Colombia

Altos funcionarios de Ecopetrol se reunieron en la embajada de Estados Unidos: de qué hablaron y por qué la cita generó alerta

El encuentro privado entre directivos de la petrolera estatal y representantes diplomáticos estadounidenses ocurre en medio de tensiones bilaterales y tras la inclusión de figuras del Gobierno colombiano en la lista Ofac

Guardar
Altos funcionarios de Ecopetrol se
Altos funcionarios de Ecopetrol se reúnen en la embajada de Estados Unidos en Bogotá en medio de tensiones diplomáticas - crédito Colprensa

La presencia de altos funcionarios de Ecopetrol en la sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá el pasado 6 de noviembre ha generado interrogantes sobre el motivo y el contenido de la reunión, especialmente en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países.

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y se extendió durante al menos dos horas, mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba en Brasil participando en la COP30, según la información obtenida por El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la reunión, asistieron funcionarios del área de cumplimiento de la petrolera estatal, de acuerdo con fuentes de alto nivel citadas por el mismo medio.

En el transcurso del encuentro, uno de los presentes planteó la inquietud sobre si la compañía, que cotiza en la bolsa de Nueva York, había considerado la posibilidad de que uno o más de sus ejecutivos fueran incluidos en la llamada Lista Clinton o Lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros u Office of Foreign Assets Control en inglés).

La reunión a puerta cerrada
La reunión a puerta cerrada entre Ecopetrol y diplomáticos estadounidenses, en la embajada de EE. UU. genera dudas sobre posibles sanciones y la Lista Clinton - crédito Embajada de Estados Unidos

Esta preocupación surge tras la reciente inclusión, el 24 de octubre, del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti, en la lista Ofac, lo que intensificó la atención sobre los vínculos y riesgos regulatorios para las entidades y personas asociadas al Gobierno colombiano.

Las mismas fuentes indicaron que también se abordó la cuestión de si existen ejecutivos o funcionarios de nacionalidad estadounidense vinculados a Ecopetrol. La inquietud se da en medio de la sensibilidad que implica la cotización de la empresa en mercados internacionales y la posible repercusión de sanciones estadounidenses sobre su estructura directiva.

Por su parte, voceros autorizados de la embajada de Estados Unidos en Colombia declararon a El Tiempo que no realizarían comentarios sobre reuniones o posibles reuniones en la sede diplomática. No obstante, al menos dos de los asistentes confirmaron al medio la realización del encuentro.

Por su parte, Blu Radio informó que dentro de Ecopetrol existe preocupación por el impacto que tendría la eventual inclusión de su presidente, Ricardo Roa, en esa misma lista.

Por este motivo, la empresa estaría anticipando escenarios y buscando evitar que se concrete una medida de ese tipo, aunque hasta ahora no se ha emitido ningún anuncio oficial en esa dirección.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, teme ser incluido en la lista Ofac y anticipa escenarios para evitar sanciones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Ricardo Roa, que fue gerente de la campaña Petro Presidente, mantiene una relación de confianza con el mandatario desde la época en que este ocupó la Alcaldía de Bogotá en 2012.

De acuerdo con una de las fuentes citadas por el medio radial, los contactos de Ecopetrol con el Departamento de Estado de Estados Unidos habrían tenido como objetivo transmitir tranquilidad al Gobierno de Donald Trump respecto al compromiso de la petrolera con la lucha contra el lavado de activos.

Además, la compañía habría insistido en la relevancia estratégica de Ecopetrol para la economía de Colombia y en el hecho de que inversionistas internacionales, incluidos grandes fondos estadounidenses, mantienen intereses en la empresa.

Entre las inquietudes del Gobierno estadounidense figuran los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la intención de comprar gas natural y la empresa Monómeros Colombovenezolanos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Paralelamente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia analiza las consecuencias de los intentos del Gobierno Petro de vender electricidad a Venezuela, operación que involucra un entramado empresarial revelado por ese medio en semanas recientes.

Se prevé que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncie en los próximos días nuevas incorporaciones de personas vinculadas al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, lo que mantiene la atención sobre posibles repercusiones para el entorno presidencial y para entidades estratégicas como Ecopetrol.

Camilo Barco, presidente encargado de
Camilo Barco, presidente encargado de Ecopetrol se refirió a la reunión a través de la oficina de prensa de la petrolera y negó que se haya tocado el tema de la lista clinton y reiteró que la empresa mantiene buenas relaciones con todas las embajadas - crédito Camilo Barco Muñoz/LinkedIn

Camilo Barco, presidente encargado de la petrolera, remitió a la oficina de comunicaciones de Ecopetrol, la respuesta oficial a las preguntas del medio citado sobre la existencia de la reunión y la discusión del tema de la Lista Clinton, la compañía afirmó: “Ecopetrol tiene una relación institucional constante y cordial con todas las embajadas. No es verdad que se están haciendo acercamientos con la embajada de Estados Unidos con ese objetivo”.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro, desde Brasil y horas antes de la reunión, expresó en redes sociales su postura frente a la inclusión en la Lista Clinton: “No lloro por la lista Clinton, lloro por los que apoyan que su presidente esté en la Lista Clinton sin ser narcotraficante”, escribió el mandatario a través de su cuenta en X.

La situación se produce en un momento en el que la relación entre la Casa Blanca y la administración Petro atraviesa una fase de tensión, lo que otorga especial relevancia a cualquier contacto institucional entre entidades colombianas y representantes diplomáticos estadounidenses.

Temas Relacionados

EcopetrolLista ClintonGustavo PetroEmbajada de Estados UnidosRelaciones diplomáticasSancionesOfacColombia-noticias

Más Noticias

Qué santo se celebra hoy: onomásticos de este 13 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra hoy:

Cine a $1.000 en Bogotá aplicará para salas VIP, Kids y más en popular centro comercial

La celebración del aniversario de una nueva marca de cine no se limita solo a las tarifas bajas, sino que también incluye premios para los espectadores

Cine a $1.000 en Bogotá

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

El streamer invitó a varias modelos, creadores de contenido, productores e influenciadores colombianos al desierto de Las Vegas y compartió la experiencia en vivo

Westcol organizó una exclusiva celebración

Testigo del linchamiento a conductor en Bogotá contó como fue el momento del atropellamiento masivo: “Fue un momento de mucha rabia y miedo”

Mauricio Cendales Parra llegó al barrio Kennedy conduciendo el vehículo de color azul y, según testigos, perdió el control y embistió a varias motos, lo que provocó la reacción de otros moteros

Testigo del linchamiento a conductor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Westcol organizó una exclusiva celebración

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn tras decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló que la salida de Raúl Ocampo no fue como se vio en ‘MasterChef’: “Por eso no nos mostraban”

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Deportes

Los hinchas del Real Cartagena

Los hinchas del Real Cartagena perdieron la paciencia con el equipo e invadieron la cancha tras el empate ante Real Cundinamarca por el Torneo BetPlay: se lanzaron sillas entre sí

El ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra