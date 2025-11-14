Colombia

Petro lanzó advertencia al Congreso si hunde la ley de financiamiento y aseguró que salvó al país: “Si lo vuelven a hacer…”

El presidente afirmó que la administración ha tratado de no empeorar la situación económica de Colombia, que habría desmejorado por el primer rechazo de la iniciativa en la corporación

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el país podría pasar por una emergencia si no se aprueba la ley de financiamiento - crédito @SenadoGovCo/X y Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro se refirió a una nota periodística de La Silla Vacía que deja mal parada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por la baja recaudación y por el constante cambio de directores. En el reportaje se indica que el Gobierno ha capturado los recursos de empresas privadas para “inflar artificialmente” su presupuesto y cumplir con las metas de recaudo.

Entre las estrategias que, según el artículo, la administración Petro estaría utilizando para mejorar sus números está el incremento de la retención en la fuente, lo que supone más gastos para las empresas, y la tardanza en la devolución de saldos a favor.

El primer mandatario rechazó las conclusiones del análisis, asegurando que su Gobierno ha centrado sus esfuerzos en mejorar la economía del país. De acuerdo con su postura, la solución a los problemas fiscales y económicos actuales de Colombia estaba en una ley de financiamiento que permitiría complementar el Presupuesto General de la Nación (PGN) que estaba desfinanciado. Sin embargo, en diciembre de 2024, las comisiones económicas del Congreso de la República rechazaron la iniciativa.

En 2024, las comisiones económicas
En 2024, las comisiones económicas tumbaron la ley de financiamiento del Gobierno Petro - crédito Banco de la República

El jefe de Estado indicó que esta decisión estuvo basada en satisfacer los intereses de terceros y advirtió que, si el Senado y la Cámara de Representantes vuelven a archivar la propuesta –una nueva ley de financiamiento (reforma tributaria)–, la situación de Colombia empeorará.

Salvamos al país económicamente de la maledicencia de quienes sabotearon la ley de financiación solo para no ponerle impuestos a los megarricos (sic). Si lo vuelven a hacer nos acercaremos a una emergencia”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que, pese al hundimiento de la ley de financiamiento, el Gobierno salvó la economía del país - crédito @petrogustavo/X

El hundimiento de la reforma tributaria en 2024

En su momento, el expresidente del Senado Efraín Cepeda aseguró que la ley de financiamiento era “una reforma tributaria nociva para los colombianos” y celebró la decisión de los congresistas, recordando que el Gobierno Petro ha evidenciado carencias en la ejecución de los recursos.

El gobierno tiene sin ejecutar más de 100 billones en las arcas, eso demuestra la independencia del Congreso que no es apéndice del Ejecutivo, así como el Presupuesto General de la Nación, hoy hundimos la reforma tributaria”, indicó el expresidente de la corporación, citado por el Senado.

El primer mandatario rechazó la determinación de las comisiones económicas, calificándola como un “golpe al pueblo colombiano”. Aunado a ello, en la Asamblea Popular de la Democracia Energética en el Caribe, llevada a cabo el 12 de diciembre de 2024 en el coliseo de Comfamiliar de Barranquilla (Atlántico), advirtió que la falta de recursos provenientes de la ley de financiamiento, con los que la administración contaba, derivaría en el no pago de ciertas obligaciones.

El presidente Gustavo Petro señaló a los congresistas de haber traicionado al pueblo colombiano por permitir el archivo de la reforma - crédito Redes sociales

“Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman, default, dicen los ingleses, default, dicen los franceses, que es la cesación de pagos del Gobierno”, detalló el primer mandatario en el evento.

La nueva ley de financiamiento que será discutida en el Congreso

Luego de casi de un año de que el Congreso hundiera la reforma tributaria, el Gobierno Petro volvió a presentar una nueva propuesta. La nueva ley de financiamiento que será discutida en el cuerpo colegiado contempla un recaudo de $16,3 billones por concepto de impuestos para financiar el PGN de 2026, que asciende a $546,9 billones.

De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, la reforma se enfoca en la progresividad de la imposición de los impuestos, con el fin de no afectar a las clases populares y clase media de la población colombiana.

El ministro de Hacienda, Germán
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la ley de financiamiento no afecta la canasta familiar - crédito @MinHacienda/X

En este proyecto de Ley de Financiamiento no se tocan los productos de la canasta familiar, esta es una propuesta de reforma tributaria progresista, que no se implementará toda de una sola vez, sino que recoge la orden del presidente Gustavo Petro”, explicó el funcionario, tras radicar el proyecto de ley ante el Congreso.

