Ingrid Betancourt salió en defensa de Juan Carlos Pinzón y contestó a mensaje de Andrés Pastrana: “Por qué entonces estigmatizarlo”

Ingrid Betancourt rechazó la afirmación de que Juan Carlos Pinzón tenga cercanía con Juan Manuel Santos y recordó que su relación con Álvaro Uribe es más estrecha, pidiendo no estigmatizarlo - crédito @pinzonbueno/Instagram

A medida que se aproximan las elecciones de 2026, diversas personalidades del ámbito político han expresado sus puntos de vista sobre la coyuntura actual y han compartido opiniones acerca de los precandidatos que buscan competir en los próximos comicios.

En ese contexto, el expresidente Andrés Pastrana emitió un mensaje en el que señaló a varios candidatos de mantener afinidad con el también exmandatario Juan Manuel Santos, entre ellos Juan Carlos Pinzón.

Ante estas declaraciones, Ingrid Betancourt salió en defensa de Pinzón y respondió directamente al mensaje de Pastrana: “¿Por qué entonces estigmatizarlo?”, cuestionó.

En su más reciente intervención a través de la red social X, Andrés Pastrana advirtió sobre una supuesta cercanía política entre Juan Manuel Santos y varios aspirantes presidenciales, sugiriendo que el exmandatario estaría respaldando a un grupo de figuras clave para las elecciones de 2026.

Según Pastrana, Santos tendría un papel protagónico al apoyar simultáneamente a distintos precandidatos, a quienes califica como parte de su estrategia política de cara a los próximos comicios. Entre los nombres mencionados por Pastrana se encuentran Roy Barreras, Juan Carlos Pinzón, Aurelio Iragorri, Sergio Fajardo y Felipe Córdoba.

“@JuanManSantos juega con cinco cartas en la manga: @RoyBarreras, @PinzonBueno, @aurelioIragorri, @sergio_fajardo y @pipecordoba”, escribió en X el exmandatario colombiano.

Andrés Pastrana acusó a varios candidatos de ser cercanos a Juan Manuel Santos - crédito @AndresPastrana_

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se pronunció ante las afirmaciones de Andrés Pastrana, cuestionando la inclusión de Juan Carlos Pinzón en el grupo de figuras políticas vinculadas a Juan Manuel Santos. Betancourt defendió a Pinzón, asegurando que existe un claro distanciamiento entre él y Santos, y subrayó que la relación de Pinzón con Álvaro Uribe es incluso más cercana que con Santos.

En su mensaje, Betancourt instó a Pastrana a evitar etiquetas injustificadas, especialmente al asociar a Pinzón con otros líderes señalados.

“Presidente @AndresPastrana_, usted sabe que Santos no está detrás de @PinzonBueno. Su distanciamiento de Santos es proporcional a su cercanía con Uribe. ¿Por qué entonces estigmatizarlo poniéndolo en el mismo talego con Roy Barreras?”, contestó la política colombiana.

Ingrid Betancourt salió en defensa de Juan Carlos Pinzón - crédito @IBetancourtCol

Betancourt hizo referencia a episodios anteriores en los que tanto ella como Andrés Pastrana fueron objeto de campañas de desprestigio. Explicó que Pastrana tuvo que salir del país luego de ser acusado y estigmatizado por haber denunciado la presunta relación entre Ernesto Samper y el Cartel de Cali.

Betancourt también señaló que, a lo largo de su carrera, ha enfrentado acusaciones falsas y difamaciones que impactaron en su vida personal y pública.

“Usted y yo hemos sufrido de campañas de lapidación moral. A usted le tocó exiliarse porque lo señalaron de ‘sapo’ por revelar la verdad sobre Samper y el Cartel de Cali. A mí también me ha tocado vivir bajo el fuego de la calumnia y la mentira”, dijo la excongresista en su publicación.

De igual manera instó al expresidente a dejar de lado los ataques hacia figuras del mismo espectro político, advirtiendo que este tipo de confrontaciones internas solo benefician a quienes buscan debilitar la democracia del país. Betancourt expresó este llamado al señalar: “Lo invito a que deponga el fuego amigo que solo le sirve a los que quieren acabar con nuestra democracia”.

Juan Carlos Pinzón e Ingrid Betancourt unieron fuerzas para que el exministro de Defensa sea el candidato presidencial de esta colectividad, con miras al 2026 - crédito @PinzonBueno/X

Y es que la jornada del martes 28 de octubre de 2025 marcó la oficialización de una nueva fórmula política en la capital colombiana: Ingrid Betancourt, quien lidera el partido Verde Oxígeno y cuenta con experiencia como exsenadora y excandidata presidencial, formalizó su respaldo a Juan Carlos Pinzón —exministro de Defensa y antiguo embajador de Colombia en Estados Unidos— para que Pinzón represente a la colectividad en la carrera electoral de 2026. Esta decisión se consolidó durante un encuentro en Bogotá y figura como uno de los pactos más llamativos hacia los próximos comicios.

En el acto público, Juan Carlos Pinzón asumió el legado de la trayectoria política de Ingrid Betancourt, quien enfrentó de manera directa los estragos del conflicto armado tras permanecer secuestrada por la antigua guerrilla de las FARC durante seis años y cinco meses. Durante el anuncio, trascendió que la iniciativa detrás de esta unión provino de Álvaro Uribe Vélez.