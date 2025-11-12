Westcol reveló la millonada que pagó por el traje que llevará en los Latin Grammy: “Me dolió mucho pagarlo”

El streamer paisa reveló la millonada que pagó por su traje para su primera alfombra roja de los Latin Grammy - crédito @westcol / Instagram

La participación de Westcol en los Latin Grammy 2025 no solo generó expectativa por tratarse de su primera aparición en la gala, sino que desató polémica al revelar el alto costo de su atuendo exclusivo para la ceremonia.

El creador de contenido, que se ha destacado tanto por sus proyectos musicales como por sus controversiales declaraciones en redes sociales, confesó abiertamente el valor de la vestimenta que lucirá en el evento de Las Vegas (EE. UU.), previsto para el jueves 13 de noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En uno de sus recientes videos, Westcol compartió detalles sobre los preparativos que ha realizado para la emblemática noche y el impacto económico que representó encargar un diseño personalizado.

“Voy vestido con un traje muy especial, nos lo hizo Tom Ford, es un traje muy hijo de puta… A mí me dolió mucho pagar ese traje, pero a mí me dijeron que somos la puta W Sound y teníamos que llegar con un traje de 10K (10 mil dólares), eso me valió el traje, eso me costó la bobadita", confesó el paisa.

El influyente colombiano señaló que el gasto en el traje superó los treinta millones de pesos, aunque posteriormente aclaró que la cifra se acercó a los cuarenta millones de pesos colombianos para poder acceder a un diseño exclusivo elaborado por un reconocido diseñador internacional.

Según relató el creador de contenido, pagó más de 37 millones de pesos colombianos por el traje que llevará en la alfombra de los Latin Grammy - crédito @micaclips1/ TikTok

Westcol subrayó la importancia de presentarse de manera impecable en la alfombra roja y expuso la presión de representar a la W Sound.

Esta es la primera nominación y aparición de Westcol en los Latin Grammy, una oportunidad que el streamer colombiano decidió aprovechar “por todo lo alto”, con un vestuario pensado para marcar tendencia en la alfombra roja del evento internacional.

“Es que es la primera vez que estamos por allá en los Grammy, y ese va a ser un traje que va a quedar para la historia”, confesó el paisa.