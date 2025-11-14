Colombia

El Ministerio del Trabajo canceló la inscripción sindical de Acolfutpro: nuevo golpe para los futbolistas colombianos

En medio de las protestas de los jugadores por la falta de acuerdo con la FCF y la Dimayor por las condiciones laborales, ahora la agremiación perdió otra vez en los estrados judiciales

Un fallo judicial decretó que Acolfutpro es ilegal como sindicato, en la que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol saldrían beneficiados - crédito Freepik

La jornada 20 de la Liga BetPlay tuvo como protagonista la protesta de los jugadores en los ocho estadios en los que hubo acción el jueves 13 de noviembre, debido a que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor no aceptaron el acuerdo para cambiar las condiciones laborales de los deportistas.

Sumado a eso, los futbolistas tuvieron un golpe duro con el retiro de la inscripción de Acolfutpro como sindicato, un fallo que es un paso atrás para la agremación que, durante más de 20 años, se ha encargado de defender los derechos de sus miembros en los campeonatos profesionales.

De esta manera, queda por saber la posición y las siguientes instancias a las que accederá la entidad, que en los últimos meses fue protagonista por las denuncias por la falta de pago a los deportistas del Pereira y Pasto, al punto de que el Ministerio del Deporte abrió investigación y la Superintendencia de Sociedades tomó cartas en el asunto.

Acolfutpro ya no será un sindicato

En los últimos años, el fútbol colombiano quedó en la mira del Gobierno de Gustavo Petro por una serie de irregularidades que salieron a la luz, con respecto a la manera como se contrataban jugadores en los clubes profesionales, tanto en la rama masculina como femenina, y que provocó sanciones por malas prácticas.

Todas esas denuncias fueron hechas por la Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que en su intento de ser sindicato, perdió la batalla ante la Federación Colombiana y la Dimayor, que ganaron en los estrados para que la entidad retire su inscripción y siga siendo una agremiación, pese a los avances con ambas organizaciones.

“En el marco del proceso especial de disolución y liquidación del registro sindical, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante la sentencia del 30 de enero de 2025, ordenó la eliminación del registro de la organización denominada Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO, dentro del proceso identificado con el radicado No. 110013105012202410085-00″, mencionó la FCF.

De esta manera, la Acofutpro perdió en segunda instancia la apelación contra su inscripción como sindicato, por lo que volverá a ser solo una agremiación de jugadores y perdiendo todos los mecanismos con los que quería avanzar para mejorar las condiciones laborales de sus deportistas.

Acolfutpro, junto al Ministerio del Trabajo, avanzó en un acuerdo de condiciones laborales que la FCF y la Dimayor decidieron no firmar, pese a las reuniones - crédito @MintrabajoCol / X

Se espera en las próximas horas el pronunciamiento de la organización sobre este fallo judicial y si accederá a una nueva instancia, que sería el Tribunal Superior de Bogotá para que revise el caso y tome una decisión final, siendo la última salvación de la entidad.

Superintendencia puso el ojo en Pereira

De otro lado, las denuncias de Acolfutpro y acompañamiento a los jugadores del Deportivo Pereira siguen dando resultados, pues luego de las investigaciones del Ministerio del Deporte, ahora la otra entidad que tiene en líos a la dirigencia es la Superintendencia de Sociedades.

"La Superintendencia de Sociedades inició actuación administrativa tendiente a someter al grado de supervisión denominado “control” a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A. por cuanto se advierte una situación crítica de orden económico, contable y jurídico“, informó en un comunicado.

Así fue como la Superintendencia de Sociedades anunció el proceso de control sobre el Deportivo Pereira por sus deudas salariales - crédito Superintendencia de Sociedades

La entidad explicó que “el grado de supervisión denominado “control” no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, que conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos".

Por su parte, el superintendente Billy Escobar afirmó que “nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, cuya consecución redunda en favor de los grupos de interés, mediante acciones preventivas, de acompañamiento y supervisión, en ese sentido, ante posibles riesgos que afectan el interés general nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y, en particular, la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”.

