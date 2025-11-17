Comunidad de Bogotá denuncia que un perro lleva más de cinco meses abandonado dentro de una obra en la localidad de Engativá

La comunidad denuncia que el animal no recibe alimentos y está abandonado - crédito @Uribelizeth_ / X

El hallazgo de un perro en situación de abandono dentro de una obra en construcción en el barrio La Reliquia, sector de Engativá en Bogotá, ha movilizado a la comunidad local que, a través de plataformas digitales, solicita de manera insistente la actuación de las autoridades.

A lo largo de los últimos meses, la presencia permanente del animal en el sitio ha sido tema de conversación entre los residentes, quienes han identificado signos claros de sufrimiento relacionados con la privación de cuidados básicos y el aislamiento prolongado.

La preocupación de los vecinos alcanzó una dimensión pública tras la difusión, en redes sociales, de diversos videos que documentan la situación del animal.

"Hace 5 meses el perrito permanece solo todo el día, sin comida y ladrando todo el día, ha intentado escapar" denunció la comunidad en X - crédito @Uribelizeth_ / X

Las imágenes muestran cómo el perro busca salir del predio intentando desplazarse por debajo de una puerta azul, además de sus vocalizaciones, que reflejan un estado persistente de angustia.

Testimonios de habitantes del entorno indican que el can lleva cerca de cinco meses confinado sin la compañía de personas, lo que agrava el cuadro de estrés y vulnerabilidad emocional.

En palabras de la ciudadana que inició la denuncia a través de la red X: “Hace 5 meses el perrito permanece solo todo el día, sin comida y ladrando todo el día, ha intentado escapar”.

El mensaje dirigido específicamente al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tuvo como fin acelerar una intervención urgente.

La usuaria implicada, identificada como @Uribelizeth_, suministró la ubicación precisa del inmueble en la Calle 71a número 63a-47, reiterando que el animal no cuenta con asistencia adecuada. Paralelamente, otras personas del barrio compartieron grabaciones y relatos que refuerzan la narrativa de un abandono sistemático, subrayando la falta de suministro regular de alimento y agua.

Frente a la incertidumbre sobre quiénes serían los responsables legales del predio o del animal, los ciudadanos han enfocado su llamado tanto al Instituto como a la Policía local, esperando que ambas entidades realicen un diagnóstico sobre el estado del perro e impulsen una eventual acción de rescate.

Los vecinos de Engativá han sostenido sus solicitudes a lo largo de varias semanas, reiterando la necesidad de respuestas claras y rápidas - crédito Freepik

Por el momento, desde la construcción no han surgido explicaciones ni pronunciamientos oficiales que clarifiquen la ausencia de propietarios o veladores encargados.

Este episodio ha reactivado la conversación nacional sobre los derechos de los animales y las implicaciones jurídicas del abandono.

En Colombia, la legislación vigente contempla el maltrato animal como un acto sancionable. Particularmente, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres con capacidad para experimentar dolor y emociones, e introduce penalidades tanto pecuniarias como de privación de libertad para las personas que incurran en conductas abusivas o negligentes.

Entre los elementos que la norma tipifica como formas de maltrato, el abandono figura explícitamente, dado que implica privaciones alimentarias, riesgos sanitarios y exposición a entornos insalubres.

En este sentido, la soledad prolongada y el estrés derivado del aislamiento se consideran factores que afectan la integridad física y psicológica de los animales, incluso sin necesidad de que existan señales externas de lesiones que evidencien el daño.

la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres con capacidad para experimentar dolor y emociones - crédito Freepik

Los vecinos de Engativá han sostenido sus solicitudes a lo largo de varias semanas, reiterando la necesidad de respuestas claras y rápidas por parte de las instancias competentes.

El caso se mantiene como foco de atención en redes sociales, donde cada nuevo video, comentario o mensaje de apoyo contribuye a ejercer presión social para que se tomen medidas inmediatas en pro del bienestar del can afectado.

En contextos urbanos como Bogotá, la persistencia de este tipo de hechos ilustra los retos que aún enfrenta la ciudad para implementar de manera integral los principios de bienestar animal.

Entretanto, organizaciones dedicadas al rescate animal y voluntarios siguen atentos a la evolución del caso, manteniendo el tema visible dentro de la agenda pública y reiterando el llamado a sancionar el abandono como una forma inaceptable de maltrato.