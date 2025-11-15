Colombia

Katherine Miranda exigió al Estado respuesta sobre muerte de seis menores en bombardeos en el Guaviare: “El país tiene derecho a saber qué pasó”

La congresista exigió detalles sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada y la cadena de mando responsable de la decisión

Guardar
Katherine Miranda pidió que se
Katherine Miranda pidió que se aclare la intervención del Ejército en Guaviare crédito Colprensa

La muerte de seis menores en un bombardeo en Guaviare ha generado una demanda urgente de explicaciones al Gobierno Nacional sobre el cumplimiento de los estándares del derecho internacional humanitario.

La representante a la Cámara Katherine Miranda subrayó la gravedad de los hechos y la necesidad de transparencia: “Ante la noticia del bombardeo en Guaviare, donde murieron seis niños, el derecho internacional humanitario es bastante claro. Ante cualquier ataque, el Estado debe garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y debe extremar las medidas cuando existe la posibilidad de presencia de menores de edad”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miranda exigió al Ejecutivo tres respuestas inmediatas. En primer lugar, solicitó claridad sobre la información previa que manejaban las autoridades: “Primero, el informe de inteligencia previo al bombardeo. Si existía información que indicara la presencia de menores y qué medidas se tomaron para verificarla”, dijo la representante en el video que difundió en las redes sociales.

El segundo punto de su reclamo se centró en los procedimientos de protección implementados durante la operación militar. Miranda preguntó: “Dos, los protocolos de protección aplicados. Qué pasos se siguieron para garantizar la distinción entre combatientes, civiles y, especialmente, frente a los niños reclutados ilegalmente”, según declaró.

La representante a la Cámara Katherine Miranda Sobre Muerte De Seis Menores En Bombardeos en el Guaviare - crédito redes sociales/X

Finalmente, la congresista exigió detalles sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada y la cadena de mando responsable de la decisión: “Y tres, las reglas de enfrentamiento autorizadas. Si la fuerza utilizada cumplía con la proporcionalidad exigida por el derecho internacional humanitario y quién dio la orden final de ejecutar la operación”, expresó Miranda.

La representante concluyó su intervención enfatizando la obligación del Estado de rendir cuentas ante la sociedad: “La muerte de seis menores exige transparencia absoluta. El país tiene derecho a saber qué pasó, por qué pasó y si se violaron los protocolos que este mismo Gobierno decía defender con tanta vehemencia y fuerza cuando era oposición”, concluyó.

Defensoría del Pueblo confirmó que los seis menores muertos eran reclutados

La muerte de los menores durante la operación militar realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento de Guaviare contra las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, ha sido confirmada por la Defensoría del Pueblo mediante un comunicado emitido el sábado 15 de noviembre. En el mismo se reportó, además, la recuperación de cuatro cuerpos aun sin identificar.

crédito Defensoría del Pueblo
crédito Defensoría del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó en un comunicado oficial que los menores fallecidos eran víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

De acuerdo con las declaraciones de Marín, la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos de estos grupos no concede a las Fuerzas Militares la facultad automática de ejecutar ataques, recordando que: “Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los menores, que conservan una protección reforzada por los principios de humanidad, precaución y necesidad militar limitada, así como por el interés superior de la niñez”.

Según la Defensoría, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone restricciones severas incluso cuando existe una pérdida del estatus civil y los menores han sido obligados a participar en hostilidades.

El comunicado remite a la jurisprudencia internacional, citando la sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bosco Ntaganda para subrayar que está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente requeridas “incluso en operaciones militares legítimas”, según puntualizó la entidad.

Marín planteó, a raíz de lo sucedido, la posibilidad de que se pudieran haber considerado otras formas de intervención militar que minimizaran el daño.

crédito Defensoría del Pueblo
crédito Defensoría del Pueblo

La institución remarcó que el reclutamiento forzado de menores es una infracción grave del DIH y está vedado tanto por la legislación colombiana como por convenios internacionales. Colombia ha incorporado los lineamientos del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma y el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, que otorgan protección especial a la infancia en contextos de conflicto armado y prohíben su participación en hostilidades.

En su mensaje, la Defensoría atribuyó la responsabilidad primaria de las muertes a los grupos armados que reclutan menores y precisó: “el reclutamiento de personas menores de dieciocho años es considerado un crimen de guerra”. La comunicación oficial refiere que seis de las veinticinco bajas en combate correspondieron a menores reclutados por la disidencia de “Iván Mordisco”, información confirmada por la Defensoría.

La entidad advirtió, además, sobre la prohibición de utilizar menores como escudos humanos por parte de estructuras armadas ilegales y subrayó que estos grupos tienen la obligación de abstenerse de involucrar a menores en hostilidades o exponerlos a acciones bélicas.

La institución recomendó a las autoridades militares adoptar medidas ajustadas a la legalidad para la protección de la población civil. Asimismo, concluyó que reducir el análisis del caso a un plano técnico sería inadecuado, ya que los hechos revelan “el impacto de la guerra sobre los menores reclutados y la degradación de los principios de humanidad, dignidad, necesidad, proporcionalidad y precaución”.

La Defensoría del Pueblo reiteró en su comunicado que su papel no consiste en certificar la legitimidad de operaciones militares, sino en rechazar la violencia y promover la paz.

Temas Relacionados

Katherine MirandaBombardeo en GuaviareExigio respuestasSeis menores muertosColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde de Bogotá celebró la llegada del tercer tren del Metro de Bogotá: “El sueño se hace, por fin, realidad”

Este convoy, compuesto por seis vagones y procedente de Quingdao, China, arribó a la ciudad tras un extenso trayecto marítimo y terrestre, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas por los bogotanos

Alcalde de Bogotá celebró la

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

En uno de los clásicos más apasionantes del fútbol colombiano, se definirá al segundo finalista del torneo que reúne equipos de primera y segunda división

América de Cali vs. Atlético

Abusaron sexualmente de una mujer de 70 años en Marinilla, Antioquia: agresor le robó el dinero que llevaba en su bolso

El aberrante caso causó indignación y el señalado ya está en manos de las autoridades

Abusaron sexualmente de una mujer

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Del 15 al 22 de noviembre, la ciudad contará con talleres, exhibiciones y presentaciones encabezadas por artistas y curadores nacionales e internacionales, construyendo espacios de reflexión y encuentro para la comunidad Lgbt+

El Festival Kuir Bogotá 2025

Resultados de Chontico Día del sábado 15 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados de Chontico Día del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El Festival Kuir Bogotá 2025

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Melissa Gate habló de su verdadera personalidad y cómo es sin su personaje, causando varias reacciones encontradas

Equipo de Shakira enterneció con la adopción de un perro callejero durante las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Ecuador

Luisa Fernanda W revela por qué tiene pocas amistades: “Soy una persona muy intermitente”

Continúa la polémica entre Álex Manga y Rafa Pérez por canción de Omar Geles: esta es la nueva pulla que está sonando en las redes sociales

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026

Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”