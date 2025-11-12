Exministro Wilson Ruiz pidió suspender al ministro Armando Benedetti: “Solicito a la Procuraduría actuar de inmediato”

Wilson Ruiz Orejuela pidió medidas inmediatas contra el ministro del Interior luego de las declaraciones ofensivas a una jueza de la Corte Suprema - crédito Montaje Infobae

El allanamiento en la residencia de Armando Benedetti, exembajador y actual ministro del Interior, sumado a sus palabras despectivas contra la magistrada Cristina Lombana, generó fuertes reacciones entre figuras políticas colombianas.

El suceso que ocurrió el 11 de noviembre de 2025 en Atlántico hizo que Benedetti llamara “loca, demente y delincuente” a Lombana.

Ante esas ofensas, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela utilizó sus redes sociales para condenar públicamente lo sucedido.

“Ya basta. Un ministro del Interior no puede insultar a una magistrada y quedar impune”, escribió Ruiz Orejuela en su cuenta oficial de X.

Wilson Ruiz Orejuela señaló la gravedad de las palabras de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana e insistió en que la Procuraduría actúe de manera ejemplar - crédito @WilsonRuizO

El exfuncionario subrayó que “Armando Benedetti llamó loca, demente y delincuente a una jueza de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por corrupción”.

La controversia se intensificó tras los señalamientos de Ruiz Orejuela contra el propio ministro del Interior, a quien definió como “el hombre encargado del diálogo entre las ramas del poder, que está atacando al mismo Estado social de derecho”.

Ruiz Orejuela solicitó a la Procuraduría General de la Nación tomar acciones inmediatas, al exigir: “La Procuraduría en cabeza de Gregorio Hernán Eljach no puede temblar, tiene que actuar ya por decencia, por respeto y por autoridad. Le solicito al procurador que suspenda a Benedetti a través de un proceso verbal y sumario”.

“La justicia de este país y quienes la representan debe respetarse. De otro modo, no hay garantías para la democracia”, añadió el exministro.

La presión sobre el funcionario continuó, cuando Ruiz Orejuela acentuó la reincidencia de Benedetti dentro de investigaciones judiciales: “Que a nadie se le olvide quién es Armando Benedetti. Ayer insultó a una magistrada de la Corte Suprema y hoy vuelve a ser investigado por el carrusel de las pensiones”,.

Diversos sectores políticos se sumaron a las críticas, al señalar que un “ministro señalado y agresor moral no puede seguir en el cargo”, y algunos exigieron su salida inmediata. “Benedetti debe renunciar YA”, exigió Ruiz Orejuela en sus publicaciones.

Wilson Ruiz Orejuela se despachó en X contra Armando Benedetti - crédito @WilsonRuizO

Daniel Briceño arremetió contra Armando Benedetti tras su enfrentamiento con la magistrada Lombana: “defender un personaje tan siniestro no se hace gratis o de manera voluntaria”

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, también protagonizó un nuevo episodio del debate político nacional al lanzar cuestionamientos dirigidos a Armando Benedetti, ministro del Interior del gobierno colombiano.

El intercambio público se produjo tras el allanamiento judicial a la casa de Armando Benedetti en Atlántico el martes 11 de noviembre de 2025, proceso ordenado por la magistrada Cristina Lombana, a quien Benedetti calificó como “loca, demente y delincuente”.

Briceño, reconocido por su actividad constante en redes sociales, compartió varios mensajes en X en los que advirtió: “Armando Benedetti es uno de los políticos que más daño le ha hecho a Colombia”.

El concejal criticó, además, a quienes han defendido al funcionario, declarando que “defender un personaje tan siniestro no se hace gratis o de manera voluntaria”.

Daniel Briceño aseveró que Benedetti le ha hecho mucho daño a Colombia - crédito @Danielbricen

Las publicaciones del cabildante incluyeron reflexiones sobre el impacto político de Benedetti y el alcance de la controversia. Briceño escribió: “Ojalá como país despertemos y entendamos que por gente como Benedetti es que Colombia está jodida”, postura que generó eco en usuarios de la red social X.

Entre los comentarios recogidos figuraron frases como: “Es un tipo que se ha burlado de las leyes colombianas y con el presupuesto nacional metiendo mano a diestra y siniestra” y “Investigar a los que defienden a Benedetti, procesarlos o enviarlos a juicio militar”.

El concejal insistió en que el ministro tildó a la magistrada de la Corte

Suprema de Justicia, Cristina Lombana, como “demente y delincuente”. Briceño ironizó luego sobre la línea oficial del Gobierno y preguntó: “¿Ya salió el ministro de Defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?”.

En su mensaje final, solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación: “El Procurador debe suspender al señor Armando Benedetti de su cargo”