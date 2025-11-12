María Fernanda Cabal denuncia maniobras internas en el Centro Democrático y le hace petición al expresidente Uribe: “Él tiene el poder de poner orden”

María Fernanda Cabal cuestionó la influencia de asesores externos como Lester Toledo y la presión sobre la firma Atlas Intel, señalando riesgos para la credibilidad del proceso interno - crédito Colprensa

La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal denunció graves tensiones dentro del Centro Democrático durante una entrevista con Julio Sánchez Cristo.

Según la congresista, la campaña de Miguel Uribe Londoño pretende “implosionar” el partido en medio de las discusiones para elegir a un único candidato de la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabal alertó sobre la alteración de la confianza entre militantes y simpatizantes a raíz de presuntas presiones sobre la firma Atlas Intel, responsable inicialmente del mecanismo de selección.

“Desde esa campaña hay ánimo de generar confusión en la prensa y en el público. Eso erosiona la credibilidad del elector”, sostuvo la senadora.

En sus declaraciones, Cabal criticó la supuesta intervención de asesores foráneos en los métodos y tiempos de decisión partidaria.

“No voy a permitir que asesores extranjeros impongan cuál es el método”, manifestó, sugiriendo influencia directa de Lester Toledo, miembro del grupo de Uribe Londoño.

La líder política advirtió que “el nivel de sabotaje es tan grande que quieren llevarnos a marzo para diluirnos con otras candidaturas”.

También, envió un mensaje rotundo al jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Él tiene el poder de poner orden, pero prefiere conciliar, y el problema es que la conciliación, cuando pasa el tiempo, termina erosionando la confianza en los procesos”, remarcó Cabal.