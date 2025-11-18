Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 18 de noviembre

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este martes 18 de noviembre. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago.Lugar: De la Calle 25 a la Calle 42C, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central.Lugar: De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78KDe la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78HDe la Transversal 78B a la transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 SurDe la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.