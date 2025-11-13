Karina García reclamó a compañero en ‘La mansión de Luinnny’: equipo del ‘influencer’ publicó fotos de la paisa en su Instagram

Karina puso freno a compañero de La mansión de Luinny por publicar fotos junto a ella en sus redes sociales - crédito La mansión de Luinny / Instagram - crédito cortesía Canal RCN

La convivencia en La nansión de Luinny ha vuelto a ser motivo de conversación tras la actitud de Karina García, quien puso límites a uno de sus compañeros en el reality.

La participante colombiana no dudó en enfrentar a Asaf Torres después de manifestar su incomodidad por el uso de su imagen en redes sociales, buscando evitar repercusiones y comentarios de los seguidores fuera del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tensión se vivió durante una conversación en la casa, cuando García preguntó directamente a Torres si había subido a redes sociales fotos o publicaciones donde ambos aparecían juntos.

El participante respondió que su equipo de trabajo gestiona sus publicaciones y todo el contenido relacionado con él termina en redes, por lo que consultó si esa situación molestaba a la colombiana.

Karina García mostró con claridad su postura y le explicó que sí se sentía incómoda.

“La gente los estaría shippeando”, advirtió, refiriéndose a la tendencia en redes de vincular sentimentalmente a personas simplemente por compartir momentos públicos. La participante justificó su petición agregando que “la gente es muy celosa con ella” y eso suele generar rumores, especulación y presiones innecesarias tanto para ella como para sus compañeros.

La paisa fue informada por sus fans que el equipo del puertorriqueño estaba subiendo contenido junto a ella, haciéndolos ver como una pareja dentro del reality, razón por la que le pidió borrar los videos - crédito @laCarlIiz/ X

“¿Escuchaste los súper chats?, dicen que tu gente está usando mi imagen en tu Instagram, háblale a tu equipo…“, Le dijo Karina al puertorriqueño. ”Pero a mí me dijeron que casi no subían nada a mi Instagram y yo después les dije que subieran todo... ¿Te molesta que suban algo?“, cuestionó, a lo que la paisa respondió: ”Sí, porque shippean, la gente va a pensar que tenemos algo, dile a tu equipo que las borre“, respondió Karina.

La conversación finalizó con una solicitud tajante de García: pidió a Asaf que transmitiera a su equipo la instrucción de eliminar cualquier publicación en la que aparecieran juntos. El momento no pasó desapercibido para las cámaras ni para los seguidores del reality, que rápidamente comentaron en redes sociales mostrando su apoyo a la postura de la colombiana.

Desde el inicio del programa reunido en República Dominicana, Karina García se ha destacado por su autenticidad y por marcar límites claros, mostrando una faceta más segura y firme en comparación con su participación en La casa de los famosos Colombia, donde tuvo conflictos directos con Yina Calderón.

El caso de Asaf Torres no es el único en que García ha tenido que poner límites a sus compañeros, hecho que ha fortalecido su imagen como una de las personalidades más contundentes del reality y que ha ampliado su base de seguidores, quienes incluso le han enviado chocolates, globos y regalos para demostrarle su apoyo.

Asaf Torres le pidió perdón a Karina por hacerla sentir incómoda - crédito Televisa

“Yo te sentí incómoda hace unos días, y me dije que no iba a seguir, porque yo respeto y siempre me voy a poner en el lugar de todo el mundo… Y quiero decirte que yo le pagué a alguien que no conozco para que maneje mis redes, así que si subieron algo no fue con la intención de utilizarte", detalló Asaf.

Ante los videos que se publicaron en redes, los internautas no dudaron en reaccionar, “Karina no es la misma de La casa de los famosos”, “Eso Karina, date tu lugar”, “está lindo, pero siento que la puede usar igual que Altafulla”, “Karina es muy dura con él”, dicen algunos de los comentarios.

En un entorno donde la presión mediática y las especulaciones de redes son constantes, el gesto de la colombiana evidencia la importancia de cuidar la imagen personal y evitar interpretaciones equivocadas, incluso dentro de espacios controlados como La Mansión de Luinny.

Karina le pidió a su compañero que borre el contenido en el que aprecen los dos - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La reacción de Karina García ante el uso de su imagen marca un precedente en el reality, donde los temas de intimidad, respeto y exposición pública cobran relevancia a medida que avanza el programa y aumentan las interacciones tanto dentro como fuera de la casa.