Colombia

Nueva denuncia por violencia animal, esta vez en Zipaquirá: ciudadano grabó la brutal golpiza a un perro en un parque

En las imágenes, que circularon en plataformas digitales, se observa a un individuo manipulando al animal con violencia en plena vía pública, en el barrio Villa María

Vecinos de Villa María demandan respuestas tras la difusión de imágenes donde un individuo somete violentamente a un can, solicitando revisión de cámaras y sanciones conforme a la ley vigente - crédito Redes Sociales

Un video breve difundido en redes sociales ha generado una ola de indignación en Zipaquirá, Cundinamarca, tras mostrar a un hombre sometiendo con fuerza a un perro en un parque de la ciudad.

La grabación, realizada hacia las 7:00 p. m. del 13 de noviembre en la parte posterior del conjunto Antara 1, en Villa María, provocó una reacción inmediata de rechazo entre los habitantes del sector, quienes exigen una respuesta de las autoridades locales ante este presunto caso de maltrato animal.

En las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales, se observa a un individuo manipulando al animal con violencia en plena vía pública. Vecinos del área, algunos de los cuales presenciaron y grabaron el incidente, describieron la situación como alarmante y manifestaron su preocupación por la integridad del perro. La identidad del presunto agresor no ha sido confirmada hasta el momento.

La comunidad expresó su indignación y calificó el hecho como inaceptable, reclamando acciones inmediatas por parte de las autoridades.

La difusión de un video que evidencia el abuso de un animal en vía pública ha provocado que residentes reclamen medidas urgentes y la identificación del responsable para evitar nuevos episodios similares - crédito Redes Sociales

Los residentes solicitaron la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de identificar al responsable y activar los procedimientos sancionatorios previstos en la legislación vigente. Además, insistieron en la necesidad de que las instituciones actúen con prontitud para evitar que situaciones similares se repitan.

Los habitantes de Zipaquirá recordaron que la ley contempla sanciones para quienes incurran en este tipo de actos y subrayaron la importancia de que las autoridades locales respondan de manera efectiva ante las denuncias ciudadanas.

“Ya me parece que lo están haciendo adrede para que los graben. Quieren volverse viral golpeando especies solo para que vean que son unas escorias a las que la justicia colombiana no les hará nada... Se dan un baño de fama, pero por lo bajo”, “Tengo para mí que toda persona que maltrata a un animal indefenso es un homicida en potencia, es cuestión de tiempo para que mate a ser humano, está en su naturaleza, en su ADN”, “Oye, pero hasta cuando vamos a seguir viendo esto eso pasa gracias a la justicia Colombiana que sirve solo para los de ruana, gente como el del video que no quise ver, se siente seguro que si lo judicializan va a salir limpio y no pasa nada” y “@FiscaliaCol @PoliciaColombia @EsmeHernandezSi @JuanKarloslos @AlcaldiaDeZipa a hacer justicia por el perrito y a encarcelar al maltratador, no imagino como trata a los hijos“, son solo algunos de los comentarios en redes sociales sobre este caso de violencia animal.

Vecinos atemorizados, perros en peligro y adultos mayores vulnerables: la escalada de violencia que sacude a Cedritos

El sector de Cedritos en Bogotá enfrenta una situación de alarma tras las amenazas de muerte y maltrato animal atribuidas a un residente que, según denuncias de la comunidad, ha salido en repetidas ocasiones de su vivienda portando un cuchillo.

Infobae Colombia Vecinos del norte de Bogotá denuncian amenazas de muerte y maltrato animal por parte de un residente: el hombre carga con un cuchillo El hombre ya ha sido capturado por la Policía por otros altercados, pero ha sido dejado en libertad: también es señalado de maltratar a dos adultos mayores que, al parecer, viven con él Daniel Esteban Reyes Espinosa Por Daniel Esteban Reyes Espinosa Seguir en Icono de Google para seguir en redes sociales 13 Nov, 2025 08:02 a.m. Actualizado: 13 Nov, 2025 09:06 a.m. CO Guardar Habitantes del sector reportan episodios recurrentes de intimidación por parte de un residente que ha amenazado a personas y mascotas, generando alarma y solicitudes urgentes de intervención a las autoridades locales - crédito Redes Sociales

Vecinos reportan que el hombre ha intimidado tanto a personas como a perros, argumentando que el ruido frente a su casa es insoportable.

La preocupación de los habitantes se ha intensificado, ya que el individuo no solo ha sido visto amenazando a transeúntes, sino que también ha manifestado su intención de matar a los perros del vecindario por sus ladridos.

Este sujeto sale a amenazar con un cuchillo a los vecinos que pasan frente a su casa, argumentando que hacen ‘mucho ruido’ al transitar. También ha manifestado que quiere matar a los perros por los ladridos. Estos hechos ocurrieron el domingo 9 de noviembre, varios vecinos están preocupados, pues comentan que este señor al parecer también maltrata a sus padres, dos adultos mayores que viven con él”, relató un residente.

Maltrato animalZipaquiráProtección animalCundinamarcaAutoridades locales

