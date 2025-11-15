Colombia

Alcalde de Bogotá celebró la llegada del tercer tren del Metro de Bogotá: “El sueño se hace, por fin, realidad”

Este convoy, compuesto por seis vagones y procedente de Quingdao, China, arribó a la ciudad tras un extenso trayecto marítimo y terrestre, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas por los bogotanos

Guardar
Llegada del Tercer Tren Metro De Bogotá a la ciudad - crédito @CarlosFGalan/X

La llegada del tercer tren de la Línea 1 Metro de Bogotá marca un nuevo hito en el desarrollo de la infraestructura de la capital colombiana, un avance que el alcalde Carlos Fernando Galán no dudó en destacar públicamente.

A través de su cuenta en la red social X, Galán compartió imágenes y un mensaje que resume el sentir de la administración y de muchos ciudadanos ante este progreso: “Uno, dos, ¡tres! En la madrugada de hoy llegó el tercer tren del Metro a Bogotá. La obra avanza y el sueño se hace, por fin, realidad”,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este convoy, compuesto por seis vagones y procedente de Quingdao, China, arribó a la ciudad tras un extenso trayecto marítimo y terrestre, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas por los bogotanos.

El tren inició su travesía el 29 de septiembre, cuando zarpó desde el puerto chino de Quingdao. Tras casi un mes de navegación, el convoy desembarcó en Cartagena el 28 de octubre. Desde allí, recorrió cerca de 1.000 kilómetros por territorio colombiano hasta ingresar, en la madrugada del 14 de noviembre de 2025, al patio taller de Bosa, en el occidente de Bogotá. Este arribo se suma a los avances del proyecto, que al 31 de octubre de 2025 había alcanzado un 67,17% de ejecución.

En el patio taller, el proceso de ensamblaje final de los trenes es llevado a cabo por un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría.

Tercer tren del Metro llegó
Tercer tren del Metro llegó a Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El procedimiento incluye el acople mecánico y eléctrico de los vagones, así como la conexión de los pasillos de inter circulación, por donde los pasajeros podrán desplazarse entre coches. Además, se realiza una limpieza integral de cada unidad antes de iniciar las siguientes fases. El siguiente paso corresponde a las pruebas estáticas, en las que se verifica el funcionamiento de todos los sistemas y subsistemas del tren.

Entre los componentes evaluados se encuentran el sistema de frenos, la tracción, el mando y control, y los sistemas de información al pasajero. Durante esta etapa, también se energiza el tren y se inspeccionan los sistemas de iluminación y ventilación, asegurando que cada elemento cumpla con los estándares requeridos.

Una vez concluidas las pruebas estáticas, los trenes pasan a la fase de pruebas dinámicas. Para ello, vehículos auxiliares trasladan los convoyes hasta una vía de pruebas de 905 metros, equipada con un tercer riel que suministra energía.

La llegada del tercer tren
La llegada del tercer tren de la Línea 1 Metro de Bogotá marca un nuevo hito en el desarrollo de la infraestructura de la capital colombiana, un avance que el alcalde Carlos Fernando Galán no dudó en destacar públicamente - crédito @CarlosFGalan/X

En este entorno, se evalúa el rendimiento de los motores de tracción y el sistema de frenado, tanto en condiciones normales como en situaciones simuladas de falla, conocidas como condiciones degradadas. También se comprueba el funcionamiento de los sistemas de información al pasajero bajo diferentes escenarios.

Este protocolo de pruebas se aplicará a los 30 trenes que conformarán la flota de la Línea 1, los cuales llegarán progresivamente a Bogotá hasta octubre de 2026. Una vez certificados, los trenes comenzarán a circular en pruebas sobre un tramo de aproximadamente seis kilómetros del viaducto, a partir de mayo de 2026.

Durante este periodo, los ciudadanos podrán observar los trenes desplazándose sin pasajeros desde el patio taller hasta la estación 4, ubicada cerca del hospital de Kennedy.

En este entorno, se evalúa
En este entorno, se evalúa el rendimiento de los motores de tracción y el sistema de frenado, tanto en condiciones normales como en situaciones simuladas de falla, conocidas como condiciones degradadas - crédito @CarlosFGalan/X

Las características técnicas de los trenes reflejan la apuesta por la modernización del transporte en la ciudad. Cada unidad mide 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura, y está compuesta por seis vagones con capacidad para 1.800 pasajeros en total, es decir, 300 personas por vagón.

Los trenes operan de manera 100% automática, sin necesidad de conductor, aunque existe la opción de manejo manual en situaciones excepcionales o durante maniobras de mantenimiento en el patio taller.

La velocidad comercial promedio será de 42,5 km/hora, lo que permitirá que, una vez inicie la operación comercial en marzo de 2028, un usuario pueda viajar desde la estación 1 de Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 en apenas 27 minutos. Actualmente, este trayecto puede requerir hasta dos horas, lo que subraya el impacto que tendrá el Metro de Bogotá en la movilidad urbana.

Temas Relacionados

Metro de BogotáTercer tren del metroArribó a BogotáAlcalde de BogotáCarlos Fernando GalánColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

En uno de los clásicos más apasionantes del fútbol colombiano, se definirá al segundo finalista del torneo que reúne equipos de primera y segunda división

América de Cali vs. Atlético

Abusaron sexualmente de una mujer de 70 años en Marinilla, Antioquia: agresor le robó el dinero que llevaba en su bolso

El aberrante caso causó indignación y el señalado ya está en manos de las autoridades

Abusaron sexualmente de una mujer

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Del 15 al 22 de noviembre, la ciudad contará con talleres, exhibiciones y presentaciones encabezadas por artistas y curadores nacionales e internacionales, construyendo espacios de reflexión y encuentro para la comunidad Lgbt+

El Festival Kuir Bogotá 2025

Resultados de Chontico Día del sábado 15 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados de Chontico Día del

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Estos aviones fueron elegidos por encima de los famosos caza F-16 de los Estados Unidos

Como si estuviera estrenando juguete,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El Festival Kuir Bogotá 2025

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Melissa Gate habló de su verdadera personalidad y cómo es sin su personaje, causando varias reacciones encontradas

Equipo de Shakira enterneció con la adopción de un perro callejero durante las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Ecuador

Luisa Fernanda W revela por qué tiene pocas amistades: “Soy una persona muy intermitente”

Continúa la polémica entre Álex Manga y Rafa Pérez por canción de Omar Geles: esta es la nueva pulla que está sonando en las redes sociales

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026

Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”