Colombia

Gustavo Petro le dio la bienvenida a Tesla a Colombia: reaccionó a video que confirmó la llegada de carros eléctricos al país

Tesla confirmó su llegada al país, en un contexto de expectativa y atención oficial

Tesla llegará a Colombia en
Tesla llegará a Colombia en los próximos días - crédito Ovidio González/Presidencia

La confirmación de la llegada de Tesla a Colombia motivó un reconocimiento oficial del presidente Gustavo Petro, quien ha seguido de cerca el proceso.

A través de su cuenta en X, Petro reaccionó públicamente este martes 18 de noviembre al anuncio realizado el día anterior por Tesla, empresa que formalizó mediante un video que su debut en el mercado colombiano ocurrirá el próximo 20 de noviembre.

El presidente escribió: “Bienvenido Tesla a Colombia”, en alusión directa a la relevancia de la marca para la estrategia de movilidad eléctrica y transformación tecnológica nacional.

El presidente se ha mostrado
El presidente se ha mostrado optimista con la llegada de la marca de autos al país - crédito @PetroGustavo / X

No es la primera vez que el mandatario reacciona a la llegada de esta marca al país, el pasado 29 de octubre.

“Ya va una instalación de empresas colombianas, japonesas, chinas y francesas instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación”, indicó.

Ese día, el presidente subrayó el atractivo del mercado colombiano para empresas internacionales y mencionó de forma directa a Elon Musk.

En su publicación, afirmó: “Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”.

Pronunciamiento de Gustavo Petro -
Pronunciamiento de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Este enfoque busca acelerar la transición hacia tecnologías menos contaminantes, facilitar condiciones a inversiones extranjeras y reducir el ingreso masivo de automóviles impulsados por combustibles fósiles.

Tesla en Colombia

Tesla formalizó su presencia en Colombia a través de Tesla Motors Colombia S.A.S., sociedad registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de enero de 2024.

Según datos recientes del registro mercantil, la compañía desarrollará actividades de comercialización, mantenimiento y distribución de energía.

Tendrá vitrinas oficiales en Bogotá y Medellín, ciudades donde presentará inicialmente los modelos Model 3 y Model Y.

De acuerdo con los lineamientos oficiales difundidos por la empresa, estos puntos permitirán a los usuarios conocer y adquirir los vehículos directamente en el país.

El anuncio de los carros eléctricos coincide con el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, el evento de mayor relevancia para el sector en el calendario anual.

El anuncio de Tesla en
El anuncio de Tesla en Colombia marca la expansión oficial de la marca en Suramérica y fortalece la oferta de vehículos eléctricos en el país - crédito Reuters

La llegada de Tesla podría influir en la competitividad e innovación tecnológica de la industria automotriz, y posicionar la electromovilidad entre las prioridades del gobierno.

La administración de Petro busca profundizar medidas que encarezcan la importación de vehículos alimentados por hidrocarburos y garanticen beneficios tributarios a los modelos eléctricos.

Marcas de Tesla más vendidas en 2025

Estas son algunas de las marcas-modelos más vendidas de Tesla en 2025 (o en el periodo más reciente con datos disponibles):

Tesla Model Y: Representó aproximadamente el 65.2 % de las ventas de Tesla en la primera mitad de 2025, con unos 469.143 unidades vendidas.

Tesla Model 3: Aproximadamente el 31.6 % del volumen de ventas de Tesla en dicho periodo, con cerca de 227.210 unidades.

Peruvian green energy entrepreneur Luis
Peruvian green energy entrepreneur Luis Zwiebach's Tesla is parked outside his office, as Chinese car makers are widening their footprint across South America with both traditional vehicles and EVs, in Lima, Peru, November 7, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Otros modelos (como Tesla Cybertruck, Tesla Model S y Tesla Model X) tuvieron una participación mucho menor, por ejemplo la Cybertruck representaba sólo alrededor del 1.6 % de las entregas en ese primer semestre.

