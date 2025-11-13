Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa: tendrían nexos con el Clan del Golfo

La detención de dos británicos en Medellín revela la presencia de redes criminales extranjeras en Colombia - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia reportó la captura de dos ciudadanos del Reino Unido, señalados de integrar una presunta red de narcotráfico internacional.

Según informó el director de la Policía, brigadier general William Rincón, la detención se produjo en una vivienda de Medellín, y contó con la participación de funcionarios de la Interpol, en respuesta a una solicitud por las autoridades judiciales de Inglaterra por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

“En Medellín (Antioquia), la Policía de Colombia, en coordinación con la Interpol, logró la retención con fines de extradición de dos ciudadanos británicos, presuntamente integrantes de una red narcotraficante transnacional, requeridos por las autoridades de Inglaterra por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato”, informó el alto oficial en su cuenta de X.

De acuerdo con la investigación, los detenidos serían enlaces de la mafia irlandesa y estarían encargados de coordinar el envío de drogas desde Colombia hacia el Reino Unido.

También, el alto oficial detalló que la red de narcotráfico sostenía nexos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo, mismo grupo que actualmente se encuentra en un proceso de paz con el Gobierno colombiano.

“De acuerdo con las investigaciones, los retenidos serían enlaces de la mafia irlandesa, encargados de articular el tráfico de estupefacientes hacia el Reino Unido en alianza con el Clan del Golfo. Seguimos fortaleciendo la cooperación internacional para combatir las estructuras criminales que amenazan la seguridad global”, comentó el brigadier general William Rincón.

Esta acción policial se suma a una serie de golpes coordinados entre la Policía Nacional y agencias extranjeras, orientados a desmantelar redes transnacionales dedicadas al tráfico de drogas y armas.