Dólar cae y alcanza su nivel más bajo en tres años: cuál es su valor en pesos colombianos hoy 13 de noviembre

Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El dólar volvió a registrar una fuerte caída en el mercado cambiario frente al peso y alcanzó un precio no visto desde abril de 2022. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se colocó en 3.719,71 pesos una marca baja después de más de tres años.

La moneda nacional se vio beneficiada después de que el presidente Donald Trump firmó el acuerdo que representaba el fin del cierre de gobierno de Estados Unidos.

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 3.703,23 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,01% si se compara con los 3.703,02 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,97%, por ello en términos interanuales aún mantiene una disminución del 9,78%.

Con respecto a fechas previas, frena con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento claramente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.