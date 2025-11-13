Colombia

Egresada de los Andes arremetió contra su alma mater por “ideologizada y progresista”: no le gustó publicidad de Spotify con referencia a una canción de Shakira

La mujer denunció que la imagen de la publicidad muestra a dos que no entran en la idea de “familia convencional”

Publicidad "progresista" en la Universidad
Publicidad "progresista" en la Universidad de los Andes fue objeto de crítica de una anterior estudiante - crédito redes sociales

La percepción de un cambio en el ambiente académico de la Universidad de los Andes es la denuncia de una egresada de la prestigiosa institución, que fue difundida en redes sociales, a través de la cuenta Primero Colombia @SegundoLaVerdad.

En una denuncia, la mujer indica cierta preocupación, centrada en la supuesta falta de neutralidad ideológica en la universidad, afirmando que predomina una visión progresista en el entorno.

La exestudiante expresó su impresión luego de visitar el campus tras una ausencia de una década. En su testimonio, aseguró: “Desde hace diez años no venía y una de las cosas que veo es que está completamente ideologizada hacia las ideas progresistas”.

Joven uniandina dijo que su universidad estaba siendo "ideologizada" - crédito @SegundoLaVerdad/X

Detalló su observación de carteles universitarios e indicó no haber encontrado iniciativas que promuevan la defensa de la familia tradicional, y comentó que cuando, en su momento, se intentó organizar una actividad denominada Día de la Familia, esta fue rechazada por considerarse una propuesta “completamente patriarcal”.

Sin embargo, la joven no aclaró que esos carteles no son publicidad propia de la institución de educación superior, sino que es publicidad de Spotify y, la imagen corresponde a una imagen referente a la canción Las de la intuición, de Shakira.

Bajo este contexto, la egresada cuestionó la pluralidad de ideas en la universidad, y dijo que “personalmente no veo que estén siendo neutrales cuando una universidad tiene que ser de libre pensamiento hacia todas las posturas”.

De acuerdo con su denuncia, este panorama estaría limitando la posibilidad de que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas y diversas, al tiempo que sostuvo: “Veo un completamente adoctrinamiento hacia la Universidad de los Andes”.

Esta fue la denuncia de
Esta fue la denuncia de la cuenta de X - crédito X

Estas opiniones han circulado en redes sociales, acompañadas de señalamientos más amplios por parte de la cuenta mencionada, que advierte sobre un supuestamente creciente adoctrinamiento en instituciones educativas del país: “Se están tomando las universidades para adoctrinar a los jóvenes; primero fueron los colegios, ahora este desastre y los colombianos dormidos, ni siquiera comparten esta información para alertar”.

Universidad de los Andes congeló precio de matrículas

La Universidad de los Andes informó que más de 10.000 estudiantes recibieron becas y diversos apoyos financieros durante el año académico 2026.

Junto con este anuncio, la institución comunicó que no aplicó un aumento real en el costo de la matrícula; el ajuste fue equivalente únicamente al porcentaje oficial de inflación, que alcanzó 5,51% según el Índice de Precios al Consumidor registrado entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

La rectora Raquel Bernal detalló los motivos de esta decisión, destacando que la universidad logró una transformación en su modelo financiero. Expresó: “Hoy contamos con una estructura financiera más sólida que nos permite cuidar lo esencial: mantener una educación de excelencia, asegurar un crecimiento controlado de la matrícula y seguir apoyando a más estudiantes”.

La Universidad de Los Andes
La Universidad de Los Andes no aumentó el costo real de su matrícula - crédito uniandes/instagram

Bernal atribuyó la solidez económica de la institución al crecimiento de la educación continua, la diversificación de ingresos y la implantación de un nuevo esquema interno de distribución de recursos.

Durante 2026, la universidad destinó $148.000 millones para facilitar el acceso y la permanencia de sus estudiantes, una cifra superior a los más de $139.000 millones invertidos en 2025. Estos apoyos alcanzaron a 9.989 matriculados de pregrado y posgrado, lo que representó 42% de la población estudiantil en ese periodo.

Los estudiantes se beneficiaron de distintas iniciativas, entre ellas programas como Vamos Pa’lante, Ciro Angarita, Guillermo Wiedemann, Dora Rothlisberger y el Fondo Cecilia. También estuvieron disponibles préstamos a corto y mediano plazo, además de acuerdos con entidades como el Icetex y la Agencia Atenea.

Mediante estas iniciativas, la universidad buscó “ampliar oportunidades de acceso a una educación de calidad y diversa” para una proporción creciente de su estudiantado.

La política de apoyos económicos implementada por Los Andes se apoyó en la estabilidad de su renovado modelo financiero, fortaleciendo la expectativa de mantener y ampliar la cobertura en años posteriores.

