El representante a la cámara David Racero denunció un supuesto plan de Trump para “invadir” a Colombia: “Hay un odio profundo”

David Racero afirma que Estados Unidos tiene un plan para "invadir2 Colombia - crédito @DavidRacero/X

Durante una sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el congresista David Racero advirtió sobre posibles planes de intervención extranjera en Colombia por parte de Estados Unidos, y cuestionó la actitud de la oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, Racero planteó: “¿Qué pasaría si en la Casa de Nariño, altos funcionarios estuvieran con imágenes de Trump con traje de presidiario?“

Entonces procedió a alertar “al mundo de posibles planes del gobierno Trump de ir ambientando un escenario para invadir territorio colombiano y montar procesos contra el presidente Petro”, dijo, mientras sostenía él un montaje de Donald Trump vestido de naranja, como si fuera un presidiario, en protesta a las intervenciones marítimas realizadas por Washington contra embarcaciones con droga,

Con este mensaje subió también un video de la sesión, en la amplió sus declaraciones.

Racero afirmó que Trump y la oposición colombiana quieren una "invasión" norteamericana - crédito @DavidRacero/X

Allí señaló: “Colombianos y colombianas, lo que está aquí detrás es un odio profundo contra Colombia. ¡Denuncio ante el mundo si hay un posible plan del gobierno norteamericano de invadir Colombia! Y desde esta curul presidente hago un llamado de alerta al mundo de los posibles planes que tiene el gobierno norteamericano de bombardear territorio colombiano, no solo venezolano”, dijo.

Agregó que, además, habría una posible confabulación con la prensa en favor de los intereses de Estados Unidos.

Dijo “(...) De posibles planes de hacer montajes hacia el presidente Petro, que de tarde en tarde nos van diciendo que el presidente Petro tiene asuntos con el narcotráfico, lo van ambientando en los medios con el auspicio de la derecha colombiana”.

David Racero se pronunció contra Trump y pidió a funcionarios del Gobierno que usen foto de Trump con uniforme de preso - crédito @DavidRacero/X

Racero mencionó a figuras de la oposición, como Vicky Dávila, y llamó la atención sobre el clima político.

“Tal vez se les haga el sueño del señor Leyva de defenestrar, de darle un golpe de Estado al presidente. Detrás de todo es el odio del pueblo colombiano. Hace un par de meses prohibieron que en las escuelas estadounidenses se leyera a Gabriel García Márquez. Díganme el nivel de fanatismo, de fascismo, de aquí la oposición colombiana. Vicky Dávila, señor De la Espriella, lamesuelas del presidente Trump”.

Al final del video recordó las palabras de Gustavo Petro contra Donald Trump, que pronunció en un discurso de la Cumbre Celac-UE: “El jaguar ancestral va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor”.

Procuraduría defendió investidura de David Racero

El futuro político del representante David Racero quedó en manos del Consejo de Estado, luego de que la Procuraduría solicitara que se mantenga su investidura y se evite su “muerte política”, en el contexto de un proceso judicial que examina su presunta participación en un caso de tráfico de influencias vinculado a nombramientos en la regional del Sena en el departamento del Cesar.

La petición fue presentada por Idayris Yolima Carrillo, delegada de la Procuraduría ante el alto tribunal, que argumentó que las pruebas recabadas hasta el momento no permiten concluir, más allá de toda duda, que Racero haya incurrido en la conducta imputada, según informó W Radio.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público expuso que los elementos probatorios, entre los que se encuentran chats y audios, no demuestran que el congresista haya ejercido tráfico de influencias para asegurar cargos en la mencionada entidad.

Mientras tanto, el Consejo de Estado fijó la fecha para la audiencia de perdida de investidura - crédito Colprensa / Consejo de Estado

Carrillo subrayó que el hecho de que personas cercanas a Racero, como su tío, hayan sido contratadas, no constituye por sí solo una causal clara para la pérdida de investidura.

En sus palabras: “Resulta pertinente hacer referencia a la distinción conceptual entre una recomendación y la causal que da lugar a la pérdida de investidura conforme a la jurisprudencia”, declaró la delegada al Consejo de Estado.

La procuradora Carrillo también enfatizó que no se ha logrado acreditar que Racero utilizara su posición como congresista ni que haya presionado al director del Sena para obtener los nombramientos en cuestión. Añadió que “tampoco puede evidenciarse que los diálogos sostenidos por el demandado para obtener el beneficio se hubiesen adelantado con el servidor público que tenía a cargo la contratación o aprobación de ese negocio jurídico”, según consta en su intervención ante el tribunal.