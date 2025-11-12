Colombia

María Fernanda Cabal denuncia maniobras internas en el Centro Democrático y le hace petición al expresidente Uribe: “Él tiene el poder de poner orden”

La senadora sugirió que la campaña de Miguel Uribe Londoño intenta fracturar el partido, y alerta sobre maniobras destinadas a debilitar la selección del candidato presidencial

Guardar
María Fernanda Cabal cuestionó la
María Fernanda Cabal cuestionó la influencia de asesores externos como Lester Toledo y la presión sobre la firma Atlas Intel, señalando riesgos para la credibilidad del proceso interno - crédito Colprensa

La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal denunció graves tensiones dentro del Centro Democrático durante una entrevista con Julio Sánchez Cristo.

Según la congresista, la campaña de Miguel Uribe Londoño pretende “implosionar” el partido en medio de las discusiones para elegir a un único candidato de la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabal alertó sobre la alteración de la confianza entre militantes y simpatizantes a raíz de presuntas presiones sobre la firma Atlas Intel, responsable inicialmente del mecanismo de selección.

“Desde esa campaña hay ánimo de generar confusión en la prensa y en el público. Eso erosiona la credibilidad del elector”, sostuvo la senadora.

En sus declaraciones, Cabal criticó la supuesta intervención de asesores foráneos en los métodos y tiempos de decisión partidaria.

“No voy a permitir que asesores extranjeros impongan cuál es el método”, manifestó, sugiriendo influencia directa de Lester Toledo, miembro del grupo de Uribe Londoño.

La líder política advirtió que “el nivel de sabotaje es tan grande que quieren llevarnos a marzo para diluirnos con otras candidaturas”.

También, envió un mensaje rotundo al jefe del partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Él tiene el poder de poner orden, pero prefiere conciliar, y el problema es que la conciliación, cuando pasa el tiempo, termina erosionando la confianza en los procesos”, remarcó Cabal.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalCentro DemocráticoExpresidente UribeÁlvaro Uribe VélezMiguel Uribe LondoñoPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Karina García respondió contundente a los ataques de uno de sus compañeros que insinuó su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

La creadora de contenido y modelo no se quedó callada sobre el caso de haberle regalado el triunfo a su expareja en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García respondió contundente a

La historia de Omayra Sánchez, la niña que resistió bajo los escombros y se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero

Durante tres días, la piernas de la menor estuvieron atrapadas por el lodo y escombros, y mientras luchaba por su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad

La historia de Omayra Sánchez,

Resultados Chontico Día 12 de noviembre: todos los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día 12 de

Reconocida actriz reveló cómo le sacaron lujosas joyas de una maleta y los errores que cometió para alertar a sus seguidores: “Me robaron el collar de Ariana Grande”

Megumi Hasebe les contó a sus seguidores cómo perdió valiosos accesorios por un descuido en el aeropuerto, pero su experiencia la usa para advertirles a otros sobre la importancia de cuidar sus pertenencias

Reconocida actriz reveló cómo le

Westcol reveló la millonada que pagó por el traje que llevará en los Latin Grammy: “Me dolió mucho pagarlo”

El creador de contenido contó que encargó un traje a un diseñador internacional y que invirtió una suma millonaria para sorprender en la alfombra roja en su primera nominación

Westcol reveló la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió contundente a

Karina García respondió contundente a los ataques de uno de sus compañeros que insinuó su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

Reconocida actriz reveló cómo le sacaron lujosas joyas de una maleta y los errores que cometió para alertar a sus seguidores: “Me robaron el collar de Ariana Grande”

Westcol reveló la millonada que pagó por el traje que llevará en los Latin Grammy: “Me dolió mucho pagarlo”

Juliana Calderón amenazó con plantarse en la salida de ‘La mansión de Luinny’ para golpear a Chanel y defender a Yina Calderón

Valentino Lázaro respaldó a Yina Calderón y a Karina García en ‘La mansión de Luinny’: “Le he cogido cariño a la loca esa”

Deportes

Técnico de Nueva Zelanda habló

Técnico de Nueva Zelanda habló sobre el amistoso ante Colombia: “Nos pondremos a prueba”

Revelan nuevo video del momento de la dura lesión que sufrió Kevin Mier en el Cruz Azul vs. Pumas

Alcaldía de Tunja desmiente al Boyacá Chicó y asegura que fueron ellos quienes decidieron jugar a puerta cerrada contra Millonarios FC

Estos serán los canales que transmitirán los ocho partidos de la Fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025 que definen los clasificados a los cuadrangulares

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México