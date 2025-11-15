Colombia

Luisa Fernanda W revela por qué tiene pocas amistades: “Soy una persona muy intermitente”

La creadora de contenido habló sin filtros sobre su dificultad para socializar, dejando claro que prefiere pocos amigos y confesando cuáles son el tipo de relaciones que busca tener

Luisa Fernanda W se sincera
La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales en el que habló, con una honestidad poco común entre figuras públicas, sobre su forma de relacionarse con las personas y las razones por las que, a pesar de su enorme visibilidad mediática, mantiene un círculo social pequeño y reservado.

Con más de una década expuesta en los medios y siendo una de las influenciadoras colombianas más reconocidas del país, muchos pensarían que su vida está rodeada de amigos, reuniones y un entorno social amplio, tal como ella lo mencionó, pero la influenciadora inició su reflexión aclarando precisamente lo contrario.

Yo soy una figura muy pública desde muy niña, entonces muchas personas piensan que por esa razón yo estoy llena de amistades. Pero la verdad, yo soy una mujer de pocas amistades”, reveló.

La también empresaria explicó que esto no tiene que ver con traiciones o decepciones del pasado, aunque sí le han ocurrido situaciones malucas que le han causado esa sensación y aclaró las razones por las que cree que tiene solo a cierto grupo de personas cerca.

No es porque me hayan desilusionado, porque miren, yo creo en la amistad y mucho. Y yo me he topado en mi vida con personas muy buenas, otras que no tanto, que quizás se han acercado a mi vida para aprovecharse, pero yo ando con Dios y él me pone las personas correctas en mi vida”, aclaró Luisa Fernanda.

Una de las confesiones que más llamó la atención fue la dificultad que afirma tener a la hora de socializar, algo que no coincide con la imagen segura y extrovertida que muchos perciben a través de las redes sociales.

“Yo creo en los vínculos reales, esos que te hacen sentir tranquila, que no te exigen y esos que te acompañan en silencio. Pero miren, también reconozco que me cuesta mucho, pero mucho relacionarme, así no lo parezca, porque de verdad no parece. Soy una persona muy intermitente y es algo en lo que he trabajado, pero me cuesta mucho", dijo antes de reconocer que su personalidad no siempre facilita que esos vínculos surjan.

Según contó, gran parte de esa “intermitencia” tiene que ver con su manera de comunicarse en la virtualidad, donde admite tener dificultades y esa es una de las formas en las que más se conectan las personas actualmente.

Soy muy mala respondiendo el WhatsApp, que hoy en día por ahí se hacen amistades... Yo te puedo conocer hoy y pasar un rato maravilloso quedar con tu contacto y mañana me escribes y se me olvida responderte por yo estar en el lulú mundo. Pero el primer paso para el cambio es reconocerlo y mi manera de ser no la entiende todo el mundo”, relató.

El emotivo mensaje de Luisa
Pese a estos rasgos, Luisa aclaró que cuando logra conectar con alguien, el vínculo se vuelve sólido y duradero: “Cuando conecto muchísimo con una persona, no hay vuelta atrás. Nos volvemos superamigas o amigos”, afirmó. Y añadió que esa persona sabe que puede contar con ella siempre.

“Esa persona sabe que si me busca, yo estoy ahí, en las buenas y en las malas. Si yo busco esa persona, también”, aseguró la influenciadora.

En el video, Luisa Fernanda W también reflexionó sobre la cantidad de amistades que realmente se necesitan para sentirse acompañado en la vida.

He aprendido que no necesitas tener muchas amistades para sentirte acompañada, solo necesitas tener las amistades correctas, las que no se ofenden por tu silencio, las que entienden que tu amor se demuestra de muchas otras formas, por ejemplo, con lealtad, con energía sincera y obviamente con respeto”, expresó.

Y finalmente, dejó un mensaje dirigido a las personas que sienten que no encajan fácilmente en grupos grandes.

La confesión de Luisa Fernanda
Si tú también eres de esas personas que se siente fuera de lugar en grupos grandes, recuerda esto: no eres difícil, solo tienes un corazón que vibra distinto”, puntualizó.

