Familia de “Rata” salió en su defensa tras decisión de Zambrano de no incluirlo en su equipo en el “Desafío Siglo XXI”: “Yo no ando con gente traicionera”

La hermana del participante en el ‘reality’ de Caracol Televisión mostró el apoyo incondicional al competidor, resaltando la importancia del control emocional durante los momentos de tensión

La familia de Rata responde
La familia de Rata responde con apoyo tras controversia en 'Desafío' - crédito @alejafit.coach/IG

El reciente cambio de equipos en el Desafío generó una oleada de reacciones, especialmente tras la decisión de Anthony Zambrano de no seleccionar a José Manuel Maldonado, más conocido como “Rata”, para su escuadra, lo que provocó comentarios directos sobre la lealtad y el comportamiento del competidor.

En medio de la controversia, la familia del participante, en particular su hermana Alejandra Maldonado, expresó públicamente su respaldo al joven, subrayando la importancia del apoyo familiar en momentos de tensión dentro del programa.

El episodio que desencadenó la polémica ocurrió el 11 de noviembre, cuando “Rata”, experimentó un retraso en su traslado a La Ciudad de las Cajas y, posteriormente, fue asignado por primera vez a la casa Alpha.

Esta reconfiguración de equipos se produjo después de que Zambrano y Yudisa, los primeros semifinalistas en cumplir la misión propuesta por Andrea Serna, reorganizaran las formaciones y eligieran las banderas de sus respectivos grupos.

Zambrano enciende la polémica en
Zambrano enciende la polémica en 'Desafío' al dejar fuera a Rata de su equipo - crédito Caracol Televisión/Youtube

La decisión de Zambrano de no incluir a Rata en su equipo fue abordada abiertamente durante una conversación con Julio, en la cual justificó su elección con palabras contundentes.

Yo no ando con gente que es traicionera ni Judas tampoco. Yo soy un compañero real que voy hasta la muerte con la gente, pero con gente hipócrita no me gusta, él fue muy hipócrita con Gamma y yo soy muy celoso con las banderas de los equipos y también habló mal de mí, ¿entonces qué más pues?”, declaró Zambrano.

Aunque Alejandra Maldonado, hermana de Rata, no respondió de manera directa a las acusaciones del participante del Desafío siglo XXI, sí compartió la reacción de la familia ante la nueva etapa de su hermano en el grupo morado.

A través de un mensaje compartido en sus historias de Instagram, manifestó su apoyo incondicional: “Mi Ratica hermoso, un equipo más. Manifiesto que serás el mejor competidor de esta nueva etapa. Ahora Alpha hasta que traigas la copa a casa. Te amo”, escribió la coach deportiva.

Rata enfrenta nueva etapa en
Rata enfrenta nueva etapa en Alpha y recibe respaldo incondicional - crédito @alejafit.coach/IG

En la conformación actual de Alpha, los semifinalistas que permanecen son Yudisa, Rata, Mencho y Potro, acompañados por Deisy, Valentina, Mencho y Lucho. Un aspecto destacado es la coincidencia de Rata y Deisy en el mismo equipo, ya que ambos demostraron una relación cercana durante la primera fase del concurso, lo que podría influir en la dinámica interna de la casa.

La trayectoria de Rata en el reality ha estado marcada por cambios de equipo, ya que inicialmente formó parte de Gamma y luego pasó a Omega tras una decisión impulsada por Katiuska con el objetivo de fortalecer esa escuadra.

Ahora, su integración a Alpha representa un nuevo desafío y una oportunidad para redefinir su posición en la competencia, mientras las opiniones y el apoyo externo continúan marcando el pulso de su participación.

Durante el capítulo noventa también se estuvieron las emociones a flor de piel por el anuncio de Andrea Serna respecto al premio para el ganador de la temporada, ya que alcanzará la suma récord de $2.400 millones.

La presentadora Andrea Serna sorprendió
La presentadora Andrea Serna sorprendió a los participantes con anuncio de cifra récord para el gandor - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La noticia, que generó una reacción inmediata de euforia entre los concursantes, se produjo tras la llegada oficial del equipo Neos a la competencia, un hecho que transformó por completo el panorama del programa.

La integración de Neos, identificados por su uniforme verde y negro, se confirmó cuando el grupo arribó en octavo lugar a Tobia, superando a Rata y Valentina, que no lograron asistir a la bienvenida oficial.

La presentadora comunicó a los participantes: “Neos oficialmente se convierte en un equipo. Ya los ocho integrantes están aquí en la Ciudadela y no fueron los últimos. Además, como se los prometí en Cartagena, si Neos se sumaba a la competencia, con ellos llegarían $1.200 millones más”, según declaró Andrea Serna en el programa.

De este modo, el monto del premio se duplicó, estableciendo un nuevo récord para el formato y la reacción de los competidores fue inmediata: gritos y aplausos inundaron el set tras el anuncio, que, en palabras de la presentadora, “eleva aún más la intensidad de la competencia”.

