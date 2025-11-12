Los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Durante este miércoles 12 de noviembre, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.
Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Los cortes de agua de hoy
Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte.Lugar: De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula
Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, entre la Carrera 1 (Avenida Circunvalar).Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Puente Aranda.Barrios: Industrial Centenario y El Ejido.Lugar: De la Carrera 36 a Carrera 50, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas).Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Usme.Barrios: La Paz, Danubio II, Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala, Porvenir.Lugar: De la Avenida Carrera 13 a la Carrera 1, entre la Diagonal 53A Sur a la Calle 64B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Kennedy.Barrios: Altamar, Barranquillita, Dindalito Parcial, Dindalito, Gran Britalia I, Patio Bonito II, Provivienda Occidental.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cale) a la Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo y cierre a terceros
¿Qué hacer en caso de cortes de agua?
Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:
Antes del corte de agua, prepare una reserva.
Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.
Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.