Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 15 de noviembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander

Este sábado 15 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad, Fundación, Las Delicias, 21 de Abril, El Jardín, Guaduas, Alto del Oso, El Pescado, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, La Llana, Líbano, San Isidro, Carolina, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sánchez, Caño Seco y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Abrego.

Sector(es): Vereda Playoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Cola De Pato, Casa Blanca y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización La Victoria sectore de las calles 41 y 42 con carreras 21 y 21A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de las carreras 19A y 20 con calles 57 y 57A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de la calle 50 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Las Camelias sector de la carrera con calle 58.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización El Muelle sectores de las carreras 1, 2 y 3 con calles 51 y 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Colombia sectores de las calle 50 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santander y San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Avenida 3 36F 43 Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Castillo sectores de las calles 32 y 33 con carreras 52A, 52B y 52C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Institución Educativa Gabriela Mistral, Barrios Juan XVIII, África, Nueva Granada y algunos sectores de Quebrada la Iglesia II.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Barbara y San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Aguadita y El Guayabal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cacica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mirabel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tinaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Aguadita y El Guayabal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad, Fundación, Las Delicias, 21 de Abril, El Jardín, Guaduas, Alto del Oso, El Pescado, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar, La Llana, Líbano, San Isidro, Carolina, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sánchez, Caño Seco y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Macaravita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Casco urbano del municipio y algunos sectores de la vereda San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Cuchilla y Lisboa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Cola De Pato, Casa Blanca y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Culebra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Acapulco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Urbanización Libertadores y algunos sectores de la vereda Monterrey.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Corregimiento El Guamo y algunos sectores de la vereda El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Alonso sectores de la carrera 31 con calles 17,18 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Abrego.

Sector(es): Vereda Playoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Urbanización Vélez sectores de la calle 12 con carreras 1,1E,2,2E,3E,4 y 4E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.