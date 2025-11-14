Colombia

La costosa sanción por una práctica común en remodelaciones que muchos desconocen en Colombia

Es una práctica habitual que muchos desconocen y que puede escalar a sanciones aún mayores

Guardar
Una remodelación en un apartamento
Una remodelación en un apartamento frecuentemente genera tensiones en conjuntos residenciales de Colombia, especialmente a causa del ruido - crédito ajover.com

Las remodelaciones realizadas en horarios no autorizados se han convertido en una de las principales causas de sanciones económicas en los conjuntos residenciales del país, donde las administraciones aplican el reglamento de Propiedad Horizontal y el Código Nacional de Policía para garantizar la convivencia entre los vecinos.

De acuerdo con las directrices más comunes en estos predios, las obras deben ejecutarse dentro de una franja que suele ir entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, aunque cada administración está facultada para determinar sus propios parámetros según lo establecido por la asamblea de propietarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

- crédito Constructora Capital
- crédito Constructora Capital

En muchos conjuntos, la realización de trabajos por fuera de esos límites se considera una infracción que puede generar una multa cercana al millón de pesos, cifra que varía según el tipo de conducta y la reiteración de la falta.

Los administradores recuerdan que la intención de estas restricciones no es impedir las reformas, sino evitar ruidos excesivos, tránsito constante de personal externo, afectaciones estructurales o molestias prolongadas en las zonas comunes y unidades colindantes. En este contexto, las medidas buscan prevenir conflictos que suelen surgir cuando no se respetan los tiempos destinados para estas actividades.

El Código Nacional de Policía establece cuatro niveles de sanciones económicas, que van desde dos hasta dieciséis salarios mínimos diarios legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta o de su repetición. Por ello, una infracción reiterada o una alteración significativa de la convivencia puede aumentar de manera considerable el valor de la multa inicial.

Los dúplex de ladrillo rojo,
Los dúplex de ladrillo rojo, vistos en el conjunto de altos edificios. (Residencial San Felipe)

Estos correctivos se aplican de forma complementaria a las medidas internas de cada conjunto, las cuales están reguladas por las decisiones de la asamblea de propietarios y deben garantizar el derecho a la defensa de la persona señalada antes de que se imponga cualquier sanción formal.

Las administraciones también tienen la capacidad de emitir sanciones internas, siempre que estas no superen el valor de una cuota de administración. En estos casos, es obligatorio llevar a cabo un procedimiento que permita escuchar a las partes involucradas y determinar si la conducta efectivamente constituye una infracción.

Los conjuntos pueden documentar los hechos mediante reportes de vigilancia, firmas de vecinos afectados o registros audiovisuales que complementen el análisis. Cuando se trata de inmuebles arrendados, el propietario debe ser notificado para tomar los correctivos correspondientes y evaluar si se generaron incumplimientos contractuales entre las partes.

Los expertos en Propiedad Horizontal insisten en que una de las mejores formas de evitar sanciones es informar de manera clara y anticipada a la administración los detalles de las obras, especialmente cuando estas requieren el ingreso de varios profesionales, insumos voluminosos o intervenciones prolongadas. Al notificar las fechas, los horarios y la naturaleza de los trabajos, los administradores pueden verificar el cumplimiento de los niveles de ruido permitidos y coordinar las autorizaciones necesarias para el ingreso de personal externo a la copropiedad.

En los casos en los que las remodelaciones implican modificaciones estructurales, cambios en puntos hidráulicos o eléctricos o intervenciones que puedan afectar las zonas comunes, es obligatorio presentar planos o soportes técnicos emitidos por profesionales certificados.

Estas medidas buscan evitar daños que puedan poner en riesgo la seguridad del edificio y prevenir responsabilidades legales para los propietarios o arrendatarios que adelanten las obras. La omisión de estos documentos puede derivar en llamados de atención, suspensión de los trabajos o procesos disciplinarios dentro del conjunto.

Las administraciones recuerdan que no toda actividad de mantenimiento requiere autorización formal, pero es indispensable respetar los horarios definidos y evitar afectaciones a los demás residentes, especialmente cuando se trata de martilleos, cortes de material, perforaciones o la utilización de herramientas que generen altos niveles de ruido. El desconocimiento de las normas no exime de la responsabilidad, por lo que recomiendan leer con detalle el reglamento interno y consultar a la administración en caso de dudas sobre el alcance de la obra.

En zonas donde las quejas por ruido o tránsito constante de personal externo son recurrentes, algunos conjuntos han implementado controles adicionales como registros de ingreso digitalizados, autorizaciones previas por escrito o supervisión durante el horario de ejecución para verificar que los trabajos se ajusten a lo permitido.

Estas medidas buscan evitar inconvenientes entre vecinos y fomentar un ambiente de convivencia que permita conciliar la necesidad de realizar mejoras con el derecho al descanso de quienes viven en la unidad residencial.

Temas Relacionados

remodelacionesmultasconjuntos residenciales en ColombiaconvivenciaColombia-noticias

Más Noticias

El feriado del 17 de noviembre esconde un origen histórico que muchos colombianos pasan por alto

Esta festividad contempla una fecha histórica que se mueve al lunes más cercano y que marca uno de los últimos tres días no laborables del calendario oficial de 2025

El feriado del 17 de

Reforma tributaria de Petro: los cambios en impuestos que impactarían ingresos y consumo en Colombia

La nueva propuesta tributaria del Gobierno busca un recaudo de 16,3 billones y ajusta impuestos a patrimonios, licores, juegos de azar y vehículos, además de incluir modificaciones sectoriales que avanzan en debate legislativo

Reforma tributaria de Petro: los

“Exclusivamente por la Mesa Directiva”: Procuraduría aclara que elección del contralor de Cali sigue en curso

La Procuraduría aclaró que nunca ordenó suspender la elección del contralor de Cali y confirmó que el Concejo mantiene autonomía para continuar el proceso

“Exclusivamente por la Mesa Directiva”:

FNA anuncia créditos de vivienda con financiación del 100 % durante el Bogotá Cundinamarca Fest

El Fondo Nacional del Ahorro confirmó en el Bogotá Cundinamarca Fest que avanza en una modalidad de crédito que permitirá financiar hasta el 100 % de la vivienda, ampliando las oportunidades para familias que buscan dejar de pagar arriendo

FNA anuncia créditos de vivienda

JEP avala pesquisa en Dabeiba e Ituango e imputa tortura a dos comparecientes como máximos responsables

La JEP confirmó correspondencia parcial en el caso conjunto sobre asesinatos y desapariciones en Dabeiba e Ituango, avaló la investigación realizada

JEP avala pesquisa en Dabeiba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: Karol

Premios Latin Grammy 2025: Karol G, Maluma y Morat brillaron en la noche que reconoce el talento de la música en español

Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Deportes

Estos son los ocho clasificados

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana