Colombia

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este domingo 16 de noviembre

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Guardar
ESSA suspende el suministro de
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este domingo 16 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Hoyo Grande sectores de las carreras 5,5A y 6 con calles 13,14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolívar sectores de las calles 36 y 37 con carreras 25 y 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Centro Poblado Villa Jardín y algunos sectores de las Veredas Tequia y Versalles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Mateo y La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Capellanía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Casco urbano del municipio y algunos sectores de la vereda San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mercedes sectores de las calles 62 y 63 con carreras 32 y 33.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Guayana, Clavellina y Piedra Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes
ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

Temas Relacionados

Servicios públicosSantanderCortes de luzcolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Sinuano Día resultados 15 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de los últimos juegos

Sinuano Día resultados 15 de

Revelan identidades de menores fallecidos en bombardeo del Ejército en Guaviare

Las familias de los menores ya adelantan los trámites para reclamar los cuerpos; entre ellos se encuentra Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, la víctima más joven del operativo

Revelan identidades de menores fallecidos

Temblor en Colombia: se registró un sismo de magnitud 3.6 en Santander

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Temblor en Colombia: se registró

Resultados de Chontico Día y Noche del sábado 15 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados de Chontico Día y

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero en el tramo final, el equipo de Néstor Lorenzo celebró en Fort Lauderdale, pero dejando dudas sobre el nivel de algunos suplentes

La selección Colombia se complicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Murió Nilson Andrés De Arco,

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

ENTRETENIMIENTO

Ranking de YouTube en Colombia:

Ranking de YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos musicales más reproducidos hoy

Yeferson Cossio reveló que Rodolfo Hernández le quedó mal con una promesa, por la cual lo apoyó en campaña: “Me salió con esa”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Deportes

La selección Colombia se complicó

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”

Ministro de Trabajo salió en defensa de Acolfutpro tras señalamientos de reconocido periodista: “No aclare porque confunde”

Linda Caicedo sufrió duro golpe con el Real Madrid: Barcelona “trapeó el piso” con las blancas por goleada 4-0