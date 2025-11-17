Gustavo Petro insistió en que fue nominado al “premio Nobel alternativo” y Vicky Dávila le respondió: “Suecia tan agradecido con Petro y su ex”

Dávila relacionó la nominación de Gustavo Petro al "Nobel alternativo" con la compra de 17 aviones suecos Gripen - crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

Las repercusiones por la escogencia del Premio Nobel 2025 continúan haciendo eco en el presidente Gustavo Petro, que por lo visto tenía cierta ilusión de estar entre los considerados al galardón; finalmente entregado a la lideresa opositora venezolana María Corina Machado. En un mensaje en sus redes, el jefe de Estado resaltó cómo fue postulado para recibir lo que él mismo denominó el “Nobel alternativo”, el Right Livelihood, por su compromiso con la justicia climática.

La nominación, según se conoció, se dio en reconocimiento a lo que, desde diferentes organizaciones, se considera como la visión transformadora del gobernante sobre justicia climática, equidad global y defensa de la vida como principio ético y político. La postulación buscaría resaltar el papel de Petro como una voz disruptiva en foros internacionales, al cuestionar el modelo extractivista y propuesto alternativas centradas en la biodiversidad y la soberanía territorial.

Lo anterior, con intervenciones en espacios como la Asamblea General de la ONU, la COP28 en Dubái, el Foro Económico Mundial en Davos y la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla. En las que, de acuerdo reportes de espacios de información pro Gobierno, como el sistema de medios públicos Rtvc, posicionó la crisis climática como el principal desafío de la humanidad.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro celebró nominación al "Nobel alternativo" - crédito @petrogustavo/X

“Si señores, al que me nominan es en Suecia y es el premio nobel alternativo. He sido postulado por diversas organizaciones del mundo”, expresó Petro en su perfil de X el lunes 17 de noviembre, lo que de inmediato causó repercusiones en las redes sociales. En especial, de una de sus contradictoras: la precandidata presidencial Vicky Dávila, que en sus redes sociales se despachó contra el jefe de Estado y lo que sería esta sorpresiva nominación.

La respuesta de Vicky Dávila a Gustavo Petro

Frente a esta nominación, la precandidata presidencial le respondió al primer mandatario y en sus redes sociales trajo a colación el negocio por la compra de 17 aviones Gripen, fabricados por la firma sueca Saab, y que le costarán al país 16,5 billones de pesos. "Suecia tan agradecido con Petro y su ‘ex’ Verónica a Alcocer… ¡Después de ese negocio de Gripen por billones, cualquiera!“, afirmó la aspirante presidencial, que no dudó en incluir a la primera dama.

Con este mensaje, la precandidata presidencial Vicky Dávila enfatizó sus críticas al presidente Gustavo Petro, por llamativa nominación al mandatario - crédito @VickyDavilaH/X

Y es que esta polémica también se ha centrado en Alcocer, se originó a raíz de una investigación periodística del diario sueco Expressen, en el que se aseguró que la mujer, que se separó del jefe de Estado, en una decisión tomada de manera conjunta, lleva una vida de lujos y derroche en Estocolmo. Lo que sería, a juicio de la precandidata, coincidente con la adquisición confirmada con esta compañía y, del mismo modo, con la nominación de Petro al Right Livelihood.

