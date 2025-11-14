Colombianos con sobrepeso y enfermedades crónicas podrían quedarse sin visa americana: la polémica medida ordenada por Marco Rubio

La directriz se ordenó por uno de los hombres de confianza más importantes del Gobierno Trump, el secretario de Estado Marco Rubio - crédito Cristian Bayona/Colprensa | Nathan Howard/Reuters

El gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar una norma que permite negar visados a solicitantes con obesidad, cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas tras una directriz emitida el 6 de noviembre de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La directriz del gobierno del presidente Donald Trump se conoció en medios internacionales el 13 de noviembre de 2025.

Esto quiere decir que la medida podría aplicarse a procesos que ya estén en curso, por lo que los ciudadanos colombianos que estén tramitando su cita para la entrevista en la embajada norteamericana, ubicada en Bogotá, deberán tener en cuenta esta información.

Dicha instrucción fue enviada mediante un cable diplomático a consulados y embajadas de Estados Unidos en el extranjero, ampliando de manera inusual los criterios médicos previamente vigentes para otorgar o rechazar visados, destacó un informe del diario The Washington Post.

La medida podría aplicar a procesos que ya estén en curso - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Qué condiciones de salud y enfermedades podrían representarle a un colombiano que le nieguen la visa para EE. UU.

La medida, atribuida al principio de “carga pública”, autoriza a los funcionarios consulares a denegar la entrada a “solicitantes temporales o inmigrantes permanentes que puedan representar una carga económica para el Estado”, de acuerdo con el contenido del cable diplomático que destacó también el mismo medio.

Esto puede aplicar en personas con enfermedades:

Cardiovasculares.

Metabólicas.

Neurológicas.

Respiratorias.

Pero también hay condiciones como la obesidad, y podrían verse afectadas por el alto coste potencial de sus tratamientos, una novedad respecto a los parámetros tradicionales que en un principio se consideraban enfermedades contagiosas o infecciosas.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la iniciativa al señalar que la política “protege los recursos de los contribuyentes y se aplica desde hace un siglo”.

“Durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la autoridad para negar visados a quienes supongan una carga financiera para los contribuyentes, como aquellas personas que buscan atención médica financiada con fondos públicos”, explicó Kelly en declaraciones a medios locales.

La obesidad sería una causal para que le nieguen la visa a Estados Unidos - crédito Colprensa

La implementación de la orden, sin revisión médica formal ni consulta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), suscitó advertencias entre expertos en salud pública y juristas de inmigración.

Con la nueva norma, las exclusiones alcanzan factores como:

La edad de jubilación,

Número de dependientes.

Discapacidades en la familia.

Antes de esta directriz, la inadmisibilidad se aplicaba principalmente a solicitantes con enfermedades transmisibles de relevancia pública —como tuberculosis—, personas sin vacunas exigidas, o quienes tuvieran conductas peligrosas asociadas a trastornos mentales o físicos. El desarrollo ahora integra criterios económicos y preventivos, no solo diagnósticos médicos probados.

La directriz del Gobierno Trump que afectaría a cientos de colombianos

El cable instruye a los funcionarios a evaluar si el solicitante podrá costear su tratamiento durante toda la vida sin recurrir a fondos públicos.

Frente a esta medida, cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron (un cálculo) que en 2022 el 16% de los adultos del mundo tenía obesidad y el 14% diabetes. Ya en Estados Unidos, más del 40% de los adultos viven con obesidad, mientras que la prevalencia de diabetes en la población adulta ronda el 15,8%.

Desde el regreso de Donald Trump al poder, la política migratoria se tornó más restrictiva, extendiendo vetos de viaje, autorizando detenciones en lugares como escuelas y hospitales, e incrementando las restricciones a visados, agregó el diario español ABC.

Miles de colombianos solicitan la entrevista para pedir la visa en la embajada norteamericana, ubicada en el barrio Quinta Paredes (Teusaquillo) de Bogotá - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bajo este enfoque renovado, los consulados disponen ahora de amplias facultades para determinar si un solicitante podría representar una carga futura, al tiempo que quedan exentos quienes soliciten visados humanitarios como refugiados, aunque los programas también han sufrido recortes bajo la actual administración.

Críticos como Charles Wheeler, de la organización Catholic Legal Immigration Network, advirtieron que “la directriz rompe con el principio de proporcionalidad y crea un precedente peligroso: negar un visado no por un riesgo comprobado, sino por una suposición de gasto futuro”.

Según Wheeler, muchas de las patologías incluidas en la norma, como la hipertensión o el asma, disponen de tratamientos efectivos y no deberían considerarse motivos de exclusión.

El cable finaliza recordando que “la autosuficiencia ha sido un principio básico de la política migratoria estadounidense durante más de un siglo”.