Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este viernes

¡Alista las reservas! distintos zonas de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este viernes 14 de noviembre. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Normandía.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 53, entre la Carrera 68 a la Carrera 70.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Desvío y empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Cedro Salazar.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 148 a la Calle 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados 13 de noviembre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Se trata de la lotería más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche resultados

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 14 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Medellín:

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este viernes 14 de noviembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Tenga en cuenta: así regirá

Premios Latin Grammy 2025: Karol G, Maluma y Morat brillaron en la noche que reconoce el talento de la música en español

Los grandes nombres de la música colombiana se tomaron el escenario de Las Vegas en una noche llena de emociones, talento y premios

Premios Latin Grammy 2025: Karol

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 14 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: Karol

Premios Latin Grammy 2025: Karol G, Maluma y Morat brillaron en la noche que reconoce el talento de la música en español

Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Deportes

Estos son los ocho clasificados

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana