Bogotá es muy errática con el clima, mayormente es frío, muy frío, pero llega un momento en el que puede hacer un calor muy picante”.

Otra cosa que le impactó
Otra cosa que le impactó fue el frío constante en la ciudad de Bogotá - crédito Freepik

También hubo quienes compartieron anécdotas sobre la disciplina en la infancia: “Espero puedas traducir esto; nuestras madres, por lo menos la mía, ya me tenía entrenado, yo ya sabía que si era grosero, imprudente o molestaba, me volteaba el mascadero (me daba una bofetada en la boca). En realidad nunca lo hizo, pero la manera en la que lo decía, yo no quería probar si era capaz”.

La visita de imyouwin a Colombia han dejado muchas historias para contar por lo que podría hacer contenido de ello durante mucho tiempo.

Enrique Gómez pide una "gran

Pipe Bueno lanza nuevo festival

Gustavo Petro denunciará a 'Iván

El alivio arancelario de Estados

Junior vs. Medellín: hora y
Solo con su fusil, soldado

Manelyk acusó a Yina Calderón

Estos podrían ser los poderosos

