Balacera en el sur de Bogotá deja tres heridos y dos presuntos responsables capturados en Bosa

Tres personas resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego frente a un local comercial en el barrio Remanso, localidad de Bosa. - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Una balacera registrada durante la noche del martes 11 de noviembre en el barrio Remanso, localidad de Bosa, dejó como saldo tres personas heridas y dos presuntos responsables capturados por las autoridades. El evento se produjo frente a un establecimiento comercial, donde los heridos departían cuando fueron sorprendidos por al menos un atacante que disparó contra ellos.

Las tres víctimas fueron trasladadas con vida a centros asistenciales y, dada la gravedad de las lesiones, luego remitidas a hospitales de mayor complejidad. Las fuentes oficiales reportaron que los lesionados permanecen bajo pronóstico reservado. Hasta el momento no se ha divulgado su identidad, ni detalles específicos sobre el tipo de heridas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información brindada por autoridades locales, el ataque se habría perpetrado cuando los afectados se encontraban fuera del establecimiento mencionado. Un individuo llegó armado y accionó su arma de fuego en varias oportunidades. Tras el atentado, la reacción inmediata de la Policía permitió la captura de dos personas que estarían relacionadas con el hecho, mientras se realizaban labores de patrullaje y verificación en la zona.

Dos individuos fueron detenidos en la zona, mientras las autoridades refuerzan la investigación analizando grabaciones y testimonios del sector. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Los hechos sucedieron cuando estas personas se encontraban fuera de este establecimiento, cuando llegó una persona esgrimiendo un arma de fuego y accionándola en contra de su integridad”, aseguró el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N°3.

Los investigadores trabajan en la plena identificación de los capturados y en la recolección de evidencia, incluyendo la revisión de material registrado por cámaras de seguridad del sector. El análisis de estos archivos audiovisuales será fundamental para determinar si participaron más personas en el ataque o si existieron cómplices en la huida.

Investigación y contexto de la violencia en el sur de Bogotá

De acuerdo con fuentes policiales, tanto la identidad de los arrestados como los móviles del ataque continúan bajo análisis. No se descarta la hipótesis de que el atentado esté vinculado a disputas entre grupos ilegales, enfrentamientos por control territorial o posibles ajustes de cuentas.

El incidente causó preocupación entre los habitantes de Bosa, quienes han pedido un refuerzo inmediato de la presencia de las autoridades en el área. El incremento de hechos violentos y la frecuencia de ataques armados han sido motivo de denuncias por parte de la comunidad. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencias 123, como mecanismo para prevenir nuevos episodios similares.

Los hechos aumentaron la preocupación por la seguridad en la zona y motivaron el despliegue de operativos adicionales en el sur de Bogotá. - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Antecedente cercano: otro ataque armado en Ciudad Bolívar

Un día antes, un caso de características similares sacudió al barrio Alto de la Cruz, en Ciudad Bolívar. En esa ocasión, un ataque armado dentro de un bar que operaba a puerta cerrada terminó con dos personas fallecidas y una más gravemente herida. El hecho ocurrió cuando sujetos irrumpieron violentamente disparando contra quienes se hallaban en el lugar.

La rápida intervención policial permitió la captura de tres hombres, de 21, 32 y 34 años, quienes intentaban huir hacia una zona de invasión del mismo sector. Los detenidos presentaban antecedentes por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales y otros.

Habitantes del área denunciaron la falta de control a establecimientos irregulares, atribuyendo el incremento de la violencia a la operación de locales que abren a puerta cerrada durante la madrugada. La comunidad exigió mayores controles y la implementación de operativos para prevenir hechos de esta índole.

Los detenidos presentaban antecedentes por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales y otros. - crédito Policía de Bogotá.

Reacciones y acciones de las autoridades

Las autoridades de Bogotá reiteraron el llamado a la colaboración ciudadana, enfatizando la importancia de denunciar cualquier actividad extraña o sospechosa. El seguimiento de estos casos continúa en desarrollo, con nuevas acciones investigativas orientadas a identificar y sancionar a los responsables.

Mientras tanto, los sectores de Bosa y Ciudad Bolívar permanecen bajo vigilancia policial, con operativos enfocados en el refuerzo de la seguridad y la prevención de represalias. Se mantiene además el monitoreo de centros asistenciales que reciben a las víctimas y el apoyo a las familias afectadas.