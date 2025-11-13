Colombia

Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa: tendrían nexos con el Clan del Golfo

Los dos extranjeros eran requeridos en extradición por las autoridades inglesas por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato

Guardar
La detención de dos británicos
La detención de dos británicos en Medellín revela la presencia de redes criminales extranjeras en Colombia - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia reportó la captura de dos ciudadanos del Reino Unido, señalados de integrar una presunta red de narcotráfico internacional.

Según informó el director de la Policía, brigadier general William Rincón, la detención se produjo en una vivienda de Medellín, y contó con la participación de funcionarios de la Interpol, en respuesta a una solicitud por las autoridades judiciales de Inglaterra por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En Medellín (Antioquia), la Policía de Colombia, en coordinación con la Interpol, logró la retención con fines de extradición de dos ciudadanos británicos, presuntamente integrantes de una red narcotraficante transnacional, requeridos por las autoridades de Inglaterra por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato”, informó el alto oficial en su cuenta de X.

De acuerdo con la investigación, los detenidos serían enlaces de la mafia irlandesa y estarían encargados de coordinar el envío de drogas desde Colombia hacia el Reino Unido.

También, el alto oficial detalló que la red de narcotráfico sostenía nexos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo, mismo grupo que actualmente se encuentra en un proceso de paz con el Gobierno colombiano.

“De acuerdo con las investigaciones, los retenidos serían enlaces de la mafia irlandesa, encargados de articular el tráfico de estupefacientes hacia el Reino Unido en alianza con el Clan del Golfo. Seguimos fortaleciendo la cooperación internacional para combatir las estructuras criminales que amenazan la seguridad global”, comentó el brigadier general William Rincón.

Esta acción policial se suma a una serie de golpes coordinados entre la Policía Nacional y agencias extranjeras, orientados a desmantelar redes transnacionales dedicadas al tráfico de drogas y armas.

Temas Relacionados

CapturaCapturan a dos britanicosReino UnidoNarcotráficoMedellínClan del GolfoPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Fernando Cristo cuestionó que no se cumpla una ley que endurece las penas de prisión para conductores borrachos: “Hace 10 años la impulsamos”

El exministro del Interior aseveró que luego de la sanción de la ley 1696 de 2013, se han reducido los controles policiales para evitar que ebrios conduzcan por las vías del país

Juan Fernando Cristo cuestionó que

Armando Benedetti aclaró que agencias como el FBI y la DEA continuarán colaborando con Colombia en lucha contra el narcotráfico

El ministro del Interior aseguró que seguirán “trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”

Armando Benedetti aclaró que agencias

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

El cantante de trap apareció de nuevo en redes sociales para revelar más detalles de su enemistad con el reguetonero, además aseguró que habría recibido amenazas por parte de los fanáticos del ‘Bendito’

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra

Mara Cifuentes denuncia el abuso de su expareja y pone en la mira los centros de rehabilitación

La modelo colombiana compartió un duro testimonio sobre el episodio que la llevó a una recaída, cuando su exnovio le dio una bebida, al parecer, con alguna sustancia

Mara Cifuentes denuncia el abuso

Rudy Giuliani, exfiscal estadounidense, sobre el USS Gerald R. Ford: “La zona alberga rutas de narcotráfico usadas por carteles en Colombia y Ecuador”

La maniobra estadounidense reconfigura el tablero regional y expone la vulnerabilidad de rutas ilícitas en Sudamérica

Rudy Giuliani, exfiscal estadounidense, sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Mara Cifuentes denuncia el abuso de su expareja y pone en la mira los centros de rehabilitación

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn por decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló lo que no se vio de la salida de Raúl Ocampo en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso no nos mostraban”

Deportes

Representante de Yerry Mina defendió

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras el polémico empujón que recibió de Álvaro Morata en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín