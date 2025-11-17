Colombia

Gustavo Petro insistió en que fue nominado al “premio Nobel alternativo” y Vicky Dávila le respondió: “Suecia tan agradecido con Petro y su ex”

El presidente de la República resaltó en sus redes sociales la nominación a un premio internacional que sería entregado en Estocolmo y la precandidata presidencial no tardó en pronunciarse, haciendo énfasis en lo que podría ser una retribución por el multimillonario negocio de los aviones Gripen

Guardar
Dávila relacionó la nominación de
Dávila relacionó la nominación de Gustavo Petro al "Nobel alternativo" con la compra de 17 aviones suecos Gripen - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

Las repercusiones por la escogencia del Premio Nobel 2025 continúan haciendo eco en el presidente Gustavo Petro, que por lo visto tenía cierta ilusión de estar entre los considerados al galardón; finalmente entregado a la lideresa opositora venezolana María Corina Machado. En un mensaje en sus redes, el jefe de Estado resaltó cómo fue postulado para recibir lo que él mismo denominó el “Nobel alternativo”, el Right Livelihood, por su compromiso con la justicia climática.

La nominación, según se conoció, se dio en reconocimiento a lo que, desde diferentes organizaciones, se considera como la visión transformadora del gobernante sobre justicia climática, equidad global y defensa de la vida como principio ético y político. La postulación buscaría resaltar el papel de Petro como una voz disruptiva en foros internacionales, al cuestionar el modelo extractivista y propuesto alternativas centradas en la biodiversidad y la soberanía territorial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo anterior, con intervenciones en espacios como la Asamblea General de la ONU, la COP28 en Dubái, el Foro Económico Mundial en Davos y la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla. En las que, de acuerdo reportes de espacios de información pro Gobierno, como el sistema de medios públicos Rtvc, posicionó la crisis climática como el principal desafío de la humanidad.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro celebró nominación al "Nobel alternativo" - crédito @petrogustavo/X

Si señores, al que me nominan es en Suecia y es el premio nobel alternativo. He sido postulado por diversas organizaciones del mundo”, expresó Petro en su perfil de X el lunes 17 de noviembre, lo que de inmediato causó repercusiones en las redes sociales. En especial, de una de sus contradictoras: la precandidata presidencial Vicky Dávila, que en sus redes sociales se despachó contra el jefe de Estado y lo que sería esta sorpresiva nominación.

La respuesta de Vicky Dávila a Gustavo Petro

Frente a esta nominación, la precandidata presidencial le respondió al primer mandatario y en sus redes sociales trajo a colación el negocio por la compra de 17 aviones Gripen, fabricados por la firma sueca Saab, y que le costarán al país 16,5 billones de pesos. "Suecia tan agradecido con Petro y su ‘ex’ Verónica a Alcocer… ¡Después de ese negocio de Gripen por billones, cualquiera!“, afirmó la aspirante presidencial, que no dudó en incluir a la primera dama.

Con este mensaje, la precandidata
Con este mensaje, la precandidata presidencial Vicky Dávila enfatizó sus críticas al presidente Gustavo Petro, por llamativa nominación al mandatario - crédito @VickyDavilaH/X

Y es que esta polémica también se ha centrado en Alcocer, se originó a raíz de una investigación periodística del diario sueco Expressen, en el que se aseguró que la mujer, que se separó del jefe de Estado, en una decisión tomada de manera conjunta, lleva una vida de lujos y derroche en Estocolmo. Lo que sería, a juicio de la precandidata, coincidente con la adquisición confirmada con esta compañía y, del mismo modo, con la nominación de Petro al Right Livelihood.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroVicky DávilaGobierno PetroAviones GripenGobierno nacionalPetro y VickyPremio Nobel SueciaColombia-Noticias

Más Noticias

Lina Tejeiro reveló si prefiere a Variel Sánchez o Juan Guilera en las escenas románticas: “No sabe besar”

La actriz relató cómo logró superar la incomodidad para lograr una escena con uno de sus compañeros

Lina Tejeiro reveló si prefiere

Gobierno Petro explicó qué pasará con el precio del café colombiano ante la nueva medida arancelaria de EE. UU.

El alivio para los sectores agrícolas y exportadores abre nuevas oportunidades de crecimiento y modernización en la cadena productiva nacional, confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Gobierno Petro explicó qué pasará

Estos son los nuevos horarios para visitar el Ecoparque Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad para la temporada de Fin de año

El acuerdo entre autoridades y la CRP permitirá optimizar la experiencia de visitantes, ampliar la oferta de servicios y fortalecer la conservación ambiental en dos de los principales atractivos de la región

Estos son los nuevos horarios

EN VIVO Plan Retorno en Bogotá: inició la segunda etapa del Pico y placa regional para ingresar a la capital

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO Plan Retorno en

En vivo la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Las 26 candidatas competirán por la corona y esta noche se definirá quién será la nueva reina de la belleza colombiana y representará al país en Miss International

En vivo la noche más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló si prefiere

Lina Tejeiro reveló si prefiere a Variel Sánchez o Juan Guilera en las escenas románticas: “No sabe besar”

En vivo la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

‘La casa de los famosos Colombia’: abiertas las votaciones para elegir el nuevo participante del ‘reality’ entre seis reconocidos artistas

Blessd defendió a su novia Manuela de los ataques en redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen atrás su relación con La Suprema: “Es hora de soltar”

Deportes

Alfredo Morelos tuvo cruce con

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

Hay nuevo horario para el partido de Colombia vs. Australia: esta será la agenda de la Tricolor en su último partido del 2025

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali