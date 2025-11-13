Colombia

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El ministro de Defensa indicó que hasta el momento no se han conocido los resultados de los informes forenses

Pedro Sánchez indicó que no
Pedro Sánchez indicó que no es posible confirmar que había menores en las zonas bombardeadas - crédito Reuters/Colprensa

El 11 de noviembre el Ministerio de Defensa informó que, tras una serie de bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, se podía confirmar la neutralización de 25 miembros del Estado Mayor Central.

Sumado a ello, el ministro Pedro Sánchez confirmó que a estos resultados se sumaba la incautación de 23 fusiles, seis armas cortas, cinco ametralladoras, tres morteros y más de 123 artefactos explosivos, además de equipos de intendencia y comunicación empleados por las estructuras criminales.

Sin embargo, en la rueda de prensa quedaron dudas debido a que se informó que no había información sobre la identidad o edad de los guerrilleros dados de baja, abriendo la puerta a la posibilidad de que hubiera menores de edad.

Es por ello que el 13 de noviembre, tras un evento público en Bogotá, el ministro Sánchez fue cuestionado sobre este tema durante su atención a los medios de comunicación.

La identidad de los 19
La identidad de los 19 dados de baja será expuesta tras los informes forenses - crédito Fuerzas Militares

En primer lugar, Sánchez confirmó que, tras la aprobación del presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares adelantan un nuevo bombardeo en contra de los grupos armados. Al respecto, indicó que estos se hacen bajo los parámetros correspondientes del derecho internacional humanitario (DIH).

“Los bombardeos son lícitos, empleando medios y métodos autorizados por el DIH, en ninguno de estos ataques se ha afectado personas o bienes protegidas”, indicó Pedro Sánchez.

Acto seguido, el ministro anticipó que si hay algún menor entre los guerrilleros dados de baja, será responsabilidad del Estado Mayor Central por haberlos reclutado.

“Si en un hipotético caso, que es Medicina Legal la que determina el sexo y edad de los combatientes ilegales en armas, que murieron en función continua de combate, y alguno es menor de edad, menor de 18 años, aquí la responsabilidad y hay que denunciar este delito de crimen de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores a grupos ilegales”.

Las Fuerzas Militares han realizado
Las Fuerzas Militares han realizado siete bombardeos en lo que va del 2025 - crédito AFP

Por último, el ministro de Defensa indicó que no es posible proteger la vida de los menores en medio de los combates, puesto que en ellos los combatientes que tienen menos de 18 años tendrán la intención de matar a los uniformados para cumplir con las órdenes de sus comandantes.

“Quien se involucra en toda hostilidad pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma”, puntualizó Pedro Sánchez.

Respecto al objetivo del bombardeo anunciado, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, declaró que es parte de un operativo en el que buscan terminar con las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de “Iván Mordisco” en el Cauca.

“Se han mantenido labores contundentes en Arauca, una confrontación entre el ELN y las disidencias de “Iván Mordisco”, entre ellos una comandancia al mando de alias Antonio Medina”.

En estos bombardeos se ha
En estos bombardeos se ha priorizado no afectar a la población civil - crédito AFP

El almirante Cubides indicó que el objetivo principal del ataque es neutralizar a alias Antonio Medina, y que los resultados del bombardeo serán expuestos en las próximas horas.

“Hoy hemos tenido una afectación contra ellos tras un bombardeo, estamos en fase de consolidación, pero este iba enfocado contra este individuo ‘Antonio Medina’”.

Por último, el comandante de las Fuerzas Militares le envió un mensaje a todos los uniformados en el país y confirmó que todos los pelotones se mantendrán en el Cauca para contrarrestar a los grupos armados y seguir protegiendo a la población civil en la región.

“Nuestros soldados, marinos y aviadores se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la afectación a esta estructura narcoterrorista”.

Petro responsabilizó al gobernador de

EN VIVO l Medellín vs.

Juan Carlos Pinzón celebró la

Las mejores melodías para escuchar

Se conoce video de Jaime
El fotógrafo de Pablo Escobar

Las mejores melodías para escuchar

EN VIVO l Medellín vs.

