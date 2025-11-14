Colombia

Expertos alertan en Colombia los lugares donde pagar con tarjeta de crédito puede poner en riesgo su dinero

Especialistas en banca advierten que ciertas transacciones cotidianas pueden exponer a los usuarios a fraudes, retenciones inesperadas o clonación de tarjetas, por lo que recomiendan evitar pagos en lugares donde la seguridad no está garantizada

Guardar
Los colombianos incrementaron el pago
Los colombianos incrementaron el pago por medio de tarjetas de crédito en los últimos años. FOTO: Archivo Particular

El uso de tarjetas de crédito es una práctica común entre miles de personas en Colombia, pero especialistas en sistemas financieros advierten que no todos los lugares son seguros para realizar pagos con estos productos, debido a riesgos que pueden comprometer la información bancaria y generar pérdidas económicas.

La advertencia fue recogida por Semana, que detalló los escenarios donde más se presentan vulnerabilidades y en los que se sugiere optar por alternativas de pago distintas.

Tarjeta de crédito y los
Tarjeta de crédito y los lugares peligrosos para pagar con ella

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los puntos más sensibles identificados por los expertos son las estaciones de servicio, espacios que diariamente reciben un alto flujo de usuarios y donde se concentra un volumen significativo de operaciones electrónicas.

De acuerdo con las recomendaciones, estos lugares son propensos a prácticas como la clonación de tarjetas o la instalación de dispositivos fraudulentos que capturan datos. También alertan que, en algunos países, los sistemas pueden aplicar retenciones temporales al pagar combustible, afectando momentáneamente la disponibilidad del cupo.

Pago con tarjeta de crédito
Pago con tarjeta de crédito (Freepik)

El segundo escenario señalado son los hoteles y complejos turísticos, donde es habitual que se realicen cobros anticipados para garantizar las reservas, así como cargos automáticos por cancelaciones o daños.

En entornos con alto tránsito de visitantes, advierten que existe un riesgo mayor de manipulación indebida de los datos o incluso de que un tercero copie la información durante el registro o el pago final.

Por esta razón, insisten en revisar cuidadosamente el valor facturado antes de aprobar cualquier operación.

Las plataformas de comercio electrónico también figuran entre los espacios que requieren mayor precaución. La facilidad para suplantar páginas, crear pasarelas de pago falsas o replicar sitios oficiales convierte estas transacciones en una de las modalidades preferidas por los delincuentes para capturar datos financieros. Los expertos recomiendan ingresar únicamente desde canales verificados, evitar enlaces enviados por chat o redes sociales y desconfiar de solicitudes inesperadas de datos adicionales.

A pesar de que el uso del efectivo sigue predominando en el país con un 79%, el comercio digital continúa creciendo, y con él las amenazas asociadas. Cuando no se utiliza efectivo, las transferencias bancarias y los pagos PSE concentran un 63,9% de las transacciones, superando ampliamente a los pagos con tarjetas, lo que evidencia una preferencia por alternativas consideradas más seguras o fáciles de rastrear.

No obstante, los especialistas enfatizan que incluso en plataformas robustas, la seguridad depende en gran medida de las prácticas del usuario.

Pagos virtuales con tarjeta de
Pagos virtuales con tarjeta de crédito - Crédito Facebook/Aspec

También sugieren mantener un monitoreo permanente de los movimientos bancarios, activar alertas de transacciones y revisar periódicamente los extractos para detectar consumos no autorizados.

En caso de viajes al exterior, recomiendan consultar con anticipación si el banco cobra tarifas adicionales por uso internacional o si se requiere habilitar el plástico para transacciones fuera del país.

La principal recomendación es utilizar la tarjeta de crédito únicamente en establecimientos de confianza, verificar que los datáfonos estén en correcto estado y evitar entregar el plástico a terceros. Igualmente, es clave asegurar que los valores cobrados coincidan con lo pactado y que no se adicionen cargos sin autorización.

Para las compras digitales, el consejo más reiterado es realizar los pagos en los perfiles oficiales de las plataformas y evitar páginas desconocidas o promociones que ofrezcan beneficios poco creíbles.

Los expertos concluyen que las tarjetas de crédito pueden ser herramientas seguras si se aplican medidas de prevención y se evitan escenarios donde se elevan las probabilidades de fraude.

Mantener hábitos de verificación, desconfiar de enlaces externos y conocer las políticas de cada entidad son pasos esenciales para reducir cualquier riesgo.

Temas Relacionados

Tarjetas de créditoRiesgos financierosCompras en líneaColombia-noticias

Más Noticias

El feriado del 17 de noviembre esconde un origen histórico que muchos colombianos pasan por alto

Esta festividad contempla una fecha histórica que se mueve al lunes más cercano y que marca uno de los últimos tres días no laborables del calendario oficial de 2025

El feriado del 17 de

Reforma tributaria de Petro: los cambios en impuestos que impactarían ingresos y consumo en Colombia

La nueva propuesta tributaria del Gobierno busca un recaudo de 16,3 billones y ajusta impuestos a patrimonios, licores, juegos de azar y vehículos, además de incluir modificaciones sectoriales que avanzan en debate legislativo

Reforma tributaria de Petro: los

“Exclusivamente por la Mesa Directiva”: Procuraduría aclara que elección del contralor de Cali sigue en curso

La Procuraduría aclaró que nunca ordenó suspender la elección del contralor de Cali y confirmó que el Concejo mantiene autonomía para continuar el proceso

“Exclusivamente por la Mesa Directiva”:

FNA anuncia créditos de vivienda con financiación del 100 % durante el Bogotá Cundinamarca Fest

El Fondo Nacional del Ahorro confirmó en el Bogotá Cundinamarca Fest que avanza en una modalidad de crédito que permitirá financiar hasta el 100 % de la vivienda, ampliando las oportunidades para familias que buscan dejar de pagar arriendo

FNA anuncia créditos de vivienda

JEP avala pesquisa en Dabeiba e Ituango e imputa tortura a dos comparecientes como máximos responsables

La JEP confirmó correspondencia parcial en el caso conjunto sobre asesinatos y desapariciones en Dabeiba e Ituango, avaló la investigación realizada

JEP avala pesquisa en Dabeiba
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: Karol

Premios Latin Grammy 2025: Karol G, Maluma y Morat brillaron en la noche que reconoce el talento de la música en español

Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Deportes

Estos son los ocho clasificados

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana