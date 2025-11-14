Los cortes de agua en Bogotá este viernes

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este viernes 14 de noviembre. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Normandía.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Desvío y empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Cedro Salazar.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.