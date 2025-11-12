Eutanasia irregular de dos perros generó fuerte polémica: veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal ocultaban los procedimientos

La muerte de Taz y Hermes bajo custodia oficial desató protestas tras revelarse que la eutanasia se realizó sin cumplir normas legales, según denuncias de concejales y chats internos que evidencian irregularidades en el proceso - crédito Visuales IA

La muerte de Taz y Hermes, dos perros que estaban bajo el resguardo de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga (UBA), ha provocado una ola de indignación en la ciudad tras conocerse que ambos fueron sometidos a eutanasia animal en circunstancias que, según denuncias, no cumplieron con los requisitos legales.

El caso, revelado por los concejales Camilo Machado y Carlos Parra, ha puesto en entredicho los protocolos de bienestar animal en una institución pública cuya misión es proteger a los animales.

De acuerdo con la denuncia de los concejales, Taz y Hermes ingresaron sanos a la UBA, pero durante su estancia contrajeron moquillo, lo que deterioró su salud.

La decisión de aplicarles la eutanasia habría sido tomada por la directora de la entidad, la doctora veterinaria Laura Acosta, quien, según los chats internos presentados por los concejales, autorizó el procedimiento.

En estos mensajes, empleados de la UBA coordinaban la ejecución de la eutanasia y utilizaban expresiones despectivas, además de solicitar que no se realizara frente a ciertos compañeros para evitar que se hiciera público.

Tras la denuncia de concejales sobre la muerte de dos perros, la administración local anunció medidas urgentes y una reorganización en la Unidad de Bienestar Animal, además de revisar decenas de procedimientos similares - crédito captura de pantalla Instagram

Uno de los fragmentos del chat citado por los concejales muestra a un empleado diciendo: “Démosles de baja”, a lo que la directora respondió: “Aprobado”. Posteriormente, la funcionaria preguntó: “¿Quieres hacerlo tú o se lo dejas a Mantilla en la tarde? Tú decides”, y ante la respuesta de un empleado que prefería hacerlo sin la presencia de cierto personal, Acosta concluyó: “Okis, entonces alócate, haz tu magia”.

La denuncia presentada por los concejales Machado y Parra va más allá de la irregularidad en la autorización. Según Machado, no solo se omitieron los requisitos legales para la eutanasia, sino que también se falsificaron las actas del comité correspondiente, sin que se convocara a una junta directiva.

El concejal afirmó: “Todos se confabularon para ocultar estas eutanasias a colegas de la Unidad. Falsificaron actas del comité de eutanasia. Usaban términos denigrantes y se burlaban de la situación. En los mismos chats se evidencia la confabulación”.

Las reacciones de las autoridades municipales no se hicieron esperar. Claudia Amaya, secretaria de Salud de Bucaramanga, manifestó a El Tiempo su sorpresa ante el comportamiento de los empleados de la UBA y subrayó que situaciones de este tipo no pueden repetirse.

Por su parte, Javier Sarmiento, alcalde encargado de Bucaramanga, rechazó lo ocurrido y anunció que denunciará ante el Tribunal de Ética Veterinaria a los profesionales involucrados por presuntas violaciones a los protocolos establecidos.

La difusión de imágenes de violencia contra tres perros desató la reacción de la comunidad y la intervención de la Secretaría de Ambiente, que ahora protege a los animales mientras avanza la investigación - crédito Indecopi

En respuesta a la gravedad de los hechos, Sarmiento informó a El Tiempo que se implementará una reorganización integral de la Unidad de Bienestar Animal Bucaramanga, se actualizarán los protocolos de eutanasia mediante mesas de trabajo y se abrirá una convocatoria para vincular nuevos veterinarios. “Habrá una reorganización integral de la Unidad de Bienestar Animal. Reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar animal”, declaró el alcalde encargado.

El caso de Taz y Hermes ha puesto en evidencia posibles irregularidades adicionales dentro de la UBA. Los concejales denunciantes solicitaron que se investigue el procedimiento aplicado en otras 60 eutanasias realizadas en la institución durante 2025.

Rescatan tres perros víctimas de maltrato en La Estrella, Antioquia

Tres perros fueron rescatados en La Estrella, Antioquia, tras ser víctimas de maltrato por parte de su cuidador, quien fue captado por cámaras de seguridad golpeando brutalmente a uno de los animales dentro de un ascensor de la urbanización Villas de Ensueño.

El material audiovisual, ampliamente difundido en redes sociales, provocó una reacción inmediata de la comunidad y llevó a la intervención de la Secretaría de Ambiente local y la Policía Nacional.

Al ingresar al apartamento del agresor, los funcionarios hallaron a los perros en condiciones insalubres, con basura esparcida y sin alimento en sus recipientes, según informaron las autoridades.

Las imágenes muestran la brutal agresión a la que fue sometido un perro por parte de un criminal que será denunciado ante la Fiscalía - crédito Alcaldía de La Estrella

Actualmente, los tres animales permanecen bajo la protección de la autoridad ambiental, donde reciben atención veterinaria para evaluar su estado de salud.

El alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, confirmó que el responsable fue plenamente identificado y enfrentará procesos administrativos por infracciones ambientales, así como una denuncia penal por el delito de maltrato animal.

“Pudimos ingresar al apartamento y constatar en las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos”, relató el mandatario en una declaración oficial.

El caso se suma a otros episodios recientes de violencia contra animales en la región, lo que ha generado indignación entre los habitantes y un llamado de las autoridades a denunciar cualquier situación similar. Las autoridades reiteraron que la protección de los animales es una prioridad y que se agotarán todas las vías legales para sancionar a los responsables.