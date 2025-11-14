Colombia

Impactante video en Calarcá: mujer y su bebé evitan ser arrollados por un camión

Una mujer con su bebé en brazos se cayó en plena vía a pocos metros de las llantas de un camión que venía detrás de ella, pero la pericia del conductor evitó una tragedia

Un reciente hecho registrado en
Un reciente hecho registrado en Calarcá generó distintas reacciones entre los habitantes del municipio - crédito redes sociales

La escena registrada en una calle de Calarcá, en el departamento del Quindío, generó preocupación en la comunidad local y llamó la atención en redes sociales.

Cámaras de seguridad ubicadas en la zona captaron el instante exacto en que una mujer que caminaba con su bebé en brazos perdió el equilibrio y cayó al pavimento, cuando un camión que distribuía gas circulaba metros detrás de ella.

El material audiovisual se viralizó por la cercanía con la tragedia y alimentó el debate sobre las condiciones de seguridad peatonal en la ciudad.

El incidente ocurrió cuando la mujer caminaba por la vía con su bebé en brazos y la vista dirigida hacia adelante.

Al llegar a un sector donde la calle presentaba desniveles, tropezó, perdió el balance y cayó cerca de las llantas traseras del vehículo pesado que pasaba a escasos centímetros.

El material audiovisual se viralizó por la cercanía con la tragedia y alimentó el debate sobre las condiciones de seguridad peatonal en la ciudad - crédito cronicadelquindio / Instagram

En ese momento, el conductor logró detener el camión con rapidez, mientras algunos transeúntes que vieron la situación acudieron de inmediato para prestar ayuda.

Cada segundo quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo la mujer, apenas cae, mantiene al bebé seguro en sus brazos.

La reacción de los testigos fue inmediata: uno de ellos corrió hacia la joven para ayudarla a levantarse, mientras otros gesticulaban preocupados por lo sucedido. Las llantas del camión quedaron a un par de centímetros de los cuerpos en el suelo, según muestran los fotogramas.

El video muestra de manera clara la forma en que las condiciones del espacio público pueden poner en riesgo a los peatones.

Vecinos del sector relataron que la vía donde ocurrió el accidente atraviesa una zona con trabajos recientes y tramos deteriorados. La caída coincidió con el paso del camión, lo que intensificó el peligro.

El registro audiovisual permitió reconstruir la secuencia del hecho y puso en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de quienes transitan a pie, especialmente madres con niños pequeños. Según lo captado, la mujer intentó reincorporarse de inmediato sin soltar al bebé.

Mientras un hombre lograba detener al conductor y evitar que avanzara, otros observaban con angustia el estado de la madre y su hijo tras el impacto.

Finalmente, el accidente no dejó heridos de gravedad. Testigos del lugar señalaron que la mujer y su bebé presentaron ligeras contusiones pero no requirieron traslado a un centro asistencial.

En redes sociales destacaron la importancia de la reacción ágil tanto del conductor como de los ciudadanos para evitar una desgracia. Al cierre del incidente.

Tras lo ocurrido, se solicitó desde varias instancias a la Alcaldía de Calarcá implementar medidas efectivas que garanticen la protección de peatones en vías de alto flujo vehicular y en espacios donde existen trabajos en la vía pública.

El video circuló ampliamente en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, donde usuarios expresaron el temor que produce este tipo de situaciones y pidieron acciones para corregir el estado de las calles. “Es una bendición que no pasó nada peor”, expresó uno de los vecinos que presenció el hecho. Otros afirmaron que “las autoridades deben revisar las condiciones de estas vías, porque el peligro es para todos”.

Dos muertos en grave accidente de tránsito

Un accidente en la vía Calarcá–Cajamarca dejó dos personas muertas y una herida tras una colisión entre un camión y un furgón en el túnel Los Venados, según informaron las autoridades de tránsito.

El choque, ocurrido la noche del jueves 13 de noviembre, provocó el volcamiento de ambos vehículos.

La vía permaneció cerrada mientras
La vía permaneció cerrada mientras avanzaban las labores de emergencia - créditos redes sociales

La emergencia llevó al cierre temporal de la carretera mientras equipos de bomberos, personal médico y autoridades avanzaron en las labores de atención, extracción y realización de la inspección técnica de los cuerpos.

En esta vía nacional ocurren
En esta vía nacional ocurren múltiples accidentes por lo que piden mayor prudencia a los conductores - crédito Google Maps

Los socorristas no dieron a conocer la identidad de las víctimas ni detalles sobre el estado de la persona lesionada. La reapertura de la vía se produjo después de finalizar los procedimientos requeridos en el lugar del incidente.

