Dumek Turbay pidió a Bad Bunny participar en 2026 en un festival de La Heroica: “Cartagena te espera”

Miles de personas disfrutan del Festival Náutico de Cartagena cada año- crédito Alcaldía de Cartagena

En las últimas horas, las redes sociales se han convertido en el epicentro de una creciente expectativa en torno a la edición 2026 del Festival Náutico de Cartagena, uno de los eventos culturales y artísticos más relevantes de la capital bolivarense.

La razón: múltiples versiones que apuntan a que Bad Bunny, uno de los artistas urbanos más influyentes del mundo, podría ser el acto principal del evento que se lleva a cabo cada noviembre como parte de las festividades de la Independencia de Cartagena.

El rumor, que comenzó a tomar fuerza entre usuarios y páginas dedicadas al seguimiento del artista, rápidamente generó reacciones tanto entre fanáticos como entre autoridades locales.

El punto de partida fue una publicación realizada por la cuenta en X “Access Bad Bunny”, conocida por difundir información y novedades relacionadas con el artista puertorriqueño.

En su mensaje, la página aseguró: “Según Visor Caribe Noticias y Política Heroica, Bad Bunny podría ser el artista principal del Festival Náutico de Cartagena de Indias de 2026 en Colombia, un importante evento caribeño que se celebra durante las festividades de la Independencia de Cartagena en noviembre”.

La publicación, replicada por cientos de usuarios, encendió rápidamente la conversación en redes, especialmente por el impacto que tendría una presentación del cantante en un evento tradicionalmente ligado al turismo, la cultura y la identidad cartagenera.

En redes sociales comenzó a especularse con una posible participación de Bad Bunny en el Festival Náutico de Cartagena- crédito @AccessBadBunny/X

Lo que inicialmente parecía una especulación tomó mayor relevancia cuando el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, decidió pronunciarse. El mandatario, reconocido por su marcada actividad en redes sociales y su estilo cercano de comunicación, reposteó la publicación de la cuenta “Access Bad Bunny” y etiquetó directamente al artista utilizando su cuenta oficial en X, @sanbenito.

En su mensaje, Turbay escribió: “Ojalá @sanbenito nos diga que sí. #Cartagena te espera en #LaFiestaQueNosUne 2026”. Con este gesto, el alcalde no solo confirmó que la posibilidad está sobre la mesa, sino que además abrió la puerta a una eventual negociación que podría consolidar la participación del artista.

La reacción de Turbay generó una ola de comentarios entre los habitantes de Cartagena y seguidores del artista, que vieron en el mensaje un guiño oficial al interés de la ciudad por atraer a Bad Bunny para uno de sus eventos insignia.

Dumek Turbay pidió a Bad Bunny participar de festival en Cartagena- crédito @dumek_turbay/X

En pocas horas, la interacción acumuló decenas de “me gusta”, comentarios y compartidos, muchos de ellos celebrando la posibilidad de que el Festival Náutico cuente con una de las figuras más grandes de la música urbana contemporánea.

Y es que la presencia de Bad Bunny en Cartagena representaría un impulso significativo al turismo y la visibilidad internacional de la ciudad, especialmente en un año en el que se proyecta una fuerte apuesta institucional por fortalecer la oferta cultural durante las festividades de Independencia.

El Festival Náutico, que reúne actividades artísticas, deportivas y musicales, ha venido creciendo en proyección durante las últimas ediciones, por lo que la inclusión de un artista de talla global podría consolidarlo como un evento de categoría internacional.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo. Los ciudadanos siguen atentos a cualquier señal que confirme o desmienta las versiones que circulan en redes, mientras que la administración distrital ha dejado entrever su interés por convertir este rumor en realidad.

El Festival Náutico de Cartagena reúne a miles de personas- crédito @alcaldiacartagena / Instagram

Por ahora, la pelota está del lado del artista puertorriqueño, cuya respuesta podría transformar por completo la edición 2026 del Festival Náutico y escribir un nuevo capítulo en la historia cultural de Cartagena.

Lo cierto es que, con o sin confirmación oficial, el posible aterrizaje de Bad Bunny en la Heroica ya puso a la ciudad en el centro de la conversación digital, anticipando lo que podría convertirse en uno de los anuncios más esperados de la movida cultural colombiana en los próximos meses.