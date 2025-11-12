Los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Durante este miércoles 12 de noviembre, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Prado Veraniego Norte.Lugar: De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, entre la Carrera 1 (Avenida Circunvalar).Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Industrial Centenario y El Ejido.Lugar: De la Carrera 36 a Carrera 50, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 20 (Avenida Américas).Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: La Paz, Danubio II, Fiscala Norte, Arrayanes V, La Fiscala, Porvenir.Lugar: De la Avenida Carrera 13 a la Carrera 1, entre la Diagonal 53A Sur a la Calle 64B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Altamar, Barranquillita, Dindalito Parcial, Dindalito, Gran Britalia I, Patio Bonito II, Provivienda Occidental.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 (Avenida Cale) a la Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo y cierre a terceros

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.